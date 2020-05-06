РНБО: Кабмін має забезпечити додаткові запаси продовольства в Держрезерві
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що Кабмін невідкладно повинен забезпечити додаткове накопичення продовольства в системі державного матеріального резерву.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов направив Прем’єр-міністрові України Денисові Шмигалю лист із проханням доручити Міністерству розвитку економіки та сільського господарства разом з відповідними державними органами опрацювати питання щодо доцільності перегляду номенклатури продовольчої групи товарів та, у разі необхідності, збільшення переліків товарних груп і обсягів їх накопичення у системі держрезерву", - говориться в повідомленні.
Як зазначається, питання продовольчої безпеки держави в контексті реалізації заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, є пріоритетним і перебуває на контролі у президента України Володимира Зеленського.
"Глава держави постійно акцентує увагу органів влади на необхідності сталого та гарантованого забезпечення продовольством усіх українських громадян, і карантинні заходи не можуть впливати на стабільність цього процесу", - додали в РНБО.
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Все молчат.
Если так продолжится, через месяц фашисты из московии будут под Киевом. Для кого этот запас?
А ведь когда еще их предупреждали:
"04..04.2020 г.
Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Что и следовало ожидать.
А ведь подоражение хлеба сильнее всего ударит по малообеспеченным слоям населения.
Человек постарается сохранить суточную норму хлеба, а вот во всем другом, даженеобходимом, себя урежет.
Может не карантин больше виноват, а его организаторы?
і да, тікати "на багаті канадські/німецькі/шведські села нікому вже не випадає, бо ж світ (перший, другий, третій - пох) уже накрило так накрило - https://www.youtube.com/watch?v=mFmG9KOorbk
https://ukrrain.com/oon_i_sot_poperedili_pro_nebezpeku_svitovoi_prodovolchoi_krizi.html ООН і СОТ попередили про небезпеку світової продовольчої кризи
https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajina-cogo-roku-zbilshila-eksport-zernovih-ta-zernobobovih-kultur-mayzhe-na-20-677569.html Україна цього року збільшила експорт зернових та зернобобових культур майже на 20%
https://agravery.com/uk/posts/show/cerez-anomalnu-pogodu-na-odesini-mozut-ne-vroditi-ozimi В результаті аномальної погоди та відсутності опадів взимку та на початку весни, що спостерігається майже по всій території України, поля озимих культур на Одещині спустошені.
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. Дополнительно обратите внимание на наши сообщения по данной теме от 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г.)"
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Эй, вы там в СНБО, Кабмине и ОП, вы не забыли, что границы в Европу закрыты?
Куда бежать будете, зайчики, если население не сможет хлебушка купить?
Неужто на Малую Тунгуску?
Помилуйте, там же коронавирус.