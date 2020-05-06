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СНБО: Кабмин должен обеспечить дополнительные запасы продовольствия в Госрезерве

СНБО: Кабмин должен обеспечить дополнительные запасы продовольствия в Госрезерве

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что Кабмин безотлагательно должен обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба  СНБО.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в случае необходимости, увеличении перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва ", - говорится в сообщении.

Также читайте: В случае необходимости Госрезерв готов передать продукты в области

Как отмечается, вопрос продовольственной безопасности государства в контексте реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 является приоритетным и находится на контроле у ​​Президента Украины Владимира Зеленского.

"Глава государства постоянно акцентирует внимание органов власти на необходимости устойчивого и гарантированного обеспечения продовольствием всех украинских граждан, и карантинные меры не могут влиять на стабильность этого процесса", - добавили в СНБО.

Также читайте: Украина может обеспечить дополнительные поставки агропродукции на экспорт, - замминистра экономики Качка

Автор: 

Госрезерв (57) СНБО (4446) продовольствие (262)


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Топ комментарии
+6
Помню СНБО в январе подобное письмо направлял в Кабмин по поводу медицинских средств защиты.
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06.05.2020 19:01 Ответить
+4
6 мая день св. Юрия.посадили огурцы?бо осенью будуте жрать Гумкомвои Путлера...из камбикорма...для Якутии,где кормят рюсских газовиков бастующих...
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06.05.2020 19:01 Ответить
+4
Украина это Ростовская область УЖЕ...,то пр и Порошенко вы были Украиной...
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06.05.2020 19:02 Ответить
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а то торговать уже нечем
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06.05.2020 18:53 Ответить
А Бахматюк считает по=другому.
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06.05.2020 18:55 Ответить
Каким боком короновирус к пустому Гочрезерву ? Или Радуцкий и его распродал?
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06.05.2020 19:08 Ответить
Цифры из надежных источников, пожалуйста.
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06.05.2020 19:23 Ответить
Держрезерв знатно почистив "любий друзь" Ющенка жванія . Рідкісне , безпринципне , ненажерливе падло . Після нього по складах ДР тільки відлуння бродить .
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06.05.2020 21:23 Ответить
а откат какой?
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06.05.2020 18:56 Ответить
Уточняйте - для верховной ради и правительства
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06.05.2020 18:59 Ответить
вже комусь готові продати...зелені бариги
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06.05.2020 18:59 Ответить
Кому? зельц с ермаком именно сейчас сдают Украину эрефии.
Все молчат.
Если так продолжится, через месяц фашисты из московии будут под Киевом. Для кого этот запас?
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06.05.2020 19:00 Ответить
Кому-кому... нам... по карточкам.
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06.05.2020 19:07 Ответить
До Слуг Народа, наконец, дошло.
А ведь когда еще их предупреждали:
"04..04.2020 г.

Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Что и следовало ожидать.
А ведь подоражение хлеба сильнее всего ударит по малообеспеченным слоям населения.
Человек постарается сохранить суточную норму хлеба, а вот во всем другом, даженеобходимом, себя урежет.
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07.05.2020 10:01 Ответить
выпей соточку, попустит!
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06.05.2020 20:57 Ответить
6 мая день св. Юрия.посадили огурцы?бо осенью будуте жрать Гумкомвои Путлера...из камбикорма...для Якутии,где кормят рюсских газовиков бастующих...
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06.05.2020 19:01 Ответить
огірки треба сіяти коли нічна температура плюс 13. якщо нижча гроші на вітер. а там по св. юрах огіркам не підходе
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06.05.2020 20:06 Ответить
А потім оманське Брехло все продасть.
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06.05.2020 19:01 Ответить
Помню СНБО в январе подобное письмо направлял в Кабмин по поводу медицинских средств защиты.
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06.05.2020 19:01 Ответить
Украина это Ростовская область УЖЕ...,то пр и Порошенко вы были Украиной...
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06.05.2020 19:02 Ответить
СНБО : Правительство должно обеспечить дополнительные запасы продовольствия в Госрезерве - Цензор.НЕТ 939
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06.05.2020 19:04 Ответить
Карантин продлеваем еще на дней 20 и вы станете окончательными Шариковы не 73 % а все 90 стадо баранов...КОРОнвиRUSных
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06.05.2020 19:06 Ответить
Ты упоминаешь Порошенко. А что Порошенко говорил насчёт карантина в Испании?
Может не карантин больше виноват, а его организаторы?
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06.05.2020 19:28 Ответить
правітєльство "вєсьолих відосіков" должно прікінуцца вєтошью і нє отсвєчівать, поки зухвалі люди надцятий раз тягнуть українського бегемота з гебешно-совкового болота
і да, тікати "на багаті канадські/німецькі/шведські села нікому вже не випадає, бо ж світ (перший, другий, третій - пох) уже накрило так накрило - https://www.youtube.com/watch?v=mFmG9KOorbk
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06.05.2020 19:09 Ответить
Корь Вирус тоже/// не? Эпидемию Кори Зеля пабедил,теперь Зеля КорьвиRUS грохнет из снайперской виновки BARRET
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06.05.2020 19:15 Ответить
Вы главное не стреляйте...,эпоха бедности давно пабеждена...
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06.05.2020 19:21 Ответить
держрезерв то там де у нас маски зберігалися 1000 тон?
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06.05.2020 20:20 Ответить
Это сигнал - " мы на пороге грандиозного шухера" Год грядет неурожайный и хорошо если один, экономика в Ж, а вирус еще нагрянет по полной ( не то что сейчас) к осени.
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06.05.2020 20:57 Ответить
займусь-ка я после таких заявлений своим личным резервом. Вот, масок в начале января прикупил, сейчас не парюсь.
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06.05.2020 21:00 Ответить
Кинулись ! Коли вже зернові за кордон продали всі,хто хотів !
https://ukrrain.com/oon_i_sot_poperedili_pro_nebezpeku_svitovoi_prodovolchoi_krizi.html ООН і СОТ попередили про небезпеку світової продовольчої кризи

https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-cogo-roku-zbilshila-eksport-zernovih-ta-zernobobovih-kultur-mayzhe-na-20-677569.html Україна цього року збільшила експорт зернових та зернобобових культур майже на 20%

https://agravery.com/uk/posts/show/cerez-anomalnu-pogodu-na-odesini-mozut-ne-vroditi-ozimi В результаті аномальної погоди та відсутності опадів взимку та на початку весни, що спостерігається майже по всій території України, поля озимих культур на Одещині спустошені.
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06.05.2020 21:19 Ответить
А те що вродить холдінги вивезуть за кордон , там ціна краща буде . Тоді і постане в усій красі профанація закону про т.з "ринок" землі .
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06.05.2020 21:27 Ответить
А ТЕ КТО СОЖРАЛ !?)
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07.05.2020 09:04 Ответить
И не забудьте заготовить красную икру лобстеры виски трюфеля элитные вина ну и т.д.
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07.05.2020 09:22 Ответить
"07.05.2020 г.
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. Дополнительно обратите внимание на наши сообщения по данной теме от 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г.)"
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Эй, вы там в СНБО, Кабмине и ОП, вы не забыли, что границы в Европу закрыты?
Куда бежать будете, зайчики, если население не сможет хлебушка купить?
Неужто на Малую Тунгуску?
Помилуйте, там же коронавирус.
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07.05.2020 12:33 Ответить
Зездец...значит,еще и голод будет.😀Но єто ведь не хуже,да?
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07.05.2020 12:40 Ответить
 
 