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РНБО: Кабмін має забезпечити додаткові запаси продовольства в Держрезерві

РНБО: Кабмін має забезпечити додаткові запаси продовольства в Держрезерві

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що Кабмін невідкладно повинен забезпечити додаткове накопичення продовольства в системі державного матеріального резерву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов направив Прем’єр-міністрові України Денисові Шмигалю лист із проханням доручити Міністерству розвитку економіки та сільського господарства разом з відповідними державними органами опрацювати питання щодо доцільності перегляду номенклатури продовольчої групи товарів та, у разі необхідності, збільшення переліків товарних груп і обсягів їх накопичення у системі держрезерву", - говориться в повідомленні.

Як зазначається, питання продовольчої безпеки держави в контексті реалізації заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, є пріоритетним і перебуває на контролі у президента України Володимира Зеленського.

"Глава держави постійно акцентує увагу органів влади на необхідності сталого та гарантованого забезпечення продовольством усіх українських громадян, і карантинні заходи не можуть впливати на стабільність цього процесу", - додали в РНБО.

Читайте також: Україна здатна забезпечити себе продовольством, а з цінами повинен працювати Антимонопольний комітет, - Гройсман

Автор: 

Держрезерв (133) РНБО (2302) продовольство (337)


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Топ коментарі
+6
Помню СНБО в январе подобное письмо направлял в Кабмин по поводу медицинских средств защиты.
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06.05.2020 19:01 Відповісти
+4
6 мая день св. Юрия.посадили огурцы?бо осенью будуте жрать Гумкомвои Путлера...из камбикорма...для Якутии,где кормят рюсских газовиков бастующих...
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06.05.2020 19:01 Відповісти
+4
Украина это Ростовская область УЖЕ...,то пр и Порошенко вы были Украиной...
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06.05.2020 19:02 Відповісти
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а то торговать уже нечем
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06.05.2020 18:53 Відповісти
А Бахматюк считает по=другому.
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06.05.2020 18:55 Відповісти
Каким боком короновирус к пустому Гочрезерву ? Или Радуцкий и его распродал?
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06.05.2020 19:08 Відповісти
Цифры из надежных источников, пожалуйста.
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06.05.2020 19:23 Відповісти
Держрезерв знатно почистив "любий друзь" Ющенка жванія . Рідкісне , безпринципне , ненажерливе падло . Після нього по складах ДР тільки відлуння бродить .
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06.05.2020 21:23 Відповісти
а откат какой?
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06.05.2020 18:56 Відповісти
Уточняйте - для верховной ради и правительства
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06.05.2020 18:59 Відповісти
вже комусь готові продати...зелені бариги
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06.05.2020 18:59 Відповісти
Кому? зельц с ермаком именно сейчас сдают Украину эрефии.
Все молчат.
Если так продолжится, через месяц фашисты из московии будут под Киевом. Для кого этот запас?
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06.05.2020 19:00 Відповісти
Кому-кому... нам... по карточкам.
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06.05.2020 19:07 Відповісти
До Слуг Народа, наконец, дошло.
А ведь когда еще их предупреждали:
"04..04.2020 г.

Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Что и следовало ожидать.
А ведь подоражение хлеба сильнее всего ударит по малообеспеченным слоям населения.
Человек постарается сохранить суточную норму хлеба, а вот во всем другом, даженеобходимом, себя урежет.
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07.05.2020 10:01 Відповісти
выпей соточку, попустит!
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06.05.2020 20:57 Відповісти
6 мая день св. Юрия.посадили огурцы?бо осенью будуте жрать Гумкомвои Путлера...из камбикорма...для Якутии,где кормят рюсских газовиков бастующих...
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06.05.2020 19:01 Відповісти
огірки треба сіяти коли нічна температура плюс 13. якщо нижча гроші на вітер. а там по св. юрах огіркам не підходе
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06.05.2020 20:06 Відповісти
А потім оманське Брехло все продасть.
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06.05.2020 19:01 Відповісти
Помню СНБО в январе подобное письмо направлял в Кабмин по поводу медицинских средств защиты.
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06.05.2020 19:01 Відповісти
Украина это Ростовская область УЖЕ...,то пр и Порошенко вы были Украиной...
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06.05.2020 19:02 Відповісти
СНБО : Правительство должно обеспечить дополнительные запасы продовольствия в Госрезерве - Цензор.НЕТ 939
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06.05.2020 19:04 Відповісти
Карантин продлеваем еще на дней 20 и вы станете окончательными Шариковы не 73 % а все 90 стадо баранов...КОРОнвиRUSных
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06.05.2020 19:06 Відповісти
Ты упоминаешь Порошенко. А что Порошенко говорил насчёт карантина в Испании?
Может не карантин больше виноват, а его организаторы?
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06.05.2020 19:28 Відповісти
правітєльство "вєсьолих відосіков" должно прікінуцца вєтошью і нє отсвєчівать, поки зухвалі люди надцятий раз тягнуть українського бегемота з гебешно-совкового болота
і да, тікати "на багаті канадські/німецькі/шведські села нікому вже не випадає, бо ж світ (перший, другий, третій - пох) уже накрило так накрило - https://www.youtube.com/watch?v=mFmG9KOorbk
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06.05.2020 19:09 Відповісти
Корь Вирус тоже/// не? Эпидемию Кори Зеля пабедил,теперь Зеля КорьвиRUS грохнет из снайперской виновки BARRET
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06.05.2020 19:15 Відповісти
Вы главное не стреляйте...,эпоха бедности давно пабеждена...
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06.05.2020 19:21 Відповісти
держрезерв то там де у нас маски зберігалися 1000 тон?
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06.05.2020 20:20 Відповісти
Это сигнал - " мы на пороге грандиозного шухера" Год грядет неурожайный и хорошо если один, экономика в Ж, а вирус еще нагрянет по полной ( не то что сейчас) к осени.
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06.05.2020 20:57 Відповісти
займусь-ка я после таких заявлений своим личным резервом. Вот, масок в начале января прикупил, сейчас не парюсь.
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06.05.2020 21:00 Відповісти
Кинулись ! Коли вже зернові за кордон продали всі,хто хотів !
https://ukrrain.com/oon_i_sot_poperedili_pro_nebezpeku_svitovoi_prodovolchoi_krizi.html ООН і СОТ попередили про небезпеку світової продовольчої кризи

https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-cogo-roku-zbilshila-eksport-zernovih-ta-zernobobovih-kultur-mayzhe-na-20-677569.html Україна цього року збільшила експорт зернових та зернобобових культур майже на 20%

https://agravery.com/uk/posts/show/cerez-anomalnu-pogodu-na-odesini-mozut-ne-vroditi-ozimi В результаті аномальної погоди та відсутності опадів взимку та на початку весни, що спостерігається майже по всій території України, поля озимих культур на Одещині спустошені.
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06.05.2020 21:19 Відповісти
А те що вродить холдінги вивезуть за кордон , там ціна краща буде . Тоді і постане в усій красі профанація закону про т.з "ринок" землі .
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06.05.2020 21:27 Відповісти
А ТЕ КТО СОЖРАЛ !?)
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07.05.2020 09:04 Відповісти
И не забудьте заготовить красную икру лобстеры виски трюфеля элитные вина ну и т.д.
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07.05.2020 09:22 Відповісти
"07.05.2020 г.
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. Дополнительно обратите внимание на наши сообщения по данной теме от 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г.)"
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Эй, вы там в СНБО, Кабмине и ОП, вы не забыли, что границы в Европу закрыты?
Куда бежать будете, зайчики, если население не сможет хлебушка купить?
Неужто на Малую Тунгуску?
Помилуйте, там же коронавирус.
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07.05.2020 12:33 Відповісти
Зездец...значит,еще и голод будет.😀Но єто ведь не хуже,да?
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07.05.2020 12:40 Відповісти
 
 