В Институте рака обнаружили COVID-19: закрыто одно из отделений, инфицирован врач

В Национальном институте рака обнаружили вспышку коронавируса, в результате чего закрыли одно из отделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом рассказал и.о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк.

Инфекцию обнаружили у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции.

"Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные.Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделение, чтобы погасить вспышку инфекции", - сообщил Борисюк.

По словам медика, для проведения тщательной дезинфекции в отделении нужно выписать всех пациентов.

"Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не ранее, чем через неделю", - объяснил он.

Тесты на коронавирус в Институте рака сейчас проводят и для медработников, и для пациентов.

Положительный результат обнаружили у одного из врачей того же отделения, где находилась пациентка с Covid-19. По словам главы Института, сейчас она дома, хотя и без симптомов.

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