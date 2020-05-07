Головою місії МВФ у Києві стала громадянка Болгарії Владкова-Голлар

Головою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) призначено Іванну Владкову-Голлар, повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Іванна Владкова-Голлар, громадянка Болгарії, призначена главою місії МВФ в Україні. Пані Владкова-Голлар має значний досвід роботи в економіках, що розвиваються", - сказано в заяві Люнгмана в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Владкова-Голлар, зокрема, очолювала місію в Молдові і Південній Македонії.

На зазначеній посаді вона змінила Рона Ван Родена з 1 травня цього року, додав постпред Фонду.

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