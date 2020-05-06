РНБО: Кабмін має забезпечити додаткові запаси продовольства в Держрезерві

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що Кабмін невідкладно повинен забезпечити додаткове накопичення продовольства в системі державного матеріального резерву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов направив Прем’єр-міністрові України Денисові Шмигалю лист із проханням доручити Міністерству розвитку економіки та сільського господарства разом з відповідними державними органами опрацювати питання щодо доцільності перегляду номенклатури продовольчої групи товарів та, у разі необхідності, збільшення переліків товарних груп і обсягів їх накопичення у системі держрезерву", - говориться в повідомленні.

Як зазначається, питання продовольчої безпеки держави в контексті реалізації заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, є пріоритетним і перебуває на контролі у президента України Володимира Зеленського.

"Глава держави постійно акцентує увагу органів влади на необхідності сталого та гарантованого забезпечення продовольством усіх українських громадян, і карантинні заходи не можуть впливати на стабільність цього процесу", - додали в РНБО.

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