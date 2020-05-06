СНБО: Кабмин должен обеспечить дополнительные запасы продовольствия в Госрезерве

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что Кабмин безотлагательно должен обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, в случае необходимости, увеличении перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, вопрос продовольственной безопасности государства в контексте реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 является приоритетным и находится на контроле у ​​Президента Украины Владимира Зеленского.

"Глава государства постоянно акцентирует внимание органов власти на необходимости устойчивого и гарантированного обеспечения продовольствием всех украинских граждан, и карантинные меры не могут влиять на стабильность этого процесса", - добавили в СНБО.

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