53-й ОМБр присвоено имя князя Владимира Мономаха, 54-й - Ивана Мазепы, а 59-й ОМПБр - Якова Гандзюка, - Указ Президента
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, три воинские части получили новые названия "с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, а также по случаю Дня пехоты".
Так, 53-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ получила название "имени князя Владимира Мономаха", 54-я - "имени гетмана Ивана Мазепы", 59-я отдельная мотопехотная бригада - "имени Якова Гандзюка".
Напомним, 6 мая в Украине отмечают День пехоты. Праздник был установлен указом президента в апреле прошлого года.
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подскажите, где можно посмотреть повтор?
Муженко - солдат. Воин. Ориентированный на войну и понимающий реалии. Готовый принимать ответственность и готовый умереть в бою как солдат. Как рядовой пехотинец с автоматом в руках. Он это не раз демонстрировал, и этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Тут переплюнуть Муженко тяжело. Именно Муженко войдет в историю как НГШ ВСУ, сумевший дать отлуп РФ.
Но война - не тема Хомчка. Поэтому Хомчак прикинул на себя плащ реформатора. В конце концов, войти в историю как первый главком, который перевел армию на стандарты НАТО, - это реально круто. Але є одне але. У нас война. И в приоритете войны за Независимость должны стоять военные действия.
Но Зеленский назначал руководство армии не для войны. А для ее прекращения. То есть какие-то подвижки в сторону НАТО, какую-то видимость реформирования по требованию НАТО. Но не войну. И война на востоке для них превратилась как бы в какое-то досадное недоразумение, портящее статистику, раздражающее и мешающее рутинно "нести службу".
Одно меня успокаивает - большинство командиров боевых подразделений имеют боевой опыт и продолжают воевать. Они знают, что воевать придется. Закончившаяся война и наступивший мир в головах Зеленского и Хомчака будут прерваны артиллерией противника. Так было. Каждый раз, когда Россия обещала другое. И так будет. И наша задача поддержать и сохранить ту армию, которая воюет иногда даже партизанскими методами и которая будет воевать. А не тех военачальников, которые убегали с поля боя, бросая подчиненных, или вообще видели войну только в коридорах и киевских кабинетах.
Роман Доник
https://tverezo.info/post/115658
Владимир Зеленский четырежды проигнорировал повестки, присланные ему во время мобилизации 2014 -2015 годов.
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ сообщает Министерство обороны Украины в ответ на запрос народных депутатов Бригинца, Мамчура, Чорновол и Бондаря.
В 2014 году, когда украинские военные несли особенно ощутимые людские потери, в очередном шоу "Квартала 95" под его руководством их представили в виде нерешительных баранов.
Не отягощенные интеллектом поклонники подобного юмора в зале при этом даже смеялись, а видео сохранилось в архивах. https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=QduwX0NfzeU&feature=emb_logo
Министр обороны Украины Валерий Гелетей во время интервью журналисту Романе Бочкале подтвердил тот факт, что российские террористы во время захвата луганского аэропорта использовали тактическое ядерное оружие.
Как сообщает https://censor.net/ об этом журналст написал https://www.facebook.com/bochkala/posts/804924629559928 в своем "Фейсбуке".
Но вот орда. яка "вживала" на території України...". Шо вживала? Самогон чи українських жінок?
Володимир Мономах доклав максимум зусиль, аби панівними стали загальнодержавні інтереси Русі, а не пріоритети удільних князівств.
Протягом 20-річного князювання у Переяславі він вів постійну боротьбу зі степовиками. Роки змагань із половцями принесли Володимирові гучну славу. До його слів прислухалися руські князі й іноземні володарі.
Найбільші походи Володимира Мономаха проти половців припадають на 1103-й, 1007-й, 1109-й і 1111 роки. То були блискучі перемоги геніального полководця, які дали Русі довгоочікуваний захист від войовничого Степу.
https://dt.ua/HISTORY/volodimir-monomah-scho-zalishiv-po-sobi-guchnu-slavu-i-dobru-pam-yat-313796_.html
https://dt.ua/HISTORY/volodimir-monomah-scho-zalishiv-po-sobi-guchnu-slavu-i-dobru-pam-yat-313796_.html