Кабмин выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья пострадавшим в пожарах на Житомирщине
Кабинет министров Украины выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья для нуждающихся в отселении из жилых домов, разрушенных в результате пожаров в Овручском районе Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
В частности, правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 11 192 731 грн для приобретения жилья (модульных домов) жителям, которые нуждаются в отселении из жилых домов, разрушенных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 16 апреля 2020 года на территории й Овручского района Житомирской области. Отмечается, что в результате пожара пострадало около 11 домов жителей района.
Также Кабинет министров Украины выделит Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 7,7 млн грн и Государственному агентству лесных ресурсов 37,7 млн грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.
В частности, правительство выделило Министерству внутренних дел для ГСЧС из резервного фонда 7,665 млн грн и Министерству энергетики и защиты окружающей среды для Госагенства лесных ресурсов еще 37 млн 670 тыс. грн для осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.
Эти населенные пункты - Личманы, Магдын, Збраньковцы - отнесены к зоне гарантированного добровольного отселения, то есть так называемой третьей зоне. Нынче на территории трех сел проживают до восьми десятков человек. На вопрос, почему они остаются здесь, местные отвечают просто: «Привыкли». Кстати, село Магдын раньше было поселком. Сейчас его население - около двух десятков человек.
А сельсовет хоть и называется Колесниковским, на самом деле в Личманах. Колесники в числе двух десятков сел района официально сняты с учета.
Часть из нынешних местных жителей никогда отсюда не уезжали, некоторые уже давно вернулись в свои дома. А почти треть здешнего населения - граждане, которые до недавнего времени и не знали, что на карте Украины есть Овручский район.
Как рассказала Колесниковский сельский голова Зоя Сосновская, которая председательствует уже третью каденцию, в эти села начиная с 2010 года приезжают люди на постоянное жительство, и даже - молодежь. Сначала прибыл отец Федор (так его люди называют), а уже со временем начали подтягиваться верующие из разных уголков Украины. Еще два года назад здесь жили только пенсионеры, а ныне даже дошкольники есть. Кто же они, современные переселенцы?
