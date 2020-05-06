РУС
Новости
Госаудитслужба выявила в "Укрзализныце" нарушений на сумму 11,8 млрд гривен

Госаудитслужба выявила в "Укрзализныце" нарушений на сумму 11,8 млрд гривен

В работе "Укрзализныци" выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансовую хозяйственную деятельность госпредприятия.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной аудиторской службы по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24 филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019.

По данным Госаудитслужбы, ревизией установлено нарушений финансовой дисциплины и недостатков в деятельности АО "Укрзализныця", влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 млрд грн. В частности сообщается, что было недополучено доходов на сумму 210,1 млн грн (занижение тарифов, арендной платы, невзыскание штрафных санкций
и обеспечений выполнения договоров и т.п.), нарушения в сфере оплаты труда - 55,4 млн грн, завышение стоимости работ, полученных услуг и приобретенных товаров, сверхнормативное списание материалов и т.д. - 184,6 грн, невыполнение договорных обязательств, что привело к уплате финансовых санкций - 50,8 млн грн, потеря активов из-за непроведенной претензионно-исковой работы - 9,7 млн грн, другие нарушения - 282,8 млн грн (нарушение ведения бухгалтерского учета, остатки, недостача и т.д.).

Кроме того, ревизией было установлено нарушение в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 млрд гривен.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзализныце", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.

Укрзализныця (2806) Госаудитслужба (88)
показать весь комментарий
06.05.2020 14:34 Ответить
О тож..
показать весь комментарий
06.05.2020 14:51 Ответить
І не допоміг цей покидьок?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:19 Ответить
мовчить гад, не бачить за 300к в місяць ніякої корупції
показать весь комментарий
06.05.2020 17:21 Ответить
За такі гроші можна й помовчати. Адже "фірташ_з_григоришином" мабуть перестали платити. "мустафа" також розмовляє лише мовою "пушту"
показать весь комментарий
06.05.2020 19:00 Ответить
Ну шо Омелян , допрыгался ворюга ?!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:42 Ответить
А теперь интересно - кого то посадят или как обычно ?!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:44 Ответить
я не думал что кража, которая тянет на высшую меру называется - негативно повлияло
показать весь комментарий
06.05.2020 17:24 Ответить
иии, кто то будет наказан? да нет, повысим стоимость перевозок и отобьем недостачу)))
показать весь комментарий
06.05.2020 19:53 Ответить
 
 