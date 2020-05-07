В Институте рака обнаружили COVID-19: закрыто одно из отделений, инфицирован врач
В Национальном институте рака обнаружили вспышку коронавируса, в результате чего закрыли одно из отделений.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом рассказал и.о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк.
Инфекцию обнаружили у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции.
"Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные.Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделение, чтобы погасить вспышку инфекции", - сообщил Борисюк.
По словам медика, для проведения тщательной дезинфекции в отделении нужно выписать всех пациентов.
"Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не ранее, чем через неделю", - объяснил он.
Тесты на коронавирус в Институте рака сейчас проводят и для медработников, и для пациентов.
Положительный результат обнаружили у одного из врачей того же отделения, где находилась пациентка с Covid-19. По словам главы Института, сейчас она дома, хотя и без симптомов.
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https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7/posts/3084401554915563 15 год ·
для Люды. Я уж не говорю про отдельный бокс. Третий раз её туда привезли без сознания. И наконец-то положили в стационар. Сделали посев на вирус, анализ положительный.
Что мешало сразу положить человека в больницу и дать ей помощь? Это - загадка. Тем более, что Люда привыкла платить за всё. И деньги у неё есть. Она работала всю жизнь, как лошадь.
Кто-то сказал, что больная с вирусом в онкоцентре. Поднялся кипишь. Показали сюжет на ТВ, отреагировал министр. И Люду, с открывшимся внутренним кровотечением, которую нельзя двигать и на метр, погрузили в машину и отвезли...
Нет, не в Александровскую. Там достойны лежать только депутаты и попы из Лавр. В том числе какого-то *** и из Почаева.
Нет. Не в опорную Боярскую. Хотя Люда живёт то в Киеве, то в Забирье.
Люду отвезли в разваленный госпиталь Кагарлыка.
Где просто напросто нет специалистов, которые могут оказать ей квалифицированную помощь. Пока её довезли, состояние стало таким, что Люду пришлось ввести в кому и подключить к ИВЛ.
Я не знаю, какие у Люды сейчас шансы. Но она борец по жизни, борется и сейчас. Когда-то Люда держала питомник САО. Она крепкая женщина.
У Люды есть сын. Он на год всего старше Никиты. И мне вся ситуация болит, как своя.
Люду убивает не вирус. Люду убивает система и общий *******. Я хочу подержать за шею тех ублюдков, кто отправлял человека с температурой в таком состоянии домой. И тех, кто решил просто избавиться от проблемной больной, отправив её как можно дальше, рассчитывая вероятно, что она просто не доедет в таком состоянии до Кагарлыка по нашим дорогам в нашей скорой помощи.
Мне хотелось бы спросить у народного нового министра Степанова - на*** так делать? Чьи инструкции? Кто это всё писал? Неужели в онкоцентре нет стерильных и закрытых боксов для онкобольных с вирусом?
Ребята, помогите распространить эти вопросы.
История Люды очень показательна. Такая история может случится с каждым из нас. Когда не так страшен вирус, как наша медицина.
Репосты, теги - всё что угодно. Я не хочу, что бы эту историю просто замолчали.
Спасибо.