Коли мене називають "ватою", це ображає, - в.о. директора ДБР Соколов
В.о. глави ДБР Олександр Соколов не згоден з думкою про нього, як про людину "ватних" і проросійських поглядів.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"На питання щодо реваншу хотів би відповісти, що я як людина, яка з 2014 року пропрацювала в СБУ, з них 4,5 року в контррозвідці, зробив дуже багато для того, щоб саме реваншу не було. Тому мене ображає це..." , - зазначив Соколов, коментуючи справу проти Тетяни Чорновол.
Він додав, що в період роботи в Харкові завдяки, зокрема, і його зусиллям вдалося запобігти появі "молодої республіки".
"Коли мене називають "ватою", сепаратистом, я дуже з цього приводу нервую, бо якщо б не моя робота і робота моїх колег у Харкові, у нас там була б "молода республіка", як у Луганську і в Донецьку. Мною було зроблено багато для того, щоб цьому запобігти, але я не був основним, а тільки лише одним із гвинтиків цієї системи. Там багато людей брали участь: і військові, і міліціонери, і СБУ. Різну роботу робили, про яку навіть зараз не варто розповідати. Тому, коли кажуть про якийсь реванш, я сприймаю це особисто на свій рахунок, хоча це непрофесійно", - розповів Соколов.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте за посиланням.
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- що для вас "георгіївська" стрічка?
- чи треба дати автономію ордло?
- чи треб надати руському язіку статус державного в Україні?
а использованный тампакс
Просто не получилось сделать Хер, так как дали по ***** вот такой вате как он..
Вот сейчас , это говно покажет себя в полном объеме..
Так почему бы не поверить, что Соколов - сепар и вата? Мы верим. Сепар и вата.