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Когда меня называют "ватой", это обижает, - и.о. директора ГБР Соколов

Когда меня называют

И.о. главы ГБР Александр Соколов не согласен с мнением о нем, как о человеке "ватных" и пророссийских взглядов.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На вопрос по реваншу хотел бы ответить, что я как человек, который с 2014 года проработал в СБУ, из них 4,5 года в контрразведке, сделал очень многое для того, чтобы как раз реванша не было. Поэтому меня обижает это…", - отметил Соколов, комментируя дело против Татьяны Чорновол.

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Он добавил, что в период работы в Харькове благодаря в том числе и его усилиям удалось предотвратить появление "молодой республики".

"Когда меня называют ватой, сепаратистом, я очень по этому поводу нервничаю, потому что если б не моя работа и работа моих коллег в Харькове, у нас там была бы "молодая республика", как в Луганске и в Донецке. Мной было сделано много для того, чтобы это предотвратить, но я не был основным, а только лишь одним из винтиков этой системы. Там многие люди принимали участие: и военные, и милиционеры, и СБУ. Разную работу делали, о которой даже сейчас не стоит рассказывать. Поэтому, когда говорят о каком-то реванше, я воспринимаю это лично на свой счет, хотя это непрофессионально", - рассказал Соколов.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.

ГБР (3073) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+17
Вата - поклонник Рашасвынов.
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07.05.2020 14:22 Ответить
+15
Конечно уже не вата
а использованный тампакс
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07.05.2020 14:19 Ответить
+12
а давайте визначимо вашу приналежність:
- що відбулося в Криму навесні 2014 року

- що на вашу думку відбувається на сході України?
- що для вас російська федерація?
- хто для вас сталін, жуков, ватутін?

- хто для вас Петлюра, Бандера, Шухевич?
- що для вас "георгіївська" стрічка?
- чи треба дати автономію ордло?
- чи треб надати руському язіку статус державного в Україні?
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07.05.2020 15:05 Ответить
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Вата - поклонник Рашасвынов.
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07.05.2020 14:22 Ответить
а давайте визначимо вашу приналежність:
- що відбулося в Криму навесні 2014 року

- що на вашу думку відбувається на сході України?
- що для вас російська федерація?
- хто для вас сталін, жуков, ватутін?

- хто для вас Петлюра, Бандера, Шухевич?
- що для вас "георгіївська" стрічка?
- чи треба дати автономію ордло?
- чи треб надати руському язіку статус державного в Україні?
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07.05.2020 15:05 Ответить
Ещё одно доказательство как минимум отсутствия мозга в твоей голове. Слово "свідомі" это не ругательство! Оно означает что то самый мозг,который отсутствует у тебя, у них есть.И да 3/4 населения "Зебилы" и речь я веду не о стране, а о мире. Закон Парето здесь также работает!
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07.05.2020 15:08 Ответить
Окацапел? А чем больше гордиться?
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07.05.2020 15:14 Ответить
Кто то про этого ватного урода в 2014 в Харькове слышал? Никто, защитник от раши хренов. Сейчас все уроды начнут рассказывать как они на фронтах белогвардейских "боролись", все примазываются к патриотам, твари. Ты, падло, что сейчас творишь, патриотов решил сажать с портняжкой? С ним и побежите наперегонки в ростов, если успеете. Нужно , чтобы не успели убежать, чтобы потом остальным неповадно было даже в мыслях к рахе тащить Украину.
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07.05.2020 16:14 Ответить
Не просто вата, а обосраная вата!
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07.05.2020 16:53 Ответить
Так він же з 21.04.2019 в Ростові.
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07.05.2020 14:24 Ответить
Конечно уже не вата
а использованный тампакс
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07.05.2020 14:19 Ответить
А чому не сказав, ким він себе вважає ?
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07.05.2020 14:25 Ответить
Він ще не вирішив яку символіку надіти!!! Де вітер подує...........!!!
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07.05.2020 14:28 Ответить
Собака *********..

Просто не получилось сделать Хер, так как дали по ***** вот такой вате как он..
Вот сейчас , это говно покажет себя в полном объеме..
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07.05.2020 14:29 Ответить
Не обижайся , если это правда. Вата вату никогда не обзовет, а вот Патриоты Украины способны отделить Зерно от Плевел.
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07.05.2020 14:31 Ответить
странно , а ведь должен гордиться )))
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07.05.2020 14:33 Ответить
Мокшанский зелёный ублюдок.
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07.05.2020 14:43 Ответить
Та ні....яка ж "вата"....ти є ворог свободи, незалежності і суверенітету, за який поклали своє життя тисячі найкращих дітей нашої України.
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07.05.2020 14:48 Ответить
А меня обижает,когда поднимают руку не на тех,кто на Украину нападает и подрывает ее изнутри, а на тех кто ее защищал и защищает.
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07.05.2020 14:57 Ответить
Прям, как девочка. Обижается. Это игра такая - кто первый обзовёт другого ватой, тот сам уже типа и не вата, а "патриот". Самозащита.
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07.05.2020 15:02 Ответить
соколов - это галимый капский петух, который выполняет любые хотелки кремлевских хозяевов.
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07.05.2020 15:05 Ответить
Если в интеренте сказали, что Порошенко мародьор - все поверили.
Так почему бы не поверить, что Соколов - сепар и вата? Мы верим. Сепар и вата.
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07.05.2020 15:37 Ответить
На обиженной вате воду возят
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07.05.2020 15:37 Ответить
так этот ублюдок работал в ФСБУ в Харькове,все тогда ясно
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07.05.2020 15:42 Ответить
Так это его еще не тем словом назвали.
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07.05.2020 15:46 Ответить
Коли ватніка назвати ватніком, у нього палає дупа.
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07.05.2020 15:52 Ответить
Ты не просто вата...ты вата из обоссаной кацапской фуфайки...
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07.05.2020 15:54 Ответить
Якби не я то булоб вам ай вай ай . ТАК **** це ваш прямий обовязок, захищати державу ,за це вас і кормлять ,при чому непогано.ВИ вже завинили бо допустили до цьго а в багатьох випадках цьому сприяли!!!
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07.05.2020 16:15 Ответить
Вата, вата і ще раз вата і малорос!
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07.05.2020 16:19 Ответить
Гепу почему не посадил , харьковчанин ? Все поганые мусора , судьи и прокуроры в Украине - птенцы харьковской академии , нет вам доверия
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07.05.2020 16:22 Ответить
Так этож легко проверить. Хорошая вата горит хорошо, плохая вата горит плохо.
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07.05.2020 16:23 Ответить
дбр должен быть ликвидирован при следующем президенте
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07.05.2020 16:53 Ответить
Как показала практика, вата бывает ещё и палёной. Так шо смирись и прими эту данность.
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07.05.2020 17:24 Ответить
Даже если это правда, его тупо купили и/или держат за компромат.
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07.05.2020 18:20 Ответить
Деятель влез в дерьмо по уши и вещает, что внутри он чистый, белый и пушистый...
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07.05.2020 18:53 Ответить
Ні, він погодиться з тим, що він вата. Абсолютно безсмістовне інтерв'ю. Навіщо це Бутусову?
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07.05.2020 19:09 Ответить
Недавно генерал-лейтенанта СБУ арестовали. Тоже за вату обижался.
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07.05.2020 20:34 Ответить
це російька ******... через таких проросійських ворогів Україна і живе в бідноті.
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07.05.2020 21:33 Ответить
 
 