Кабмин назначил Бучко госсекретарем Мининфраструктуры, Бойко - замминистра Минэкоэнерго и Голованчук - замминистра МинВОТ
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Он отметил: "Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений:
назначить:
- Бойко Юрия Николаевича заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Голованчук Инну Александровну заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Лагутина Никиту Сергеевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Бучко Владимира Анатольевича государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины.
Также были назначены:
Галущенко Герман Валерьевич вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"
Якоб Хартмут вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
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а то думаю - здрасьте...совсем уже!
а я бы вообще не удивился
а вот слова, налепленные на фотку, не соответствуют тому, как назывался тот блок, который они основали.
Об этом сообщил https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLzEwOTI5NDQyMzc5Njg3Mi9wb3N0cy8yNzA0MzI0MjEwMTY0MDQv в фейсбуке прадставитель Кабмина в Верховной Раде https://lb.ua/file/person/4860_mokan_vasiliy_ivanovich.html Василий Мокан .
Он отметил, что сегодня правительство приняло ряд кадровых решений, в том числе - назначить Бойко Юрия Николаевича замглавы Минэнерго.
"Бойко - не из ОПЗЖ. Тот - Анатолиевич. Прозьба к СМИ - не путать однофамильцев", - добавил Мокан.
Зе-Фуло-марионетка *****
Прохання до ЗМІ не плутати однофамільців)
М.Ю.Лермонтов
він відмінний сказочник.