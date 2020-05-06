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Кабмин назначил Бучко госсекретарем Мининфраструктуры, Бойко - замминистра Минэкоэнерго и Голованчук - замминистра МинВОТ

Кабмин назначил Бучко госсекретарем Мининфраструктуры, Бойко - замминистра Минэкоэнерго и Голованчук - замминистра МинВОТ

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Он отметил: "Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений:

 назначить:

- Бойко Юрия Николаевича заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

- Голованчук Инну Александровну заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Лагутина Никиту Сергеевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

- Бучко Владимира Анатольевича государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины.

Также были назначены:

Галущенко Герман Валерьевич вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"

Якоб Хартмут вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Автор: 

госсекретарь (100) Мининфраструктуры (941) Министерство по делам ветеранов (232) Минэкоэнерго (35) Мокан Василий (44)


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Топ комментарии
+16
там и Бойко - не вышкибойко...я в "сеть" мотанулся...тот Анатольевич)))))))
а то думаю - здрасьте...совсем уже!
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06.05.2020 18:39 Ответить
+11
а почему шуфрича не взяли
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06.05.2020 18:35 Ответить
+3
порадовал)
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06.05.2020 18:40 Ответить
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а почему шуфрича не взяли
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06.05.2020 18:35 Ответить
там и Бойко - не вышкибойко...я в "сеть" мотанулся...тот Анатольевич)))))))
а то думаю - здрасьте...совсем уже!
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06.05.2020 18:39 Ответить
порадовал)
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06.05.2020 18:40 Ответить
а то думаю - здрасьте...совсем уже!


а я бы вообще не удивился
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06.05.2020 18:50 Ответить
не говори... и основателя партии рыгоаналов тоже не взяли
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06.05.2020 18:44 Ответить
так ты же не знаешь фамилии основателя партии регионалов
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06.05.2020 18:51 Ответить
фамилии конечно не знаю, зато фотка естьКабмін призначив Бучка держсекретарем Мінінфраструктури, Бойка - заступником міністра Мінекоенерго і Голованчук - заступницею міністра МінТОТ - Цензор.НЕТ 233
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06.05.2020 19:08 Ответить
Фотка есть,

а вот слова, налепленные на фотку, не соответствуют тому, как назывался тот блок, который они основали.
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06.05.2020 19:10 Ответить
Кабмін призначив Бучка держсекретарем Мінінфраструктури, Бойка - заступником міністра Мінекоенерго і Голованчук - заступницею міністра МінТОТ - Цензор.НЕТ 3920
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06.05.2020 19:29 Ответить
то не тот бойко
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06.05.2020 18:41 Ответить
Даремно видалила пост. Це саме те " нове" ригівське рило, яке і було при овочі. Кабмин принял ряд кадровых решений, в том числе Юрий Бойко назначен замминистра энергетики и защиты окружающей среды, а Инна Голованчук - замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Кабмин назначил Бучко госсекретарем Мининфраструктуры, Бойко - замминистра Минэкоэнерго и Голованчук - замминистра МинВОТ - Цензор.НЕТ 4457
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06.05.2020 18:48 Ответить
https://lifedon.com.ua/policy/policy_ukraine/52061-yuriy-boyko-naznachen-zamministra-energetiki.html
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06.05.2020 18:50 Ответить
Кабинет министров назначил заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Юрия Бойко.
Об этом сообщил https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLzEwOTI5NDQyMzc5Njg3Mi9wb3N0cy8yNzA0MzI0MjEwMTY0MDQv в фейсбуке прадставитель Кабмина в Верховной Раде https://lb.ua/file/person/4860_mokan_vasiliy_ivanovich.html Василий Мокан .
Он отметил, что сегодня правительство приняло ряд кадровых решений, в том числе - назначить Бойко Юрия Николаевича замглавы Минэнерго.
"Бойко - не из ОПЗЖ. Тот - Анатолиевич. Прозьба к СМИ - не путать однофамильцев", - добавил Мокан.
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06.05.2020 19:02 Ответить
повторяю - это другой бойко. отчество другое.
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06.05.2020 18:50 Ответить
Я тільки "за"
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06.05.2020 18:52 Ответить
https://lb.ua/news/2020/05/06/456906_kabmin_naznachil_tezku_yuriya_boyko.html Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
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06.05.2020 18:55 Ответить
рыгиАналы правят бал
Зе-Фуло-марионетка *****
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06.05.2020 18:44 Ответить
Щас угадаю. Ты имбицил?
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06.05.2020 20:40 Ответить
Бойко - не з ОПЗЖ 🙂 той Анатолійович)
Прохання до ЗМІ не плутати однофамільців)
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06.05.2020 18:45 Ответить
Мабуть всі призначені мають стосунок до 95 кварталу.
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06.05.2020 18:46 Ответить
Автори не будьте провокаторами (я про Бойка)
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06.05.2020 18:48 Ответить
Настанет год,РАБссии Черный год? коронвиRUSa.....
М.Ю.Лермонтов
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06.05.2020 18:49 Ответить
Земрази вообще упоролись уже...
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06.05.2020 18:50 Ответить
Украина это уже часть ДНР...,осенью будете сушить сухари....73 % вам в дупло...,все кто угодно лиш бы не Порох...,говорите? нуну...быдло Шариковское...
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06.05.2020 18:53 Ответить
та усбагойтєсь...це бойко та не мідвєдчуковскій
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06.05.2020 19:14 Ответить
Ну, з Бойком всьо ясна - подарунок на іменини... А що робить якийсь іноземець в Українській НАЦІОНАЛЬНІЙ енергетичній компанії - грає роль Шрьоднера?
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06.05.2020 19:16 Ответить
О! И рыговское шобло пАдтянулось...
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06.05.2020 19:21 Ответить
Чекаємо на однофамільця Януковича...
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06.05.2020 19:34 Ответить
Порохоботы такие тупые, что даже прочитав предыдущие комментарии про не того Бойко, всё равно пишут свой бред про ОПЗЖ
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06.05.2020 20:41 Ответить
Деня всех обилетил?
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06.05.2020 20:52 Ответить
це той бучко, що ютуб канал веде і сраку Зе лиже, що язик вже счесав?
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06.05.2020 20:53 Ответить
Володими Бучко, знач лизав не зря. https://www.youtube.com/channel/UC5m9-5HnV3TX_bFPQxXxmEg
він відмінний сказочник.
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06.05.2020 20:57 Ответить
Не той. Цей молодший
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07.05.2020 01:59 Ответить
знач різниця лише у по-батькові?
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07.05.2020 11:14 Ответить
 
 