Шмыгаль и Меркель проведут 12 мая переговоры по видеосвязи

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Германии Ангела Меркель планируют 12 мая провести переговоры при помощи видеосвязи.

Об этом заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Переговоры канцлера Меркель с премьер-министром Украины Шмыгалем запланированы на 12 мая. Речь идет о проведении отложенного первого визита украинского премьера, который из-за пандемии состоится в режиме видеоконференции", - сказала Деммер.

В повестке дня переговоров глав правительств - двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине, а также "состояние выполнения Минских соглашений, цель которых - привести к завершению конфликта на Востоке Украины". Кроме того, главы правительств обсудят меры, принимаемые их странами для преодоления пандемии коронавируса.

Как сообщалось, первый "виртуальный визит" Шмыгаля в Берлин должен был состояться 20 апреля, но его перенесли из-за графика Меркель.