За год работы президентом зарплата Зеленского составила 320 тыс. грн, - ДУСя
Президент Украины Владимир Зеленский провел год на посту президента. За это время он получил более 320 тыс. гривен зарплаты.
Как передает Цензор.НЕТ, информацию о зарплате Владимира Зеленского предоставили в Государственном управлении делами по запросу 24 канала.
В документе отмечается, что зарплата Владимира Зеленского состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тыс, гривен. Поэтому за год президентства - с мая 2019 по апрель 2020 - Владимир Зеленский заработал 320 тыс. 727 гривен 27 копеек.
Зарплата президента - это только должностной оклад в размере 28 тыс. гривен. После уплаты налогов он получает 22 тыс. 540 гривен. Премии и надбавки глава государства не получает, ведь они не предусмотрены законом. Заработная плата Зеленскому насчитывается со дня инаугурации - 20 мая 2019.
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то-то смотрю с голоду пухнет и на Ленки бабки по миру мотается......
альфонс короче!
- тыщ! каждому!"
https://www.youtube.com/watch?v=Krsk3Bjf6eg ДУСя, вы меня **********! Почему так мало?
Значит можно предположить, что кроме 330 тысяч гривен, есть куда более солидная мотивация.
- А в тумбочке откуда?
- Жена положила.
- А жена где взяла?
- Я дал.
...
Это - демократия, которая вышвырнула свина!
а теперь
Глава фонда, собиравшего деньги на борьбу с COVID-19 по поручению ОП, связан с человеком Путина.
Общество 06-май, 18:229 1 887 0
Один из двух фондов, который при содействии Офиса президента распределял деньги бизнеса на борьбу с COVID-19, принадлежит предпринимателю Борису Бауму, который связан с крупным российским бизнесом. Об этом сообщает «theБабель».
По данным YouControl, Баум стал главой благотворительного фонда «Прайм» 5 апреля, а на следующий день - его конечным бенефициаром.
«Прайм» присоединился к кампании Офиса президента по сбору средств для борьбы с коронавирусом сразу после того, как другой фонд покинул проект. Речь идет об одесском благотворительном фонде «Корпорация монстров», который был выбран опорным по инициативе президента Владимира Зеленского, но 5 апреля попросил передать эту обязанность другой организации.
Глава «Корпорации монстров» Екатерина Кожевникова в комментарии «theБабель» подтвердила, что фонд вышел из проекта ОП в тот день, когда Баум возглавил «Прайм». Остатки денег на счетах КМ перевел «Прайму» - 22,5 млн грн.
Однако из этой суммы «Корпорация монстров» позже брала еще деньги, чтобы закрыть предыдущие контракты по закупке медицинских средств, поэтому у «Прайма» должно остаться около 15 млн грн.
Баум не захотел говорить о своем сотрудничества с ОП и попросил перезвонить. На второй день его помощница снова перенесла разговор на другой день.
Известно, что Баум длительное время проживал в Латвии и много лет работал топ-менеджером в структурах российско-украинской группы VS Energy. Одним из собственников компании является член Совета федерации РФ, спецпредставитель российского президента Александр Бабаков.
Кроме того, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит Виктору Пинчуку и Игорю Коломойскому. Партнером предприятия была VS Energy.
Bihus.Info ранее сообщал, что к власти Баума привел глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, раньше Баум управлял казино. Вероятно, именно благодаря этому он стал одним из идеологов закона об игорном бизнесе и теперь курирует это направление от Офиса президента.
Кирилл Тимошенко также не прокомментировал условия сотрудничества ОП с "Праймом" и Баумом.
"Баум долго жил в Латвии. Он много лет работал топ-менеджером в структурах российско-украинской группы VS Energy. Один из владельцев компании - член Совета федерации РФ и спецпредставитель Владимира Путина Александр Бабаков. Также Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, партнером которых была VS Energy", - пишет издание.
Напомним, накануне заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, на что потратили деньги Фонда по ликвидации последствий COVID-19. Всего Фонд получил 374,6 млн грн от бизнеса.
Как сообщалось ранее, на днях разгорелся скандал вокруг поставок в Украину из Китая гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.
Офис президента обвинили в том, что он не предоставил прозрачную отчетность о закупках оборудования и средств защиты, не показал перечень меценатов и бизнесменов, которые были вовлечены в этот процесс.
Фотожабы 06-май, 19:129 2 329 0
-Сколько теперь?
-Сорок, ваше величество.
-Но сорок было уже! Маловато будет.
-Так начинали с двадцати…
Царек, в позе Наполеона, стоял у окна и смотрел куда-то вдаль и тут кто-то нерешительно заметил.
-Вообще-то, начинали с велосипеда…
-И рояля…
-Кто это сейчас сказал?
Царек резко развернулся и стремительно засеменил к столу, за которым сидело несколько человек. Он метал грозные взгляды то на одного, то на другого, а потом, слегка подпрыгнув, уселся на краешек стола.
-Кто сказал, я вас спрашиваю?
-Ваше величество, не кипятитесь! Вот пресса пишет, что сильная ваша сторона и особенно - на международных переговорах - юмор. Все с этим согласны. Мы тоже пытаемся юморить и берем с вас пример. Ну не получается это так мастерски, как у вас, ничего не поделаешь. Вы же ого-го, а мы же…
Царек задумался и спрятал свой грозный взгляд. Если так пресса уже пишет, то кто его знает.
-Ну же, ваше величество! Вы же сегодня и по пять, а мы - вчера и по три.
-Ладно, тогда казнить не стану. Но сорок - все равно маловато будет. Не тот фасон. Что люди скажут? А скажут - лох наш царь, всего 40 машин в кортеже, а я…
-Не лох! - Дружно грянули все присутствующие.
-Тот же, шельмецы! Я не лох и мне… Так, добавить в кортеж две машины, чтобы всего было 42.
-Ваше величество, так ведь нету больше.
-Как нету, добавьте две скорых помощи вот эти новые.
-Не стоит, сейчас вон что творится с вирусом, лучше не дразнить чернь, она…
-Да знаю я. Что у нас можно задействовать. Мусорные машины?
Тут откашлявшись и совсем не по-доброму улыбаясь, поднялся обрюзгший тип. В руках он держал раскрытую папку и зачитал оттуда текст.
-Ваше величество, мусора все мобилизованы, особенно мусорские машины. Лучшая их часть уже и так в вашем кортеже, а остальные - перекрывают улицы во время вашего проезда. Водители Ларионов и Кутько взяли на себя…
-Значит справитесь, - примирительно сказал царек и тип сел на место, закрыв свою мохеровую папку.
-Что же, вовсе машин у нас не осталось?
-Никак нет, ваше величество. Просто выбор остался так себе.
-Оглашайте весь список.
-Есть пожарные машины, но их лучше не трогать.
-Почему, я с детства люблю пожарки с мигалками и прочим.
-Лучше не надо. Люди подумают, что пожар.
-Кто подумают? Вот эти, которые? Да плевать мне на то, что они подумают. Царь я или болт в стакане?
-Не в том дело, ваше величество. Они подумают, что пожар в кортеже и понесут к месту бензин и шины. Лучше не надо. Было уже такое.
-Ладно, согласен. Но поливальные машины как-то не комильфо, вроде как следы за мной прибирают. Еще что?
-Остались только ассенизаторные бочки, но на шасси немецких грузовиков МАН. Красивые.
-Решено, пускай тоже будут, только мигалки на них поставьте.
-Куда едем кататься сегодня?
Тут поднялся другой тип и тоже с бумажкой в руках.
-Ваше величество, сегодня есть выбор. Первый пункт - Эпицентр привезет защитные костюмы. Большим самолетом. Второе - на подходе огромная фура с презервативами, и наконец, на подходе баржа с песком. Что-то из них можно торжественно встретить.
-Самолет, конечно. Это так романтично!
Через полчаса, 42 автомобиля, крякая и воя сиренами, мигая маячками, уже неслись в аэропорт.
Вероятно, сейчас мир будет наблюдать забавную борьбу: российские пропагандисты, шпионы и дезинфекторы будут стараться задержаться в Италии хотя бы до 9 мая, с тем, чтобы именно 9-го проехаться по Ломбардии прощально-победным маршем, а итальянцы будут стараться отправить их на родину пораньше. "Стоит отметить одну специфическую деталь, - пишет Disclose. - Губернатор Апулии запросил российскую помощь у России через Кирилла именно по инициативе последнего! Фактически г-н Эмилиано с 2000 года был в тесном контакте с РПЦ и лично патриархом Кириллом. Во время его пребывания в качестве мэра Бари, чиновник способствовал возвращению под контроль РПЦ православного храма, расположенного в регионе. В 2017 году он принял участие в передаче России мощей святителя Николая. И когда Кирилл попросил своего итальянского друга об одолжении, на самом деле это был не запрос, а четкое указание, которому нужно было безоговорочно подчиняться".
"Дуэт РПЦ с МО РФ вновь усердно работает над выполнением задач, поставленных их президентом. https://www.dsnews.ua/world/-njet-spasibo-italyanskoe-pravitelstvo-ne-prodlit-rossiyskuyu-05052020220000
Бедная бубачка, шо мышка церковная.
https://www.facebook.com/ze2019poltava/?hc_ref=ARSY-XyCS8WA4ys6u9Y-s4IRNcwFksP5cR6_-Geal183jWNo9MEbh31aFdT6CKZpD5I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCYffnP1yb-gBLG47fTNLUMKvOzvPmmnoOTcoIWRixFhqxf_Qx3uCNdh4OLsvw8K7Ydrd89gpAT-HR49gL2abZLcNj-PS_oXVZyFTdRS_WPkdhp2XASJ6QKQnk57jgcmzLcwazbv_wtpZG0ZESerwPvjShz8yFGozygx2m0rjojre0warPnSYcC7hiIYfH6cLzHGB7Ik82qSHog_Y083MkNvq3AswzhiaaFoehMe-w5M3zKpNm8FRtnAT-Bhi_Y0laPM47hc0pCbsI0N2vkMBwcxd-CbmoDrBtrwMMTCSYmtnjamDrgvXdfz377SIIy1x9G17qQg_2XRhTxR2U&__tn__=kC-R Команда Зеленського Полтава
Здравствуйте, уважаемые участники группы! Я, администратор этой группы, столкнулся с такой проблемой, что во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн. Скажите мне, пожалуйста, как можно продлевать карантин все дальше и дальше, но при этом не выплачивать зарплаты людям, не выплачивать социальную помощь как в европейских странах, как в США? Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из слуги народы, морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам одиночкам, студентам? За что платить учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам? Я прошу всех, распространить эту информацию! Сами, пожалуйста трубите на всех соц сетях, на всех сайтах, что денег нет, люди голодают, а эти деятели никак не хотят помогать, только и делают, что продлевают карантин, а денег у народа уже просто нет. Пожалуйста, прошу Вас, пусть дойдет это до главы страны, до остальных деятелей страны, в конце концов пусть из своих карманов достают деньги, которые награбили за столько лет! Потому что социальной выплаты нет, пенсий нет, стипендий нет, деньги закончились, а люди начинают голодать.
https://www.facebook.com/398177864058625/posts/695531880989887/
Коментарі:
... это у вас она без мозгов дятлы зелёные......у вас без мозгов а нам теперь посмеяться не надо ни телика ни театра....вас зелепней 95квартальных на каждом углу и смейся не пересмейся....а самое смешное что вы жить хуже скота будете будете семейно с детьми родителями долго теперь....очень долго....помните пословицу хорошо смеётся тот кто смеётся последним так что се ля ви)))) овации бурные и аплодисменты вашему президенту который сделал вас лохов так быстро и так красиво))))
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Чувак... А ты не пробовал посмотреть на бигборд «Кінець єпохи бідності»? Поможет, обязательно! Нужно только правильно смотреть! Трижды в день. Утром до рассвета, в обед, и вечером после заката солнца! При этом нашептывая заклинание «Хуже не будет... Хуже не будет... Хуже не будет!»
Пробуй! Должно получиться!
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https://www.facebook.com/people/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/100000930615293?comment_id=Y29tbWVudDo2OTU1MzE4ODA5ODk4ODdfMTY5MDAyMDA0NDQwODI0 Сашко Лірник А нафіга вам гроші? Ви ж «зробили нас разом».
Вам має цього вистачити.
Вмикайте телеканал Г+Г - там дуже смішний квартал показують і лігосмєшніків. Подивитесь і посмійтесь. Весело ж! От і забудеться ваше горе.
А як захочеться їсти, то можна ще й жеку лисого подивитися.)))
Отак всією родиною сідайте перед тєліком і ржіть як коні.
Замість котлєтки можна в телевізорі жопку зеленої бубочки полизати.
А ще відосіки харашо ідуть замість борщика.
А на закусочку подивіться як малада прогресивна команда зе шаурму ******. Вкусно!
Олександр Крачковський Ви, головне, не переживайте. Ваш ясноокий коханий президент відчуває себе дуже добре. Нещодавно черговий рекорд побив - 43 автомобіля у кортежі. Це удвічі більше того, що дозволяв собі Янукович, і вдесятеро більше ніж у Бариги. Ага. Але грошей немає, тримайтеся там, хорошого вам настрою
***
А це ще "хуже не будєт" чи вже настало "хоть паржом"?
Ви зробили це разом! Жрі Тє
Я понимаю когда в Европе человек каждый месяц честно платит кучу налогов и когда ему трудно - государство ему помогает. Но стоны шаровиков "пачиму нам не помогают" меня веселят.
Среда, 06 мая 2020, 16:51
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-05-06/uje-kak-v-rossii-politsiya-zainteresovalas-izvestnyim-volonterom-iz-za-posta-o-slugah-naroda/196307 переглянути новину українською
https://apostrophe.ua/uploads/image/1a964af38c15c9000751816396aab542.jpg Фото: из открытых источников
Полиция заинтересовалась известным волонтером Галиной Однорог из-за ее поста в соцсети с критикой "слуг народа".
Об этом Однорог написала в Facebook.
"Вот я и "дождалась", уже и из меня сделали "провокатора". Сегодня встретилась с участковым и он мне показал запрос, который к нему поступил, чтобы я дала объяснения. Это относительно моего поста в Facebook, который я написала в феврале, когда "слуги" попали в больницу", - отметила она.
Женщине правоохранители сообщили, что ее действия являются критикой государственных органов с признаками провокации.
"Подскажите пожалуйста, Юрий Бутусов, Анна Молчанова, Назар Приходько, может я что-то пропустила и у нас уже ввели тоталитарный режим, где запрещается критиковать власть? Таким образом за решеткой очень скоро окажутся все, кто не доволен этой властью и выражают свою позицию в Facebook", - написала волонтер.
Она добавила, что не намерена отказываться от своих слов.
"Я от своих слов и своей позиции никогда не отказывалась. Меня в 2014 орки не испугали, когда я встала на защиту Украины как военный волонтер, и тем более сегодняшняя власть меня не испугает своими допросами!", - написала Однорог.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Вооруженных силах Украины https://apostrophe.ua/news/society/2020-01-30/v-ukraine-razgorelsya-gromkij-skandal-izza-nakazaniya-********-za-kritiku-zelenskogo-dokument/187052 объявили строгий выговор майору оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск из-за его сообщения в сети с критикой президента Владимира Зеленского.
КравЧук ЧМП не крав...😁
Кучма не батько Мафії..🤔
Ющенко-ручки нелипучки а за лярд $ здав Неньку Свину1.0 ..🤔
Свин1.0 - камазами нал вивіз..😁
Свин2.0 - мародерив від душі за роки держслужби(більше ніде не працював) деквлька(??) лярдів $$..😁
ЗЕ- якби то чесно,але (підтанцьовка) олігархату
щось таки не за даром..вже видно без пенсне..
🤗😁
Только Порох зарплату президентскую НЕ ПОЛУЧАЛ(как и депутатскую с 98 года)---всю переводил на благотворительность. Зато за свой счет и ПВО восстанавливал, и ССО обмундировывал и вооружал, и квартиры АТОвцам строил и покупал, и при ковидле всего нужного навез...
А зеленое полшестого ---не жадное! Воно за свой счет даже ОДНОЙ маски никому не купило, всю зарплату ---до копеечки получало (хотя за что?кроме вреда от него никакой пользы) . Да, и ленка его, не гнушалась получать тысячу госпомощи на ребенка))) Ото вяличие души и щедрость характера!
Я не знаю, откуда у нас в стране такое количество зеленых долбодятлов взялось...