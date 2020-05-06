За год работы президентом зарплата Зеленского составила 320 тыс. грн, - ДУСя

Президент Украины Владимир Зеленский провел год на посту президента. За это время он получил более 320 тыс. гривен зарплаты.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию о зарплате Владимира Зеленского предоставили в Государственном управлении делами по запросу 24 канала.

В документе отмечается, что зарплата Владимира Зеленского состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тыс, гривен. Поэтому за год президентства - с мая 2019 по апрель 2020 - Владимир Зеленский заработал 320 тыс. 727 гривен 27 копеек.

Зарплата президента - это только должностной оклад в размере 28 тыс. гривен. После уплаты налогов он получает 22 тыс. 540 гривен. Премии и надбавки глава государства не получает, ведь они не предусмотрены законом. Заработная плата Зеленскому насчитывается со дня инаугурации - 20 мая 2019.

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