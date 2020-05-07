В Інституті раку виявили COVID-19: закрито одне з відділень, інфіковано лікаря
У Національному інституті раку виявили спалах коронавірусу, в результаті чого закрили одне з відділень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це розповів в.о. головного лікаря Національного інституту раку Богдан Борисюк.
Інфекцію виявили у пацієнтки, яку госпіталізували для проведення операції.
"Ми досить швидко зреагували. Пацієнтку перевели в 14-ту інфекційну лікарню. На щастя, вона перебувала одна і у палаті, і у реанімації. Це були вихідні. Ми зупинили всі операції і швидко закрили і реанімацію, і відділення, щоб погасити вогнище інфекції", – поділився Богдан Борисюк.
За словами медика, для проведення ретельної дезінфекції у відділенні потрібно виписати усіх пацієнтів.
"Ми маємо виписати останнього пацієнта, потім 3-4 дні проводити дезінфекцію, санітарні роботи, відстежити й обстежити всіх контактних осіб, і тільки потім зможемо знову заповнювати відділення, але не раніше, як через тиждень.
Тести на коронавірус в Інституті раку зараз проводять і для медпрацівників, і для пацієнтів.
Позитивний результат виявили в одного з лікарів того ж відділення, де перебувала пацієнтка з Covid-19. За словами голови Інституту, зараз вона вдома, хоча і без симптомів.
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https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7/posts/3084401554915563 15 год ·
для Люды. Я уж не говорю про отдельный бокс. Третий раз её туда привезли без сознания. И наконец-то положили в стационар. Сделали посев на вирус, анализ положительный.
Что мешало сразу положить человека в больницу и дать ей помощь? Это - загадка. Тем более, что Люда привыкла платить за всё. И деньги у неё есть. Она работала всю жизнь, как лошадь.
Кто-то сказал, что больная с вирусом в онкоцентре. Поднялся кипишь. Показали сюжет на ТВ, отреагировал министр. И Люду, с открывшимся внутренним кровотечением, которую нельзя двигать и на метр, погрузили в машину и отвезли...
Нет, не в Александровскую. Там достойны лежать только депутаты и попы из Лавр. В том числе какого-то *** и из Почаева.
Нет. Не в опорную Боярскую. Хотя Люда живёт то в Киеве, то в Забирье.
Люду отвезли в разваленный госпиталь Кагарлыка.
Где просто напросто нет специалистов, которые могут оказать ей квалифицированную помощь. Пока её довезли, состояние стало таким, что Люду пришлось ввести в кому и подключить к ИВЛ.
Я не знаю, какие у Люды сейчас шансы. Но она борец по жизни, борется и сейчас. Когда-то Люда держала питомник САО. Она крепкая женщина.
У Люды есть сын. Он на год всего старше Никиты. И мне вся ситуация болит, как своя.
Люду убивает не вирус. Люду убивает система и общий *******. Я хочу подержать за шею тех ублюдков, кто отправлял человека с температурой в таком состоянии домой. И тех, кто решил просто избавиться от проблемной больной, отправив её как можно дальше, рассчитывая вероятно, что она просто не доедет в таком состоянии до Кагарлыка по нашим дорогам в нашей скорой помощи.
Мне хотелось бы спросить у народного нового министра Степанова - на*** так делать? Чьи инструкции? Кто это всё писал? Неужели в онкоцентре нет стерильных и закрытых боксов для онкобольных с вирусом?
Ребята, помогите распространить эти вопросы.
История Люды очень показательна. Такая история может случится с каждым из нас. Когда не так страшен вирус, как наша медицина.
Репосты, теги - всё что угодно. Я не хочу, что бы эту историю просто замолчали.
Спасибо.