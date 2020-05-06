СНБО: Кабмин должен обеспечить дополнительные запасы продовольствия в Госрезерве
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что Кабмин безотлагательно должен обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в случае необходимости, увеличении перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вопрос продовольственной безопасности государства в контексте реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 является приоритетным и находится на контроле у Президента Украины Владимира Зеленского.
"Глава государства постоянно акцентирует внимание органов власти на необходимости устойчивого и гарантированного обеспечения продовольствием всех украинских граждан, и карантинные меры не могут влиять на стабильность этого процесса", - добавили в СНБО.
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Все молчат.
Если так продолжится, через месяц фашисты из московии будут под Киевом. Для кого этот запас?
А ведь когда еще их предупреждали:
"04..04.2020 г.
Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Что и следовало ожидать.
А ведь подоражение хлеба сильнее всего ударит по малообеспеченным слоям населения.
Человек постарается сохранить суточную норму хлеба, а вот во всем другом, даженеобходимом, себя урежет.
Может не карантин больше виноват, а его организаторы?
і да, тікати "на багаті канадські/німецькі/шведські села нікому вже не випадає, бо ж світ (перший, другий, третій - пох) уже накрило так накрило - https://www.youtube.com/watch?v=mFmG9KOorbk
https://ukrrain.com/oon_i_sot_poperedili_pro_nebezpeku_svitovoi_prodovolchoi_krizi.html ООН і СОТ попередили про небезпеку світової продовольчої кризи
https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-cogo-roku-zbilshila-eksport-zernovih-ta-zernobobovih-kultur-mayzhe-na-20-677569.html Україна цього року збільшила експорт зернових та зернобобових культур майже на 20%
https://agravery.com/uk/posts/show/cerez-anomalnu-pogodu-na-odesini-mozut-ne-vroditi-ozimi В результаті аномальної погоди та відсутності опадів взимку та на початку весни, що спостерігається майже по всій території України, поля озимих культур на Одещині спустошені.
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. Дополнительно обратите внимание на наши сообщения по данной теме от 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г.)"
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Эй, вы там в СНБО, Кабмине и ОП, вы не забыли, что границы в Европу закрыты?
Куда бежать будете, зайчики, если население не сможет хлебушка купить?
Неужто на Малую Тунгуску?
Помилуйте, там же коронавирус.