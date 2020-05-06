РУС
Шмыгаль и Меркель проведут 12 мая переговоры по видеосвязи

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Германии Ангела Меркель планируют 12 мая провести переговоры при помощи видеосвязи.

Об этом заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Переговоры канцлера Меркель с премьер-министром Украины Шмыгалем запланированы на 12 мая. Речь идет о проведении отложенного первого визита украинского премьера, который из-за пандемии состоится в режиме видеоконференции", - сказала Деммер.

В повестке дня переговоров глав правительств - двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине, а также "состояние выполнения Минских соглашений, цель которых - привести к завершению конфликта на Востоке Украины". Кроме того, главы правительств обсудят меры, принимаемые их странами для преодоления пандемии коронавируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин в телефонном разговоре с Меркель заявил о необходимости закрепления особого статуса Донбасса

Как сообщалось, первый "виртуальный визит" Шмыгаля в Берлин должен был состояться 20 апреля, но его перенесли из-за графика Меркель.

Германия (7289) Меркель Ангела (2126) Шмыгаль Денис (2864)
Тільки в Масках!!
06.05.2020 14:26 Ответить
Встревоженный обмен озабоченностями и обещания придерживаться выбранного курса?
06.05.2020 14:29 Ответить
А він шмигати шпрехати вміє?
06.05.2020 14:30 Ответить
Я-я. Дас ист фантастишь.
06.05.2020 14:34 Ответить
Дер собака дер біжить ундер по дорозі.
06.05.2020 14:39 Ответить
У Дубровского с Машей были сношения через дупло. А сейчас вот уже через видео связь сношаются.
06.05.2020 14:33 Ответить
З Бубочкою говорити по серйозні речі немає сенсу.
06.05.2020 14:41 Ответить
Шмыгаль напрямую с Меркель? Походу Зеля вне игры.
06.05.2020 15:33 Ответить
 
 