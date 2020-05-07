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Главой миссии МВФ в Киеве стала гражданка Болгарии Владкова Голлар

Главой миссии МВФ в Киеве стала гражданка Болгарии Владкова Голлар

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) назначена Иванна Владкова Голлар, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине. Г-жа Владкова Голлар имеет значительный опыт работы в развивающихся экономиках", - говорится в заявлении Люнгмана в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Голлар, в частности, возглавляла миссию в Молдове и Южной Македонии.

На указанной должности она сменила Рона Ван Родена с 1 мая этого года, добавил постпред Фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой трехлетней программе в ближайшие недели, - глава миссии фонда ван Роден

Автор: 

МВФ (3335) Люнгман Йоста (35) Роден Рон ван (7)


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"Главой миссии МВФ в Киеве стала гражданка Болгарии Владкова Голлар" - Ну ага, болгарка, значится.
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07.05.2020 17:00 Ответить
Эта гражданка Болгарии сделает Украину такой же "успешной", как ее страна.
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07.05.2020 17:13 Ответить
Голова МВФ болгарка Гіоргієва просуває на всі місця своїх земляків. Болгарська мафія захопила МВФ.
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07.05.2020 17:15 Ответить
Главное, миссия в Молдове и Македонии, мы с трудом дотянули до них. КОЗАКЫ ТАКИ.
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07.05.2020 17:16 Ответить
Да при чем тут болгары? о чем звездите??? у вас территорию отжимают не болгары... И болгарам по йух на украину... им бы свое удержать...
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07.05.2020 17:24 Ответить
Питає мене один болгарин - а ви, українці, більше поляки чи росіяни? А я йому - а ви, болгари, більше турки чи македонці? Замовк, пошкріб "рєпу" і - ага, зрозумів...
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07.05.2020 17:47 Ответить
В результаті переговорів Україна і МВФ відмовилися від програми розширеного фінансування і повернулися до співпраці в рамках механізму stand-by (з більшим удвіччі відсотком відшкодування кредиту, ніж при розширеному фінансуванні).
Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, пише пресслужба Фонду.
Програма stand-by попередньо погоджена на 18 місяців. Хоча, ще невідомо, чи буде остаточно затверджена керівництвом Фонду.
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07.05.2020 18:06 Ответить
Ну, болгарів тепер буде більше, адже МВФом керує болгарка Кристаліна Георгієва...
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07.05.2020 23:09 Ответить
 
 