За рік роботи президентом зарплата Зеленського становила 320 тис. грн, - ДУС

Президент України Володимир Зеленський провів рік на посаді президента. За цей час він отримав понад 320 тис. гривень зарплати.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про зарплату Володимира Зеленського надали в Державному управлінні справами на запит 24 каналу.

У документі наголошується, що зарплата Володимира Зеленського складається тільки з посадового окладу, який щомісяця становить 28 тис, гривень. Тому за рік президентства - з травня 2019 по квітень 2020 року - Володимир Зеленський заробив 320 тис. 727 гривень 27 копійок.

Зарплата президента - це тільки посадовий оклад у розмірі 28 тис. гривень. Після сплати податків він отримує 22 тис. 540 гривень. Премії і надбавки глава держави не отримує, адже вони не передбачені законом. Заробітна плата Зеленському нараховується від дня інавгурації - з 20 травня 2019.

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