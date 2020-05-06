Кабмин выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья пострадавшим в пожарах на Житомирщине

Кабинет министров Украины выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья для нуждающихся в отселении из жилых домов, разрушенных в результате пожаров в Овручском районе Житомирской области.

В частности, правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 11 192 731 грн для приобретения жилья (модульных домов) жителям, которые нуждаются в отселении из жилых домов, разрушенных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 16 апреля 2020 года на территории й Овручского района Житомирской области. Отмечается, что в результате пожара пострадало около 11 домов жителей района.

Также Кабинет министров Украины выделит Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 7,7 млн грн и Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

В частности, правительство выделило Министерству внутренних дел для ГСЧС из резервного фонда 7,665 млн грн и Министерству энергетики и защиты окружающей среды для Госагенства лесных ресурсов еще 37 млн 670 тыс. грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.