Госаудитслужба выявила в "Укрзализныце" нарушений на сумму 11,8 млрд гривен

В работе "Укрзализныци" выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансовую хозяйственную деятельность госпредприятия.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной аудиторской службы по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24 филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019.



По данным Госаудитслужбы, ревизией установлено нарушений финансовой дисциплины и недостатков в деятельности АО "Укрзализныця", влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 млрд грн. В частности сообщается, что было недополучено доходов на сумму 210,1 млн грн (занижение тарифов, арендной платы, невзыскание штрафных санкций

и обеспечений выполнения договоров и т.п.), нарушения в сфере оплаты труда - 55,4 млн грн, завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров, сверхнормативное списание материалов и т.д. - 184,6 грн, невыполнение договорных обязательств, что привело к уплате финансовых санкций - 50,8 млн грн, потеря активов из-за непроведенной претензионно-исковой работы - 9,7 млн грн, другие нарушения - 282,8 млн грн (нарушение ведения бухгалтерского учета, остатки, недостача и т.д.).



Кроме того, ревизией было установлено нарушение в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 млрд гривен.



Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзализныце", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.