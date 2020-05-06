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Новости Агрессия России против Украины
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53-й ОМБр присвоено имя князя Владимира Мономаха, 54-й - Ивана Мазепы, а 59-й ОМПБр - Якова Гандзюка, - Указ Президента

53-й ОМБр присвоено имя князя Владимира Мономаха, 54-й - Ивана Мазепы, а 59-й ОМПБр - Якова Гандзюка, - Указ Президента

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, три воинские части получили новые названия "с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, а также по случаю Дня пехоты".

Так, 53-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ получила название "имени князя Владимира Мономаха", 54-я - "имени гетмана Ивана Мазепы", 59-я отдельная мотопехотная бригада - "имени Якова Гандзюка".

Напомним, 6 мая в Украине отмечают День пехоты. Праздник был установлен указом президента в апреле прошлого года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 58 боевых операций, 100 убитых врагов, ни одной госнаграды, - отчет ударной группы 54-й ОМБр. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) указ (528) 53 отдельная механизированная бригада (122) 54 отдельная мехбригада (184) 59 отдельная мотопехотная бригада (129)


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Топ комментарии
+12
Зі святом вас, хлопці ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.05.2020 19:31 Ответить
+11
Иван Мазепа первым раскусил маскалей.Разбойник Петя 1 потому и предал его анафеме.Мы должны свято помнить это имя ,в отличие от Богдана Хмельницкого,которого ненавидят в Израиле вторым после Гитлера.Иван Мазепа был созидателем Украины.
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06.05.2020 19:44 Ответить
+9
Всё, что смог тогда Мазепа сделать для козацкой армии он сделал, но главное Мазепа укрепил идею Самостийности. За, что он был предан анафеме православием Русской Империи, а его имя было предано **** в имперской истории. А вообще стремление украинцев к Самостийности было всегда когда при рападе старой Империи на этих землях уже зарождалась новая.
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06.05.2020 20:02 Ответить
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досягнення...ёпт!
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06.05.2020 19:13 Ответить
КОГДА В АРМИИ БУДУТ ВОЙСКАМ ДАВАТЬСЯ ИМЕНА КНЯЗЕЙ И ГЕРОЕВ С ЛЕВОГО БЕРЕГА, ШО ЭТО ЗА ОДНОСТОРОННИЕ НАЗВАНИЯ ВОЙСК?
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06.05.2020 20:40 Ответить
Дуристиаа и профанация! А почему не царя "гороха"!?
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06.05.2020 19:15 Ответить
я пропустил видосик от видосика с поздравлениями...
подскажите, где можно посмотреть повтор?
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06.05.2020 19:19 Ответить
53-й ОМБр присвоено имя князя Владимира Мономаха, 54-й - Ивана Мазепы, а 59-й ОМПБр - Якова Гандзюка, - указ президента - Цензор.НЕТ 7156
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06.05.2020 19:36 Ответить
згадала себе в часи Порошенка ?
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06.05.2020 19:26 Ответить
Да нет ,это ты тут постишь барыгу!!!
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06.05.2020 20:46 Ответить
№65
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06.05.2020 19:27 Ответить
Не хвилюйтеся, бо це не довго триватиме! Бубочкє скоро у відставку.
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06.05.2020 19:34 Ответить
А ты тут продолжаешь працювати на воров,- смотри как бы ты раньше у відставку не пішов))))!!!!!
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06.05.2020 20:49 Ответить
Які омерзительні ті ботоферми.
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06.05.2020 19:54 Ответить
Высшее руководство армии, назначенное Зеленским, воевать не собирается. От слова совсем. Не умеет, не хочет и не будет. В их головах война закончилась. А для некоторых и не начиналась.
Муженко - солдат. Воин. Ориентированный на войну и понимающий реалии. Готовый принимать ответственность и готовый умереть в бою как солдат. Как рядовой пехотинец с автоматом в руках. Он это не раз демонстрировал, и этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Тут переплюнуть Муженко тяжело. Именно Муженко войдет в историю как НГШ ВСУ, сумевший дать отлуп РФ.
Но война - не тема Хомчка. Поэтому Хомчак прикинул на себя плащ реформатора. В конце концов, войти в историю как первый главком, который перевел армию на стандарты НАТО, - это реально круто. Але є одне але. У нас война. И в приоритете войны за Независимость должны стоять военные действия.

Но Зеленский назначал руководство армии не для войны. А для ее прекращения. То есть какие-то подвижки в сторону НАТО, какую-то видимость реформирования по требованию НАТО. Но не войну. И война на востоке для них превратилась как бы в какое-то досадное недоразумение, портящее статистику, раздражающее и мешающее рутинно "нести службу".
Одно меня успокаивает - большинство командиров боевых подразделений имеют боевой опыт и продолжают воевать. Они знают, что воевать придется. Закончившаяся война и наступивший мир в головах Зеленского и Хомчака будут прерваны артиллерией противника. Так было. Каждый раз, когда Россия обещала другое. И так будет. И наша задача поддержать и сохранить ту армию, которая воюет иногда даже партизанскими методами и которая будет воевать. А не тех военачальников, которые убегали с поля боя, бросая подчиненных, или вообще видели войну только в коридорах и киевских кабинетах.
Роман Доник
https://tverezo.info/post/115658
Владимир Зеленский четырежды проигнорировал повестки, присланные ему во время мобилизации 2014 -2015 годов.
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ сообщает Министерство обороны Украины в ответ на запрос народных депутатов Бригинца, Мамчура, Чорновол и Бондаря.

В 2014 году, когда украинские военные несли особенно ощутимые людские потери, в очередном шоу "Квартала 95" под его руководством их представили в виде нерешительных баранов.
Не отягощенные интеллектом поклонники подобного юмора в зале при этом даже смеялись, а видео сохранилось в архивах. https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=QduwX0NfzeU&feature=emb_logo
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06.05.2020 19:28 Ответить
Это тот Муженко. который с серьезным видом вещал про ядерную бимбу в донецком аэропорту?
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06.05.2020 19:37 Ответить
То Гелетей, При штурме луганского аэропорта армия РФ возможно использовала тактическое ядерное оружие, - Гелетей. ДОКУМЕНТ
Министр обороны Украины Валерий Гелетей во время интервью журналисту Романе Бочкале подтвердил тот факт, что российские террористы во время захвата луганского аэропорта использовали тактическое ядерное оружие.

Как сообщает https://censor.net/ об этом журналст написал https://www.facebook.com/bochkala/posts/804924629559928 в своем "Фейсбуке".
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06.05.2020 19:59 Ответить
Думка сраколиза ганДоника дуже важлива
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06.05.2020 21:32 Ответить
справился гнусавый наркоман,можно и в турне по Азии
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06.05.2020 19:28 Ответить
Нехер народу делать.. Детский сад - ясельная группа
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06.05.2020 19:31 Ответить
Якщо у вас будуть діти, просто не давайте їм ім'я, а ці бригади це діти України.
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06.05.2020 20:00 Ответить
Зі святом вас, хлопці ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.05.2020 19:31 Ответить
Такие имена обязывают! Слава Героям!
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06.05.2020 19:33 Ответить
Та да. Мазепа дохрена сделал для украинской армии
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06.05.2020 19:38 Ответить
Иван Мазепа первым раскусил маскалей.Разбойник Петя 1 потому и предал его анафеме.Мы должны свято помнить это имя ,в отличие от Богдана Хмельницкого,которого ненавидят в Израиле вторым после Гитлера.Иван Мазепа был созидателем Украины.
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06.05.2020 19:44 Ответить
Та да. раскусил. До него лежали и лизали поляков и татар. А тот херой скреативничал и начал лизать шведов
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06.05.2020 19:49 Ответить
Дивно виходить, віддавати час від часу Кемську волость шведам як москалі це хорошо, не віддавати як Мазепа це погано.
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06.05.2020 20:02 Ответить
та людина знає історію дуже побіжно.
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06.05.2020 20:03 Ответить
Та бачу, вся історія лежати і лизати, таке враження що іго було в Україні, а москалі хоробро не лизали.
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06.05.2020 20:05 Ответить
Та ви що, і де та імперія? В паперах ФРС? Москалі якісно будували тільки остроги, нема жодного міста, побудованого москалями. СРСР існував 70 років, світова валюта і ФРС існує вже 107 років, от така якість москальских творінь.
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06.05.2020 20:15 Ответить
Адэса. как пел известный таварищ.. 4-й город по населению Рос. Империи. построенный с нуля европейский город... Херсон. Николаев.. Из советских Кузнецовск и все города возле АЭС
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06.05.2020 20:17 Ответить
От якого беника Одеса з нуля, де ділось місто Хаджибей чи Кацюбіїв? Є ж відкриті джерела, настав час переглянути історію, написану німцями.
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06.05.2020 20:21 Ответить
І що, йому більше років ніж Одесі.Той же Кузнецовськ в Рівненській області взагалі містечко менше Коломиї.
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06.05.2020 20:26 Ответить
Якщо вже не казати, що на Рівненщині-Волині безперервно живе той самий народ і бурштин добуває чи не сім тисяч років.
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07.05.2020 00:20 Ответить
Учи историю,дебил,а не москальскую БРЕХНЮ !!!!
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06.05.2020 20:51 Ответить
Всё, что смог тогда Мазепа сделать для козацкой армии он сделал, но главное Мазепа укрепил идею Самостийности. За, что он был предан анафеме православием Русской Империи, а его имя было предано **** в имперской истории. А вообще стремление украинцев к Самостийности было всегда когда при рападе старой Империи на этих землях уже зарождалась новая.
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06.05.2020 20:02 Ответить
Не чекав від вас.
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06.05.2020 20:06 Ответить
Так чекай, бо я такой - Самостийнык.
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07.05.2020 09:16 Ответить
Не звізди. В епіцентрах товар 95% мейд ін чайна. Чи ти вже кацапстан авансом в Китай сплавив.
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06.05.2020 20:36 Ответить
Ветер тут оппортунизма,ордынский ветер.Похолодало .
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06.05.2020 19:37 Ответить
Мокша були невід'ємною частиною тієї орди, яка вживала на території ******** України.
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06.05.2020 19:39 Ответить
Вони завжди вживали, вживають і вживати будуть.
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06.05.2020 20:03 Ответить
"Вживала" это как вообще понять? Гуглоперевод с марсианского?
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06.05.2020 20:14 Ответить
Вживав це вживав, україномовний зрозуміє.
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06.05.2020 20:18 Ответить
Я чудово розусію значення слова "вживати" (употреблять)

Но вот орда. яка "вживала" на території України...". Шо вживала? Самогон чи українських жінок?
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06.05.2020 20:23 Ответить
По клаві клацай відповідально- не путай букви"м" і "с". Чи ти ольгінський бот пришвидшеної підготовки?
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06.05.2020 20:42 Ответить
А если присвоить одной из боевых бригад имя сына князя Владимира Мономаха, Юрия, что называли Долгоруким, то много ли пердаков порвёт в Мокшании?
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06.05.2020 20:07 Ответить
Юрко був рідкисний гандон, як і його синок Андрій.
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06.05.2020 20:10 Ответить
Таки да. Снимаю своё предложение о боевой бригаде. Но вот сформировать взвод ассенизаторов и присвоить ему имя Юрка с погонялом Долгорукий, думаю было бы информационно не плохо.
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06.05.2020 20:14 Ответить
київський князь Володимир Всеволодович ніколи не називався мономахом - так його прозвали кацапи через півтисячі років, щоб хоть якось примазатися до візантійської імперії
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06.05.2020 20:19 Ответить
Можливо, плутаєте з шапкою Мономаха. Вона дійсно жодного відношення до жодного Мономаха не має. Її подарував татарський хан кацапському сцарю у 14 ст.
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06.05.2020 20:53 Ответить
шапка "знайшлася" якраз тоді коли кацапські царі надумали Володимира Всеволодовича називати мономахом
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07.05.2020 00:34 Ответить
Володимир отримав три імені: княже - Володимир, при хрещенні - Василь, по дідові з материнського боку - Мономах. Кров руських князів і візантійських імператорів пульсувала в його жилах.

Володимир Мономах доклав максимум зусиль, аби панівними стали загальнодержавні інтереси Русі, а не пріоритети удільних князівств.
Протягом 20-річного князювання у Переяславі він вів постійну боротьбу зі степовиками. Роки змагань із половцями принесли Володимирові гучну славу. До його слів прислухалися руські князі й іноземні володарі.
Найбільші походи Володимира Мономаха проти половців припадають на 1103-й, 1007-й, 1109-й і 1111 роки. То були блискучі перемоги геніального полководця, які дали Русі довгоочікуваний захист від войовничого Степу.
https://dt.ua/HISTORY/volodimir-monomah-scho-zalishiv-po-sobi-guchnu-slavu-i-dobru-pam-yat-313796_.html
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06.05.2020 22:32 Ответить
не треба копіпастити тут історію придуману на замовлення німкені-імператриціі - при житті Володимир Всеволодович не називався мономахом.
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07.05.2020 00:32 Ответить
Мономах,вроде,тоже когда-то с киевским войском ходил в степи Донбасса мочить всяких орков и одичалых
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06.05.2020 21:38 Ответить
походи Володимира Мономаха проти половців припадають на 1103-й, 1007-й, 1109-й і 1111 роки. То були блискучі перемоги геніального полководця, які дали Русі довгоочікуваний захист від войовничого Степу.
https://dt.ua/HISTORY/volodimir-monomah-scho-zalishiv-po-sobi-guchnu-slavu-i-dobru-pam-yat-313796_.html
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06.05.2020 22:33 Ответить
вручите уже повестку этому дебилу!
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06.05.2020 22:46 Ответить
херней маются все цацки пецки
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07.05.2020 00:18 Ответить
 
 