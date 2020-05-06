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Зеленский подписал закон, предусматривающий открытый доступ к кадастрам

Зеленский подписал закон, предусматривающий открытый доступ к кадастрам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-IX, который парламент принял 13 апреля 2020 года.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

"Введение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть у страны, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость - это путь к преодолению коррупции и защите сельских жителей и фермеров от рейдерства и махинаций", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, закон, подписанный главой государства, открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

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Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Напомним, 13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-IX.

Автор: 

закон (3179) Зеленский Владимир (21077) Госгеокадастр (172)


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Топ комментарии
+2
Для захисту від рейдерів треба було приймати закон про обіг зброї, про самозахист особи та майна.
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06.05.2020 19:40 Ответить
+1
Доступ і раніше був відкритий
В земельному точно, після ідентифікації.
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06.05.2020 19:55 Ответить
+1
Сама назва кадастрце запозичення , це той самий реєстр, тільки у нас , цей термін відносять тільки до землі, хоча він запозичення іншомовне , тільки з іншої мови , на відміну від "реєстру". Все це список, опис.
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06.05.2020 20:05 Ответить
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Для захисту від рейдерів треба було приймати закон про обіг зброї, про самозахист особи та майна.
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06.05.2020 19:40 Ответить
"Зеленский подпИсал закон"
Сцикло.
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06.05.2020 19:41 Ответить
суттєвий прогрес
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06.05.2020 19:49 Ответить
Доступ і раніше був відкритий
В земельному точно, після ідентифікації.
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06.05.2020 19:55 Ответить
Доречі, кадастр - це не тільки про землю, а і про всю нерухому і рухому власність.
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06.05.2020 19:58 Ответить
кадастр у нас - це тільки про землю, про нерухомість - державний реєстр
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06.05.2020 19:59 Ответить
Сама назва кадастрце запозичення , це той самий реєстр, тільки у нас , цей термін відносять тільки до землі, хоча він запозичення іншомовне , тільки з іншої мови , на відміну від "реєстру". Все це список, опис.
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06.05.2020 20:05 Ответить
саме так, у когось тьолка хранцуженка була, ось і вирішив кадастри ввести)))
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06.05.2020 20:17 Ответить
Анекдот:
- Ваша жена француженка?
- Нет, ейо ******** научілі!
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06.05.2020 20:19 Ответить
)))))))))
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06.05.2020 20:20 Ответить
саме так, у когось тьолка хранцуженка була, ось і вирішив кадастри ввести)))
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06.05.2020 20:17 Ответить
Ха! Кадастр реально работате! Выводится спутниковое фото. Только вот СОБСТВЕННИКА участка он не показывает
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06.05.2020 20:36 Ответить
Землю людям роздай народний преЗедент, поіменно, а то земля вільна є, а як дати, то давай шукай сам...голку в сіні. Є державні органи геокадастру, покладіть на них обов'язки готувати земельні ділянки державної власності для громадян, як для учасників АТО, чи як на продаж з торгів...Торги до речі, заборонити доки всі громадяни України не отримають безкоштовно землю згідно норм. Агов Президент!?
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06.05.2020 20:43 Ответить
 
 