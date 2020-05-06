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За рік роботи президентом зарплата Зеленського становила 320 тис. грн, - ДУС

За рік роботи президентом зарплата Зеленського становила 320 тис. грн, - ДУС

Президент України Володимир Зеленський провів рік на посаді президента. За цей час він отримав понад 320 тис. гривень зарплати.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про зарплату Володимира Зеленського надали в Державному управлінні справами на запит 24 каналу.

У документі наголошується, що зарплата Володимира Зеленського складається тільки з посадового окладу, який щомісяця становить 28 тис, гривень. Тому за рік президентства - з травня 2019 по квітень 2020 року - Володимир Зеленський заробив 320 тис. 727 гривень 27 копійок.

Зарплата президента - це тільки посадовий оклад у розмірі 28 тис. гривень. Після сплати податків він отримує 22 тис. 540 гривень. Премії і надбавки глава держави не отримує, адже вони не передбачені законом. Заробітна плата Зеленському нараховується від дня інавгурації - з 20 травня 2019.

Читайте також: Уряд рекомендує, щоб на час карантину зарплата керівництва держбанків не перевищувала 47 тис. грн, - Мінфін

Автор: 

ДУСЯ (157) Зеленський Володимир (24576) зарплата (2266)


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Топ коментарі
+22
А скільки йому занесли через Єрмака?
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06.05.2020 22:08 Відповісти
+20
не считая вознаграждения от патрушева которое надежно спрятано в Омане...
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06.05.2020 22:10 Відповісти
+15
Ну, хорошо, ежели идти за вашей логикой, я порохобот. Получается, по вашему, что вы дурак.
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06.05.2020 22:18 Відповісти
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А скільки йому занесли через Єрмака?
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06.05.2020 22:08 Відповісти
Це державна таємниця.
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06.05.2020 22:10 Відповісти
А скільки ще занесуть...
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06.05.2020 22:11 Відповісти
от тільки цього не надА - батько не беруть.
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06.05.2020 22:26 Відповісти
Батько не беруть, батьго гребуть під себе, як божевільний.
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06.05.2020 22:39 Відповісти
докази.
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07.05.2020 10:06 Відповісти
Яке батько? Самому не смішно? Якийсь шибздик батько?
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06.05.2020 22:44 Відповісти
Ольга, ідіть варити борщ.
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07.05.2020 10:06 Відповісти
не считая вознаграждения от патрушева которое надежно спрятано в Омане...
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06.05.2020 22:10 Відповісти
Откуда у Вас эти сведения? От фсб?
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06.05.2020 22:18 Відповісти
Та нє! У нас свєдєнія что Лєнка оплатила! Єтім і давольтвуємся!
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06.05.2020 22:27 Відповісти
Трактор, вас не смущает что вас и ваше мнение - на кую вертят?
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06.05.2020 23:23 Відповісти
чтобы он жил на одну зарплату
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06.05.2020 22:11 Відповісти
белыми?или общая?
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06.05.2020 22:11 Відповісти
Какая разница?!
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06.05.2020 22:14 Відповісти
А вот сейчас кому он убеждает в глаза?
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06.05.2020 22:13 Відповісти
Чужие деньги считают только дураки и порохоботы ,расплодник которых на Цензоре
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06.05.2020 22:14 Відповісти
Ну, хорошо, ежели идти за вашей логикой, я порохобот. Получается, по вашему, что вы дурак.
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06.05.2020 22:18 Відповісти
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06.05.2020 22:19 Відповісти
Зебіл, нагадай, у скільки разів збагатився Порох за свою каденцію?
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06.05.2020 22:18 Відповісти
Почему это они чужие? Это деньги налогоплательщиков.
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06.05.2020 22:23 Відповісти
Чужі!?
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06.05.2020 22:27 Відповісти
Зарплата президента - це не чужі гроші, а це гроші платників податків!!! Не знають цього тільки дурні і зебобики.
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06.05.2020 22:56 Відповісти
ой щас заплачу...
то-то смотрю с голоду пухнет и на Ленки бабки по миру мотается......
альфонс короче!
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06.05.2020 22:14 Відповісти
" - 330 !
- тыщ! каждому!"
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06.05.2020 22:16 Відповісти
Зарплату оценили, она получила свою материальную оценку. Теперь оценим ущерб, нанесенный Зеленским. В какую сумму он оценивается?
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06.05.2020 22:18 Відповісти
300 миллиардов в год, минимум.
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07.05.2020 00:04 Відповісти
За год работы президентом зарплата Зеленского составила 320 тыс. грн, - ДУСя - Цензор.НЕТ 9742
https://www.youtube.com/watch?v=Krsk3Bjf6eg ДУСя, вы меня **********! Почему так мало?
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06.05.2020 22:19 Відповісти
Экономика в жопе, зато у олигархов дела идут весьма неплохо, да и у подельников зеленского тоже все ок.
Значит можно предположить, что кроме 330 тысяч гривен, есть куда более солидная мотивация.
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06.05.2020 22:21 Відповісти
а как же он в катар летал?за какие шиши?
За год работы президентом зарплата Зеленского составила 320 тыс. грн, - ДУСя - Цензор.НЕТ 4933
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06.05.2020 22:26 Відповісти
- В тумбочке взял.
- А в тумбочке откуда?
- Жена положила.
- А жена где взяла?
- Я дал.
...
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07.05.2020 00:06 Відповісти
Вечерний сеанс уринотерапии для одичалой отары 73%
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06.05.2020 22:26 Відповісти
73% - это не одичалая отара!
Это - демократия, которая вышвырнула свина!
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06.05.2020 22:37 Відповісти
Вы, главное, глазки не закрывайте, сейчас омовение вечернее.
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06.05.2020 22:53 Відповісти
Такую демократию следовало бы назвать политической педофилией. Когда недоразвитыми тупорылыми мозгами пользуются политики. Эти 73% безмозглых ничтожеств блеют про свинарчуков, барыг,, бизнес на крови и прочей херне, упорно не замечая, что их страну сдают с потрохами на каждом шагу, а их детей обрекают на объятия с ПаРашей. Ну-ну... Чтобы подтвердить свою правоту чудесного выбора, сделайте на лбу зордую татуировку "ЗЕ". Потом вас с удовольствием мы идентифицируем.
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06.05.2020 23:31 Відповісти
Это хорошо, когда порохоботы так бесятся
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07.05.2020 08:07 Відповісти
и куда он их дел?
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06.05.2020 22:26 Відповісти
Харю на шаурме отъел.
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06.05.2020 22:38 Відповісти
Владимир Александрович, Вы в 95 кварталє більш заробляли. Може вам рояль помінять, чи країну, на якій ви хочете пограти? Бо інструмент можемо пошкодити.
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06.05.2020 22:26 Відповісти
Интересно в какой стране за предательсво , корупцию , сдачу врагу гос. интересов и за собственную ярко выраженную тупость платят деньги -зарплату-
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06.05.2020 22:28 Відповісти
Ні, не про нього, кацап.
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06.05.2020 22:31 Відповісти
надейся
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06.05.2020 22:34 Відповісти
Почему другие госслужащие получают значительно больше?
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06.05.2020 22:28 Відповісти
Віддачі нуль за ці гроші.
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06.05.2020 22:29 Відповісти
Какая зарплата, он в офшорах деньги полученные от кацапов прятал, военный сбор не платил.
а теперь
Глава фонда, собиравшего деньги на борьбу с COVID-19 по поручению ОП, связан с человеком Путина.
Общество 06-май, 18:229 1 887 0

Один из двух фондов, который при содействии Офиса президента распределял деньги бизнеса на борьбу с COVID-19, принадлежит предпринимателю Борису Бауму, который связан с крупным российским бизнесом. Об этом сообщает «theБабель».

По данным YouControl, Баум стал главой благотворительного фонда «Прайм» 5 апреля, а на следующий день - его конечным бенефициаром.

«Прайм» присоединился к кампании Офиса президента по сбору средств для борьбы с коронавирусом сразу после того, как другой фонд покинул проект. Речь идет об одесском благотворительном фонде «Корпорация монстров», который был выбран опорным по инициативе президента Владимира Зеленского, но 5 апреля попросил передать эту обязанность другой организации.

Глава «Корпорации монстров» Екатерина Кожевникова в комментарии «theБабель» подтвердила, что фонд вышел из проекта ОП в тот день, когда Баум возглавил «Прайм». Остатки денег на счетах КМ перевел «Прайму» - 22,5 млн грн.

Однако из этой суммы «Корпорация монстров» позже брала еще деньги, чтобы закрыть предыдущие контракты по закупке медицинских средств, поэтому у «Прайма» должно остаться около 15 млн грн.

Баум не захотел говорить о своем сотрудничества с ОП и попросил перезвонить. На второй день его помощница снова перенесла разговор на другой день.

Известно, что Баум длительное время проживал в Латвии и много лет работал топ-менеджером в структурах российско-украинской группы VS Energy. Одним из собственников компании является член Совета федерации РФ, спецпредставитель российского президента Александр Бабаков.

Кроме того, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит Виктору Пинчуку и Игорю Коломойскому. Партнером предприятия была VS Energy.

Bihus.Info ранее сообщал, что к власти Баума привел глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, раньше Баум управлял казино. Вероятно, именно благодаря этому он стал одним из идеологов закона об игорном бизнесе и теперь курирует это направление от Офиса президента.

Кирилл Тимошенко также не прокомментировал условия сотрудничества ОП с "Праймом" и Баумом.

"Баум долго жил в Латвии. Он много лет работал топ-менеджером в структурах российско-украинской группы VS Energy. Один из владельцев компании - член Совета федерации РФ и спецпредставитель Владимира Путина Александр Бабаков. Также Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, партнером которых была VS Energy", - пишет издание.

Напомним, накануне заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, на что потратили деньги Фонда по ликвидации последствий COVID-19. Всего Фонд получил 374,6 млн грн от бизнеса.

Как сообщалось ранее, на днях разгорелся скандал вокруг поставок в Украину из Китая гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Офис президента обвинили в том, что он не предоставил прозрачную отчетность о закупках оборудования и средств защиты, не показал перечень меценатов и бизнесменов, которые были вовлечены в этот процесс.
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06.05.2020 22:30 Відповісти
Кортеж
Фотожабы 06-май, 19:129 2 329 0

-Сколько теперь?

-Сорок, ваше величество.

-Но сорок было уже! Маловато будет.

-Так начинали с двадцати…

Царек, в позе Наполеона, стоял у окна и смотрел куда-то вдаль и тут кто-то нерешительно заметил.

-Вообще-то, начинали с велосипеда…

-И рояля…

-Кто это сейчас сказал?

Царек резко развернулся и стремительно засеменил к столу, за которым сидело несколько человек. Он метал грозные взгляды то на одного, то на другого, а потом, слегка подпрыгнув, уселся на краешек стола.

-Кто сказал, я вас спрашиваю?

-Ваше величество, не кипятитесь! Вот пресса пишет, что сильная ваша сторона и особенно - на международных переговорах - юмор. Все с этим согласны. Мы тоже пытаемся юморить и берем с вас пример. Ну не получается это так мастерски, как у вас, ничего не поделаешь. Вы же ого-го, а мы же…

Царек задумался и спрятал свой грозный взгляд. Если так пресса уже пишет, то кто его знает.

-Ну же, ваше величество! Вы же сегодня и по пять, а мы - вчера и по три.

-Ладно, тогда казнить не стану. Но сорок - все равно маловато будет. Не тот фасон. Что люди скажут? А скажут - лох наш царь, всего 40 машин в кортеже, а я…

-Не лох! - Дружно грянули все присутствующие.

-Тот же, шельмецы! Я не лох и мне… Так, добавить в кортеж две машины, чтобы всего было 42.

-Ваше величество, так ведь нету больше.

-Как нету, добавьте две скорых помощи вот эти новые.

-Не стоит, сейчас вон что творится с вирусом, лучше не дразнить чернь, она…

-Да знаю я. Что у нас можно задействовать. Мусорные машины?

Тут откашлявшись и совсем не по-доброму улыбаясь, поднялся обрюзгший тип. В руках он держал раскрытую папку и зачитал оттуда текст.

-Ваше величество, мусора все мобилизованы, особенно мусорские машины. Лучшая их часть уже и так в вашем кортеже, а остальные - перекрывают улицы во время вашего проезда. Водители Ларионов и Кутько взяли на себя…

-Значит справитесь, - примирительно сказал царек и тип сел на место, закрыв свою мохеровую папку.

-Что же, вовсе машин у нас не осталось?

-Никак нет, ваше величество. Просто выбор остался так себе.

-Оглашайте весь список.

-Есть пожарные машины, но их лучше не трогать.

-Почему, я с детства люблю пожарки с мигалками и прочим.

-Лучше не надо. Люди подумают, что пожар.

-Кто подумают? Вот эти, которые? Да плевать мне на то, что они подумают. Царь я или болт в стакане?

-Не в том дело, ваше величество. Они подумают, что пожар в кортеже и понесут к месту бензин и шины. Лучше не надо. Было уже такое.

-Ладно, согласен. Но поливальные машины как-то не комильфо, вроде как следы за мной прибирают. Еще что?

-Остались только ассенизаторные бочки, но на шасси немецких грузовиков МАН. Красивые.

-Решено, пускай тоже будут, только мигалки на них поставьте.

-Куда едем кататься сегодня?

Тут поднялся другой тип и тоже с бумажкой в руках.

-Ваше величество, сегодня есть выбор. Первый пункт - Эпицентр привезет защитные костюмы. Большим самолетом. Второе - на подходе огромная фура с презервативами, и наконец, на подходе баржа с песком. Что-то из них можно торжественно встретить.

-Самолет, конечно. Это так романтично!

Через полчаса, 42 автомобиля, крякая и воя сиренами, мигая маячками, уже неслись в аэропорт.
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06.05.2020 22:32 Відповісти
Путлер отправив свой ХЛАМ давно списанный с военных складов РАБссии в Италию и США типа губазакаточный медицинский канвой.Теперь Путлер просит заплатить и Трампа и премьера Италии Конте. Страна Идиотов...
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06.05.2020 22:32 Відповісти
В Італії вже не знають як той канвой здихатись, не хоче назад на рабсію.

Вероятно, сейчас мир будет наблюдать забавную борьбу: российские пропагандисты, шпионы и дезинфекторы будут стараться задержаться в Италии хотя бы до 9 мая, с тем, чтобы именно 9-го проехаться по Ломбардии прощально-победным маршем, а итальянцы будут стараться отправить их на родину пораньше. "Стоит отметить одну специфическую деталь, - пишет Disclose. - Губернатор Апулии запросил российскую помощь у России через Кирилла именно по инициативе последнего! Фактически г-н Эмилиано с 2000 года был в тесном контакте с РПЦ и лично патриархом Кириллом. Во время его пребывания в качестве мэра Бари, чиновник способствовал возвращению под контроль РПЦ православного храма, расположенного в регионе. В 2017 году он принял участие в передаче России мощей святителя Николая. И когда Кирилл попросил своего итальянского друга об одолжении, на самом деле это был не запрос, а четкое указание, которому нужно было безоговорочно подчиняться".

"Дуэт РПЦ с МО РФ вновь усердно работает над выполнением задач, поставленных их президентом. https://www.dsnews.ua/world/-njet-spasibo-italyanskoe-pravitelstvo-ne-prodlit-rossiyskuyu-05052020220000
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06.05.2020 22:49 Відповісти
На президентську 1000дол в місяць такі щоки відїв як на преміксах.В квартал повернеться уже на місце Юзіка.
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06.05.2020 22:33 Відповісти
На ходулях.🙂
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06.05.2020 22:35 Відповісти
А шо так скромно? У серлеща и наема за месяц больше.
Бедная бубачка, шо мышка церковная.
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06.05.2020 22:33 Відповісти
Почему беднся мышь? Он долларовый миллионер. Может 5 лет поработать и без зп. Ему ж не нужно дворец в Козине содержать....
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06.05.2020 22:44 Відповісти
А в Италии вилла сама себя содержит?
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06.05.2020 22:51 Відповісти
А я то думал куда бюджет пошол, а он на офшоры Зели лег (зп та обидели)
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06.05.2020 22:37 Відповісти
Борьба с КоронвиRUSом,Карантинкулы и Самоизоляция,тяжкий труд,Зеле миллиард баксов надоть дать.Устал Чувак
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06.05.2020 22:37 Відповісти
Порохоботы так любят Зе', что прям и минуты не могут без него побыть!
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06.05.2020 22:40 Відповісти
Разница между Аркадием Райкиным и Йосифом Сралиным огромная,один Шут,другой фюрер....
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06.05.2020 22:41 Відповісти
А теперь декларацию о доходах в студию. Для лохов зебобов это будет опять фейк или парашенко специально мальчику денег перевёл чтобы подставить.
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06.05.2020 22:43 Відповісти
Декларация в общем доступе? Какие проблемы? Или вам лишь бы пёрднуть про зенелоха, зедебилов и прочие высеры? "Чукча не читатель - чукча писатель"
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06.05.2020 22:47 Відповісти
Из Кипра Зеля передал свой офшор врачам Украины
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06.05.2020 22:51 Відповісти
А у зелебобика "во время карантина почти не осталось денег... на 5 человек семьи осталось 50 грн".

https://www.facebook.com/ze2019poltava/?hc_ref=ARSY-XyCS8WA4ys6u9Y-s4IRNcwFksP5cR6_-Geal183jWNo9MEbh31aFdT6CKZpD5I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCYffnP1yb-gBLG47fTNLUMKvOzvPmmnoOTcoIWRixFhqxf_Qx3uCNdh4OLsvw8K7Ydrd89gpAT-HR49gL2abZLcNj-PS_oXVZyFTdRS_WPkdhp2XASJ6QKQnk57jgcmzLcwazbv_wtpZG0ZESerwPvjShz8yFGozygx2m0rjojre0warPnSYcC7hiIYfH6cLzHGB7Ik82qSHog_Y083MkNvq3AswzhiaaFoehMe-w5M3zKpNm8FRtnAT-Bhi_Y0laPM47hc0pCbsI0N2vkMBwcxd-CbmoDrBtrwMMTCSYmtnjamDrgvXdfz377SIIy1x9G17qQg_2XRhTxR2U&__tn__=kC-R Команда Зеленського Полтава
Здравствуйте, уважаемые участники группы! Я, администратор этой группы, столкнулся с такой проблемой, что во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн. Скажите мне, пожалуйста, как можно продлевать карантин все дальше и дальше, но при этом не выплачивать зарплаты людям, не выплачивать социальную помощь как в европейских странах, как в США? Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из слуги народы, морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам одиночкам, студентам? За что платить учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам? Я прошу всех, распространить эту информацию! Сами, пожалуйста трубите на всех соц сетях, на всех сайтах, что денег нет, люди голодают, а эти деятели никак не хотят помогать, только и делают, что продлевают карантин, а денег у народа уже просто нет. Пожалуйста, прошу Вас, пусть дойдет это до главы страны, до остальных деятелей страны, в конце концов пусть из своих карманов достают деньги, которые награбили за столько лет! Потому что социальной выплаты нет, пенсий нет, стипендий нет, деньги закончились, а люди начинают голодать.
https://www.facebook.com/398177864058625/posts/695531880989887/
Коментарі:
... это у вас она без мозгов дятлы зелёные......у вас без мозгов а нам теперь посмеяться не надо ни телика ни театра....вас зелепней 95квартальных на каждом углу и смейся не пересмейся....а самое смешное что вы жить хуже скота будете будете семейно с детьми родителями долго теперь....очень долго....помните пословицу хорошо смеётся тот кто смеётся последним так что се ля ви)))) овации бурные и аплодисменты вашему президенту который сделал вас лохов так быстро и так красиво))))
*****
Чувак... А ты не пробовал посмотреть на бигборд «Кінець єпохи бідності»? Поможет, обязательно! Нужно только правильно смотреть! Трижды в день. Утром до рассвета, в обед, и вечером после заката солнца! При этом нашептывая заклинание «Хуже не будет... Хуже не будет... Хуже не будет!»

Пробуй! Должно получиться!
****
https://www.facebook.com/people/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/100000930615293?comment_id=Y29tbWVudDo2OTU1MzE4ODA5ODk4ODdfMTY5MDAyMDA0NDQwODI0 Сашко Лірник А нафіга вам гроші? Ви ж «зробили нас разом».
Вам має цього вистачити.
Вмикайте телеканал Г+Г - там дуже смішний квартал показують і лігосмєшніків. Подивитесь і посмійтесь. Весело ж! От і забудеться ваше горе.
А як захочеться їсти, то можна ще й жеку лисого подивитися.)))
Отак всією родиною сідайте перед тєліком і ржіть як коні.
Замість котлєтки можна в телевізорі жопку зеленої бубочки полизати.
А ще відосіки харашо ідуть замість борщика.
А на закусочку подивіться як малада прогресивна команда зе шаурму ******. Вкусно!
Олександр Крачковський Ви, головне, не переживайте. Ваш ясноокий коханий президент відчуває себе дуже добре. Нещодавно черговий рекорд побив - 43 автомобіля у кортежі. Це удвічі більше того, що дозволяв собі Янукович, і вдесятеро більше ніж у Бариги. Ага. Але грошей немає, тримайтеся там, хорошого вам настрою
***
А це ще "хуже не будєт" чи вже настало "хоть паржом"?
Ви зробили це разом! Жрі Тє
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06.05.2020 22:45 Відповісти
Самое трагичное, что все те кто ждут "поддержки от государства", использовали все что можно чтобы не платить налогов этому самому государству.
Я понимаю когда в Европе человек каждый месяц честно платит кучу налогов и когда ему трудно - государство ему помогает. Но стоны шаровиков "пачиму нам не помогают" меня веселят.
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07.05.2020 01:14 Відповісти
Із звичайних працівників різних підприємств, як правило, вираховують штрафи та збитки, ганесені підприємству. З ЗЄнєлоха б довелося вирахувати таких зарплат за 1000 років, а то й більше.
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06.05.2020 22:45 Відповісти
Из Зели Джугашвили не получится от слова СОВСЕМ,Мадура выйдет с 300 миллиардами дефицита бюджета...
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06.05.2020 22:45 Відповісти
Уже как в России: полиция заинтересовалась известным волонтером из-за поста о "слугах народа"
Среда, 06 мая 2020, 16:51

https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-05-06/uje-kak-v-rossii-politsiya-zainteresovalas-izvestnyim-volonterom-iz-za-posta-o-slugah-naroda/196307 переглянути новину українською

https://apostrophe.ua/uploads/image/1a964af38c15c9000751816396aab542.jpg За рік роботи президентом зарплата Зеленського становила 320 тис. грн, - ДУС - Цензор.НЕТ 9078 Фото: из открытых источников
Полиция заинтересовалась известным волонтером Галиной Однорог из-за ее поста в соцсети с критикой "слуг народа".
Об этом Однорог написала в Facebook.
"Вот я и "дождалась", уже и из меня сделали "провокатора". Сегодня встретилась с участковым и он мне показал запрос, который к нему поступил, чтобы я дала объяснения. Это относительно моего поста в Facebook, который я написала в феврале, когда "слуги" попали в больницу", - отметила она.
Женщине правоохранители сообщили, что ее действия являются критикой государственных органов с признаками провокации.
"Подскажите пожалуйста, Юрий Бутусов, Анна Молчанова, Назар Приходько, может я что-то пропустила и у нас уже ввели тоталитарный режим, где запрещается критиковать власть? Таким образом за решеткой очень скоро окажутся все, кто не доволен этой властью и выражают свою позицию в Facebook", - написала волонтер.
Она добавила, что не намерена отказываться от своих слов.
"Я от своих слов и своей позиции никогда не отказывалась. Меня в 2014 орки не испугали, когда я встала на защиту Украины как военный волонтер, и тем более сегодняшняя власть меня не испугает своими допросами!", - написала Однорог.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Вооруженных силах Украины https://apostrophe.ua/news/society/2020-01-30/v-ukraine-razgorelsya-gromkij-skandal-izza-nakazaniya-********-za-kritiku-zelenskogo-dokument/187052 объявили строгий выговор майору оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск из-за его сообщения в сети с критикой президента Владимира Зеленского.
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06.05.2020 22:47 Відповісти
дааа, мля...., дорого нам эти видосики стоят..... а можно как ни будь без них обойтись??? и желательно вместе с автором и исполнителем главной роли......
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06.05.2020 22:49 Відповісти
А с проката "сватов" в паРаше сколько этот осел имеет???
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06.05.2020 22:49 Відповісти
Нююю..Побачимо..
КравЧук ЧМП не крав...😁
Кучма не батько Мафії..🤔
Ющенко-ручки нелипучки а за лярд $ здав Неньку Свину1.0 ..🤔
Свин1.0 - камазами нал вивіз..😁
Свин2.0 - мародерив від душі за роки держслужби(більше ніде не працював) деквлька(??) лярдів $$..😁
ЗЕ- якби то чесно,але (підтанцьовка) олігархату
щось таки не за даром..вже видно без пенсне..
🤗😁
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06.05.2020 22:50 Відповісти
У той же час в 2020 році витрати на президента Зеленського пропонуються знову підвищити на 4,2% або 39,4 млн грн до 986,6 млн грн.
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06.05.2020 22:53 Відповісти
Президент Украины Кучма едет в Минск.Парад паБЕДЫ 9 мая.Путлер не едет.Боится Леонид Данилыча...
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06.05.2020 22:53 Відповісти
Тю, чем он там заработал? За год только видосики и снимал.
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06.05.2020 22:55 Відповісти
41 машина сопровождения Зели это Мировой рекорд,до этого так катался Рамзан Кадыров 39 машин...
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06.05.2020 22:56 Відповісти
Говорили ---Порох жадный!

Только Порох зарплату президентскую НЕ ПОЛУЧАЛ(как и депутатскую с 98 года)---всю переводил на благотворительность. Зато за свой счет и ПВО восстанавливал, и ССО обмундировывал и вооружал, и квартиры АТОвцам строил и покупал, и при ковидле всего нужного навез...
А зеленое полшестого ---не жадное! Воно за свой счет даже ОДНОЙ маски никому не купило, всю зарплату ---до копеечки получало (хотя за что?кроме вреда от него никакой пользы) . Да, и ленка его, не гнушалась получать тысячу госпомощи на ребенка))) Ото вяличие души и щедрость характера!
Я не знаю, откуда у нас в стране такое количество зеленых долбодятлов взялось...
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06.05.2020 22:59 Відповісти
Порох катался скромно, 3 машины и улиц Киева никогда за 5 лет не перекрывали...,в отличие от 73% фюрера
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06.05.2020 23:01 Відповісти
Теперь Порошенко будет смеяться с Зеленского.
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06.05.2020 23:03 Відповісти
Видать спутали,жена получает 320.
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06.05.2020 23:10 Відповісти
Плюс процент от контробанды медицинских изделий, которые он встречал, плюс не обложенный налогом доход от квартала в офшоры и плюс другие плюшки на десятки миллионов долларов, писать о которые места здесь не хватит.
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06.05.2020 23:15 Відповісти
Пыль а не деньги
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06.05.2020 23:17 Відповісти
Теперь понятно почему ЗЕ давно не видели вместе с Еленой ,100% бросила нищеброда ! ))
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06.05.2020 23:30 Відповісти
За рік роботи президентом зарплата Зеленського становила 320 тис. грн, - ДУС - Цензор.НЕТ 9289
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06.05.2020 23:42 Відповісти
Зелешваль довольна. Честный пацан из народа. "вроде парень не плохой, только сцится и глухой". Зарплата, по сравнению с кабминовскими, просто нищенская. Офшоры, бизнес в ПаРаше, недвижимость в Италии - це бджоли... Самоотверженный украинский патриот. Жалею, что не плюнул ему в лицо в Кракове, - уж сильно плотный был кордон бритоголовых русскоязычных охранников...
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06.05.2020 23:43 Відповісти
а сколько за год украл?
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07.05.2020 00:53 Відповісти
А убытков нанес на минимум 100 млрд.
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07.05.2020 01:09 Відповісти
За рік роботи президентом зарплата Зеленського становила 320 тис. грн, - ДУС - Цензор.НЕТ 5677
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07.05.2020 01:16 Відповісти
И ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ЧТО ОН ПОЛУЧАЕТ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА КОНЦЕРТ !?) ПОЗОР !!!
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07.05.2020 09:21 Відповісти
посмотрите бюджет АП за 2018-й год и 2020. там рост раходов более чем в два раза. кому вы рассказываете басни о зарплате зеленого ишака в 30 тыс если его содержание с каждым годом увеличивается в разы.
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07.05.2020 10:36 Відповісти
320 тыс. грн.? Бу-га-га. Нищеброд вонючий. Надо было в учителя идти, там по 4 штуки баксов за месяц.
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07.05.2020 12:22 Відповісти
Ага, шмаркля з голоду пухне... Зарплату на такій посаді можна навіть не забирати, там і крім зарплати багато, багато чого є...

За рік роботи президентом зарплата Зеленського становила 320 тис. грн, - ДУС - Цензор.НЕТ 8901
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07.05.2020 14:21 Відповісти
 
 