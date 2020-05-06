Кабмин назначил Бучко госсекретарем Мининфраструктуры, Бойко - замминистра Минэкоэнерго и Голованчук - замминистра МинВОТ

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Он отметил: "Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений:

назначить:

- Бойко Юрия Николаевича заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

- Голованчук Инну Александровну заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Лагутина Никиту Сергеевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

- Бучко Владимира Анатольевича государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины.

Также были назначены:

Галущенко Герман Валерьевич вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"

Якоб Хартмут вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".