В Інституті раку виявили COVID-19: закрито одне з відділень, інфіковано лікаря

У Національному інституті раку виявили спалах коронавірусу, в результаті чого закрили одне з відділень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це розповів в.о. головного лікаря Національного інституту раку Богдан Борисюк.

Інфекцію виявили у пацієнтки, яку госпіталізували для проведення операції.

"Ми досить швидко зреагували. Пацієнтку перевели в 14-ту інфекційну лікарню. На щастя, вона перебувала одна і у палаті, і у реанімації. Це були вихідні. Ми зупинили всі операції і швидко закрили і реанімацію, і відділення, щоб погасити вогнище інфекції", – поділився Богдан Борисюк.

За словами медика, для проведення ретельної дезінфекції у відділенні потрібно виписати усіх пацієнтів.

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"Ми маємо виписати останнього пацієнта, потім 3-4 дні проводити дезінфекцію, санітарні роботи, відстежити й обстежити всіх контактних осіб, і тільки потім зможемо знову заповнювати відділення, але не раніше, як через тиждень.

Тести на коронавірус в Інституті раку зараз проводять і для медпрацівників, і для пацієнтів.

Позитивний результат виявили в одного з лікарів того ж відділення, де перебувала пацієнтка з Covid-19. За словами голови Інституту, зараз вона вдома, хоча і без симптомів.