Держаудитслужба виявила в "Укрзалізниці" порушень на суму 11,8 млрд гривень

У роботі "Укрзалізниці" виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансову господарську діяльність держпідприємства.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної аудиторської служби за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" та його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019.

За даними Держаудитслужби, ревізією встановлено порушень фінансової дисципліни та недоліків у діяльності АТ "Укрзалізниця", що впливають на фінансово-господарську діяльність, на суму 2,9 млрд грн. Зокрема, повідомляється, що було недоотримано доходів на суму 210,1 млн грн (заниження тарифів, орендної плати, нестягнення штрафних санкцій та забезпечень виконання договорів тощо), порушення у сфері оплати праці – 55,4 млн грн, завищення вартості робіт, отриманих послуг та придбаних товарів, понаднормативне списання матеріалів тощо – 184,6 млн грн, невиконання договірних зобов’язань, що призвело до сплати фінансових санкцій, – 50,8 млн грн, втрата активів через непроведену претензійно-позовну роботу – 9,7 млн грн, інші порушення – 282,8 млн грн (порушення ведення бухгалтерського обліку, залишки, нестачі тощо).

Окрім того, ревізією було встановлено порушення у сфері проведення публічних закупівель на суму 8,9 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав суттєвими недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в "Укрзалізниці", а також порадив керівництву Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої становлять 15-20 млрд грн на рік.

Госаудитслужба выявила в "Укрзализныце" нарушений на сумму 11,8 млрд гривен - Цензор.НЕТ 8983
06.05.2020 14:34 Відповісти
О тож..
06.05.2020 14:51 Відповісти
І не допоміг цей покидьок?
06.05.2020 15:19 Відповісти
мовчить гад, не бачить за 300к в місяць ніякої корупції
06.05.2020 17:21 Відповісти
За такі гроші можна й помовчати. Адже "фірташ_з_григоришином" мабуть перестали платити. "мустафа" також розмовляє лише мовою "пушту"
06.05.2020 19:00 Відповісти
Ну шо Омелян , допрыгался ворюга ?!
06.05.2020 16:42 Відповісти
А теперь интересно - кого то посадят или как обычно ?!
06.05.2020 16:44 Відповісти
я не думал что кража, которая тянет на высшую меру называется - негативно повлияло
06.05.2020 17:24 Відповісти
иии, кто то будет наказан? да нет, повысим стоимость перевозок и отобьем недостачу)))
06.05.2020 19:53 Відповісти
 
 