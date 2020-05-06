"Укрлендфарминг" провел лучшую по срокам посевную за 3 года, - Бахматюк
Агрохолдинг "Укрлендфарминг", один из крупнейших в Европе по размерам земельного банка, завершает посевные работы: посеяно уже 340 тыс. га и осталось засеять 8 тыс. га соей и кукурузой, сообщил владелец холдинга Олег Бахматюк.
"Как это ни странно, мы посевную провели за последние три года в самые лучшие сроки", – сказал Олег Бахматюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". "Если для многих карантин стал неожиданным испытанием, то мы были к нему готовы намного лучше. Мы привыкли жить в цейтноте с ограниченным доступом к финансовым ресурсам", – сказал владелец "Укрлендфарминга". Бизнесмен добавил, что агросектор наименее пострадал от пандемии, цены на сырьевую агропродукцию держатся, хотя ситуация на рынке биоэтанола будет тянуть вниз цену на кукурузу и подсолнечник. Об этом сообщают Українські новини.
Бахматюк уточнил, что компания пока не успела получить выгоду от снижения цен на нефтепродукты и минеральные удобрения, так как заблаговременно закупила их для посевной, однако если такая ценовая ситуация на этих рынках сохранится до периода сбора урожая и далее осенью, то это позитивно отразится на показателях "Укрлендфарминга".
В то же время бизнесмен спрогнозировал, что падение ВВП Украины вряд ли будет меньшим, чем в США и Европе и составит 10-15%. По его мнению, стране необходимо научиться жить в новую эпоху национального экономического эгоизма. "Украина пока даже не начала консолидировать свои возможности", – считает Бахматюк.
"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины и являются одними из крупнейших плательщиков налогов в Украине.
«Західна нафтогазова компанія» (ЗНГК) і «Євростандарт» в кінці квітня відновили імпортні поставки автомобільних бензинів з Росії.
Бензин марки А-92 поступив в Україну залізницею з Московського НПЗ компанії «Газпром нафта». В кінці квітня - початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 тонн бензину, «Євростандарт» - 115 тонн.
В «А-95» додали, що 4 травня ЗНГК почала пропонувати А-92 Московського НПЗ в дрібнооптовому сегменті з нафтобази в Василькові (Київська обл.).
Останній раз поставки бензинів з Росії в Україну залізницею здійснювалися у 2016 році. Тоді за підсумком року було поставлено близько 22 тис. тонн (трохи більш як 1% від балансу ринку). Того року практично всі поставки здійснювалися з Орської НПЗ компанії «Орскнефтеоргсинтез», що входить в групу «Сафмар» Михайла Гуцерієва. Найбільшими імпортерами тоді виступали також ЗНГК (18 тис. тонн) і «Євростандарт» (4 тис. тонн).
Також разом з автомобільним бензином, «Євростандарт» і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне паливо виробництва Московського НПЗ «Газпром нафти». Станом на 3 травня, «Євростандарт» оформив поставку 1,7 тис. тонн, ЗНГК - 2,3 тис. тонн ДП. Раніше, після 2016 року поставки дизпалива з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися.https://uprom.info/news/energy/********-vidnovyla-import-benzynu-z-rosiyi/
