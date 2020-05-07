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Коли мене називають "ватою", це ображає, - в.о. директора ДБР Соколов

Коли мене називають

В.о. глави ДБР Олександр Соколов не згоден з думкою про нього, як про людину "ватних" і проросійських поглядів.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На питання щодо реваншу хотів би відповісти, що я як людина, яка з 2014 року пропрацювала в СБУ, з них 4,5 року в контррозвідці, зробив дуже багато для того, щоб саме реваншу не було. Тому мене ображає це..." , - зазначив Соколов, коментуючи справу проти Тетяни Чорновол.

Також читайте: В.о. глави ДБР Соколов про витік інформації з Бюро: "Головна проблема Києва, що "тече"

Він додав, що в період роботи в Харкові завдяки, зокрема, і його зусиллям вдалося запобігти появі "молодої республіки".

"Коли мене називають "ватою", сепаратистом, я дуже з цього приводу нервую, бо якщо б не моя робота і робота моїх колег у Харкові, у нас там була б "молода республіка", як у Луганську і в Донецьку. Мною було зроблено багато для того, щоб цьому запобігти, але я не був основним, а тільки лише одним із гвинтиків цієї системи. Там багато людей брали участь: і військові, і міліціонери, і СБУ. Різну роботу робили, про яку навіть зараз не варто розповідати. Тому, коли кажуть про якийсь реванш, я сприймаю це особисто на свій рахунок, хоча це непрофесійно", - розповів Соколов.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте за посиланням.

Автор: 

ДБР (3587) Соколов Олександр (32)


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Топ коментарі
+17
Вата - поклонник Рашасвынов.
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07.05.2020 14:22 Відповісти
+15
Конечно уже не вата
а использованный тампакс
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07.05.2020 14:19 Відповісти
+12
а давайте визначимо вашу приналежність:
- що відбулося в Криму навесні 2014 року

- що на вашу думку відбувається на сході України?
- що для вас російська федерація?
- хто для вас сталін, жуков, ватутін?

- хто для вас Петлюра, Бандера, Шухевич?
- що для вас "георгіївська" стрічка?
- чи треба дати автономію ордло?
- чи треб надати руському язіку статус державного в Україні?
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07.05.2020 15:05 Відповісти
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Вата - поклонник Рашасвынов.
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07.05.2020 14:22 Відповісти
а давайте визначимо вашу приналежність:
- що відбулося в Криму навесні 2014 року

- що на вашу думку відбувається на сході України?
- що для вас російська федерація?
- хто для вас сталін, жуков, ватутін?

- хто для вас Петлюра, Бандера, Шухевич?
- що для вас "георгіївська" стрічка?
- чи треба дати автономію ордло?
- чи треб надати руському язіку статус державного в Україні?
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07.05.2020 15:05 Відповісти
Ещё одно доказательство как минимум отсутствия мозга в твоей голове. Слово "свідомі" это не ругательство! Оно означает что то самый мозг,который отсутствует у тебя, у них есть.И да 3/4 населения "Зебилы" и речь я веду не о стране, а о мире. Закон Парето здесь также работает!
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07.05.2020 15:08 Відповісти
Окацапел? А чем больше гордиться?
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07.05.2020 15:14 Відповісти
Кто то про этого ватного урода в 2014 в Харькове слышал? Никто, защитник от раши хренов. Сейчас все уроды начнут рассказывать как они на фронтах белогвардейских "боролись", все примазываются к патриотам, твари. Ты, падло, что сейчас творишь, патриотов решил сажать с портняжкой? С ним и побежите наперегонки в ростов, если успеете. Нужно , чтобы не успели убежать, чтобы потом остальным неповадно было даже в мыслях к рахе тащить Украину.
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07.05.2020 16:14 Відповісти
Не просто вата, а обосраная вата!
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07.05.2020 16:53 Відповісти
Так він же з 21.04.2019 в Ростові.
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07.05.2020 14:24 Відповісти
Конечно уже не вата
а использованный тампакс
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07.05.2020 14:19 Відповісти
А чому не сказав, ким він себе вважає ?
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07.05.2020 14:25 Відповісти
Він ще не вирішив яку символіку надіти!!! Де вітер подує...........!!!
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07.05.2020 14:28 Відповісти
Собака *********..

Просто не получилось сделать Хер, так как дали по ***** вот такой вате как он..
Вот сейчас , это говно покажет себя в полном объеме..
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07.05.2020 14:29 Відповісти
Не обижайся , если это правда. Вата вату никогда не обзовет, а вот Патриоты Украины способны отделить Зерно от Плевел.
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07.05.2020 14:31 Відповісти
странно , а ведь должен гордиться )))
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07.05.2020 14:33 Відповісти
Мокшанский зелёный ублюдок.
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07.05.2020 14:43 Відповісти
Та ні....яка ж "вата"....ти є ворог свободи, незалежності і суверенітету, за який поклали своє життя тисячі найкращих дітей нашої України.
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07.05.2020 14:48 Відповісти
А меня обижает,когда поднимают руку не на тех,кто на Украину нападает и подрывает ее изнутри, а на тех кто ее защищал и защищает.
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07.05.2020 14:57 Відповісти
Прям, как девочка. Обижается. Это игра такая - кто первый обзовёт другого ватой, тот сам уже типа и не вата, а "патриот". Самозащита.
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07.05.2020 15:02 Відповісти
соколов - это галимый капский петух, который выполняет любые хотелки кремлевских хозяевов.
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07.05.2020 15:05 Відповісти
Если в интеренте сказали, что Порошенко мародьор - все поверили.
Так почему бы не поверить, что Соколов - сепар и вата? Мы верим. Сепар и вата.
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07.05.2020 15:37 Відповісти
На обиженной вате воду возят
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07.05.2020 15:37 Відповісти
так этот ублюдок работал в ФСБУ в Харькове,все тогда ясно
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07.05.2020 15:42 Відповісти
Так это его еще не тем словом назвали.
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07.05.2020 15:46 Відповісти
Коли ватніка назвати ватніком, у нього палає дупа.
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07.05.2020 15:52 Відповісти
Ты не просто вата...ты вата из обоссаной кацапской фуфайки...
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07.05.2020 15:54 Відповісти
Якби не я то булоб вам ай вай ай . ТАК **** це ваш прямий обовязок, захищати державу ,за це вас і кормлять ,при чому непогано.ВИ вже завинили бо допустили до цьго а в багатьох випадках цьому сприяли!!!
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07.05.2020 16:15 Відповісти
Вата, вата і ще раз вата і малорос!
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07.05.2020 16:19 Відповісти
Гепу почему не посадил , харьковчанин ? Все поганые мусора , судьи и прокуроры в Украине - птенцы харьковской академии , нет вам доверия
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07.05.2020 16:22 Відповісти
Так этож легко проверить. Хорошая вата горит хорошо, плохая вата горит плохо.
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07.05.2020 16:23 Відповісти
дбр должен быть ликвидирован при следующем президенте
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07.05.2020 16:53 Відповісти
Как показала практика, вата бывает ещё и палёной. Так шо смирись и прими эту данность.
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07.05.2020 17:24 Відповісти
Даже если это правда, его тупо купили и/или держат за компромат.
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07.05.2020 18:20 Відповісти
Деятель влез в дерьмо по уши и вещает, что внутри он чистый, белый и пушистый...
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07.05.2020 18:53 Відповісти
Ні, він погодиться з тим, що він вата. Абсолютно безсмістовне інтерв'ю. Навіщо це Бутусову?
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07.05.2020 19:09 Відповісти
Недавно генерал-лейтенанта СБУ арестовали. Тоже за вату обижался.
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07.05.2020 20:34 Відповісти
це російька ******... через таких проросійських ворогів Україна і живе в бідноті.
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07.05.2020 21:33 Відповісти
 
 