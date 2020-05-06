53-й ОМБр присвоено имя князя Владимира Мономаха, 54-й - Ивана Мазепы, а 59-й ОМПБр - Якова Гандзюка, - Указ Президента

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, три воинские части получили новые названия "с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, а также по случаю Дня пехоты".

Так, 53-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ получила название "имени князя Владимира Мономаха", 54-я - "имени гетмана Ивана Мазепы", 59-я отдельная мотопехотная бригада - "имени Якова Гандзюка".

Напомним, 6 мая в Украине отмечают День пехоты. Праздник был установлен указом президента в апреле прошлого года.

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