Шмигаль і Меркель проведуть 12 травня переговори за допомогою відеозв'язку

Прем'єр-міністри України Денис Шмигаль і Німеччини Ангела Меркель планують 12 травня провести переговори за допомогою відеозв'язку.

Про це заявила представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Переговори канцлера Меркель з прем’єр-міністром України Шмигалем заплановані на 12 травня. Йдеться про проведення відкладеного першого візиту українського прем’єра, який через пандемію відбудеться в режимі відеоконференції", - сказала Деммер.

На порядку денному переговорів глав урядів - двосторонні питання німецько-українських відносин, процес реформ в Україні, а також "стан виконання Мінських угод, які мають на меті привести до завершення конфлікту на Сході України". Крім того, глави урядів обговорять заходи, яких вживають їхні країни для подолання пандемії коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін у телефонній розмові з Меркель заявив про необхідність закріплення особливого статусу Донбасу

Як повідомлялося, перший "віртуальний візит" Шмигаля у Берлін мав відбутися 20 квітня, але його перенесли через графік Меркель.