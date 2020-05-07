Когда меня называют "ватой", это обижает, - и.о. директора ГБР Соколов

И.о. главы ГБР Александр Соколов не согласен с мнением о нем, как о человеке "ватных" и пророссийских взглядов.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На вопрос по реваншу хотел бы ответить, что я как человек, который с 2014 года проработал в СБУ, из них 4,5 года в контрразведке, сделал очень многое для того, чтобы как раз реванша не было. Поэтому меня обижает это…", - отметил Соколов, комментируя дело против Татьяны Чорновол.

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Он добавил, что в период работы в Харькове благодаря в том числе и его усилиям удалось предотвратить появление "молодой республики".

"Когда меня называют ватой, сепаратистом, я очень по этому поводу нервничаю, потому что если б не моя работа и работа моих коллег в Харькове, у нас там была бы "молодая республика", как в Луганске и в Донецке. Мной было сделано много для того, чтобы это предотвратить, но я не был основным, а только лишь одним из винтиков этой системы. Там многие люди принимали участие: и военные, и милиционеры, и СБУ. Разную работу делали, о которой даже сейчас не стоит рассказывать. Поэтому, когда говорят о каком-то реванше, я воспринимаю это лично на свой счет, хотя это непрофессионально", - рассказал Соколов.

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