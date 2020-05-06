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Зеленський підписав закон, який передбачає відкритий доступ до кадастрів

Зеленський підписав закон, який передбачає відкритий доступ до кадастрів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" № 554-ІХ, який парламент ухвалив 13 квітня 2020 року.

Напомним, 13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-IX.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, закон встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних – геокадастру. Документ дасть змогу сформувати сучасну систему доступу громадян до всіх видів географічної інформації.

"Впровадження земельного ринку вимагає прозорості. В Україні один з найсучасніших геокадастрів. І так і має бути в країни, яка називає себе житницею Європи. Прозорість і відкритість – це шлях до подолання корупції та захисту селян і фермерів від рейдерства та махінацій", – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, закон, що його підписав Глава держави, відкриває для українців доступ у мережі Інтернет до геопросторових даних та метаданих, які створюються в публічному секторі та підприємствами-монополістами.

Цей закон також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.

Автор: 

закон (2845) Зеленський Володимир (24576) Держгеокадастр (302)


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Топ коментарі
+2
Для захисту від рейдерів треба було приймати закон про обіг зброї, про самозахист особи та майна.
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06.05.2020 19:40 Відповісти
+1
Доступ і раніше був відкритий
В земельному точно, після ідентифікації.
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06.05.2020 19:55 Відповісти
+1
Сама назва кадастрце запозичення , це той самий реєстр, тільки у нас , цей термін відносять тільки до землі, хоча він запозичення іншомовне , тільки з іншої мови , на відміну від "реєстру". Все це список, опис.
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06.05.2020 20:05 Відповісти
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Для захисту від рейдерів треба було приймати закон про обіг зброї, про самозахист особи та майна.
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06.05.2020 19:40 Відповісти
"Зеленский подпИсал закон"
Сцикло.
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06.05.2020 19:41 Відповісти
суттєвий прогрес
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06.05.2020 19:49 Відповісти
Доступ і раніше був відкритий
В земельному точно, після ідентифікації.
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06.05.2020 19:55 Відповісти
Доречі, кадастр - це не тільки про землю, а і про всю нерухому і рухому власність.
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06.05.2020 19:58 Відповісти
кадастр у нас - це тільки про землю, про нерухомість - державний реєстр
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06.05.2020 19:59 Відповісти
Сама назва кадастрце запозичення , це той самий реєстр, тільки у нас , цей термін відносять тільки до землі, хоча він запозичення іншомовне , тільки з іншої мови , на відміну від "реєстру". Все це список, опис.
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06.05.2020 20:05 Відповісти
саме так, у когось тьолка хранцуженка була, ось і вирішив кадастри ввести)))
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06.05.2020 20:17 Відповісти
Анекдот:
- Ваша жена француженка?
- Нет, ейо ******** научілі!
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06.05.2020 20:19 Відповісти
)))))))))
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06.05.2020 20:20 Відповісти
саме так, у когось тьолка хранцуженка була, ось і вирішив кадастри ввести)))
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06.05.2020 20:17 Відповісти
Ха! Кадастр реально работате! Выводится спутниковое фото. Только вот СОБСТВЕННИКА участка он не показывает
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06.05.2020 20:36 Відповісти
Землю людям роздай народний преЗедент, поіменно, а то земля вільна є, а як дати, то давай шукай сам...голку в сіні. Є державні органи геокадастру, покладіть на них обов'язки готувати земельні ділянки державної власності для громадян, як для учасників АТО, чи як на продаж з торгів...Торги до речі, заборонити доки всі громадяни України не отримають безкоштовно землю згідно норм. Агов Президент!?
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06.05.2020 20:43 Відповісти
 
 