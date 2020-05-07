Коли мене називають "ватою", це ображає, - в.о. директора ДБР Соколов

В.о. глави ДБР Олександр Соколов не згоден з думкою про нього, як про людину "ватних" і проросійських поглядів.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На питання щодо реваншу хотів би відповісти, що я як людина, яка з 2014 року пропрацювала в СБУ, з них 4,5 року в контррозвідці, зробив дуже багато для того, щоб саме реваншу не було. Тому мене ображає це..." , - зазначив Соколов, коментуючи справу проти Тетяни Чорновол.

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Він додав, що в період роботи в Харкові завдяки, зокрема, і його зусиллям вдалося запобігти появі "молодої республіки".

"Коли мене називають "ватою", сепаратистом, я дуже з цього приводу нервую, бо якщо б не моя робота і робота моїх колег у Харкові, у нас там була б "молода республіка", як у Луганську і в Донецьку. Мною було зроблено багато для того, щоб цьому запобігти, але я не був основним, а тільки лише одним із гвинтиків цієї системи. Там багато людей брали участь: і військові, і міліціонери, і СБУ. Різну роботу робили, про яку навіть зараз не варто розповідати. Тому, коли кажуть про якийсь реванш, я сприймаю це особисто на свій рахунок, хоча це непрофесійно", - розповів Соколов.

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