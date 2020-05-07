Главой миссии МВФ в Киеве стала гражданка Болгарии Владкова Голлар

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) назначена Иванна Владкова Голлар, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине. Г-жа Владкова Голлар имеет значительный опыт работы в развивающихся экономиках", - говорится в заявлении Люнгмана в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Голлар, в частности, возглавляла миссию в Молдове и Южной Македонии.

На указанной должности она сменила Рона Ван Родена с 1 мая этого года, добавил постпред Фонда.

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