"Укрлендфарминг" провел лучшую по срокам посевную за 3 года, - Бахматюк

Агрохолдинг "Укрлендфарминг", один из крупнейших в Европе по размерам земельного банка, завершает посевные работы: посеяно уже 340 тыс. га и осталось засеять 8 тыс. га соей и кукурузой, сообщил владелец холдинга Олег Бахматюк.

"Как это ни странно, мы посевную провели за последние три года в самые лучшие сроки", – сказал Олег Бахматюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". "Если для многих карантин стал неожиданным испытанием, то мы были к нему готовы намного лучше. Мы привыкли жить в цейтноте с ограниченным доступом к финансовым ресурсам", – сказал владелец "Укрлендфарминга". Бизнесмен добавил, что агросектор наименее пострадал от пандемии, цены на сырьевую агропродукцию держатся, хотя ситуация на рынке биоэтанола будет тянуть вниз цену на кукурузу и подсолнечник. Об этом сообщают Українські новини.

Бахматюк уточнил, что компания пока не успела получить выгоду от снижения цен на нефтепродукты и минеральные удобрения, так как заблаговременно закупила их для посевной, однако если такая ценовая ситуация на этих рынках сохранится до периода сбора урожая и далее осенью, то это позитивно отразится на показателях "Укрлендфарминга".

В то же время бизнесмен спрогнозировал, что падение ВВП Украины вряд ли будет меньшим, чем в США и Европе и составит 10-15%. По его мнению, стране необходимо научиться жить в новую эпоху национального экономического эгоизма. "Украина пока даже не начала консолидировать свои возможности", – считает Бахматюк.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины и являются одними из крупнейших плательщиков налогов в Украине.