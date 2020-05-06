Зеленський підписав закон, який передбачає відкритий доступ до кадастрів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" № 554-ІХ, який парламент ухвалив 13 квітня 2020 року.

Напомним, 13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-IX.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, закон встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних – геокадастру. Документ дасть змогу сформувати сучасну систему доступу громадян до всіх видів географічної інформації.

"Впровадження земельного ринку вимагає прозорості. В Україні один з найсучасніших геокадастрів. І так і має бути в країни, яка називає себе житницею Європи. Прозорість і відкритість – це шлях до подолання корупції та захисту селян і фермерів від рейдерства та махінацій", – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, закон, що його підписав Глава держави, відкриває для українців доступ у мережі Інтернет до геопросторових даних та метаданих, які створюються в публічному секторі та підприємствами-монополістами.

Цей закон також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.