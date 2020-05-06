Кабмін призначив Бучка держсекретарем Мінінфраструктури, Бойка - заступником міністра Мінекоенерго і Голованчук - заступницею міністра МінТОТ
Кабінет міністрів України на засіданні в середу ухвалив низку кадрових рішень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Він зазначив:
: "Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень:
призначити:
- Бойка Юрія Миколайовича заступником Міністра енергетики та захисту довкілля України;
- Голованчук Інну Олександрівну заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Лагутіна Микиту Сергійовича заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті;
- Бучка Володимира Анатолійовича державним секретарем Міністерства інфраструктури України.
Також було призначено:
Галущенка Германа Валерійовича віце-президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
Якоба Хартмута віце-президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
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а то думаю - здрасьте...совсем уже!
а я бы вообще не удивился
а вот слова, налепленные на фотку, не соответствуют тому, как назывался тот блок, который они основали.
Об этом сообщил https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLzEwOTI5NDQyMzc5Njg3Mi9wb3N0cy8yNzA0MzI0MjEwMTY0MDQv в фейсбуке прадставитель Кабмина в Верховной Раде https://lb.ua/file/person/4860_mokan_vasiliy_ivanovich.html Василий Мокан .
Он отметил, что сегодня правительство приняло ряд кадровых решений, в том числе - назначить Бойко Юрия Николаевича замглавы Минэнерго.
"Бойко - не из ОПЗЖ. Тот - Анатолиевич. Прозьба к СМИ - не путать однофамильцев", - добавил Мокан.
Зе-Фуло-марионетка *****
Прохання до ЗМІ не плутати однофамільців)
М.Ю.Лермонтов
він відмінний сказочник.