УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8859 відвідувачів онлайн
Новини
1 008 8

Головою місії МВФ у Києві стала громадянка Болгарії Владкова-Голлар

Головою місії МВФ у Києві стала громадянка Болгарії Владкова-Голлар

Головою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) призначено Іванну Владкову-Голлар, повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Іванна Владкова-Голлар, громадянка Болгарії, призначена главою місії МВФ в Україні. Пані Владкова-Голлар має значний досвід роботи в економіках, що розвиваються", - сказано в заяві Люнгмана в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Владкова-Голлар, зокрема, очолювала місію в Молдові і Південній Македонії.

На зазначеній посаді вона змінила Рона Ван Родена з 1 травня цього року, додав постпред Фонду.

Читайте також: Україна продовжить співпрацю з МВФ, - глава Мінфіну Уманський

Автор: 

МВФ (3078) Люнгман Йоста (39) Роден (7)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Главой миссии МВФ в Киеве стала гражданка Болгарии Владкова Голлар" - Ну ага, болгарка, значится.
показати весь коментар
07.05.2020 17:00 Відповісти
Эта гражданка Болгарии сделает Украину такой же "успешной", как ее страна.
показати весь коментар
07.05.2020 17:13 Відповісти
Голова МВФ болгарка Гіоргієва просуває на всі місця своїх земляків. Болгарська мафія захопила МВФ.
показати весь коментар
07.05.2020 17:15 Відповісти
Главное, миссия в Молдове и Македонии, мы с трудом дотянули до них. КОЗАКЫ ТАКИ.
показати весь коментар
07.05.2020 17:16 Відповісти
Да при чем тут болгары? о чем звездите??? у вас территорию отжимают не болгары... И болгарам по йух на украину... им бы свое удержать...
показати весь коментар
07.05.2020 17:24 Відповісти
Питає мене один болгарин - а ви, українці, більше поляки чи росіяни? А я йому - а ви, болгари, більше турки чи македонці? Замовк, пошкріб "рєпу" і - ага, зрозумів...
показати весь коментар
07.05.2020 17:47 Відповісти
В результаті переговорів Україна і МВФ відмовилися від програми розширеного фінансування і повернулися до співпраці в рамках механізму stand-by (з більшим удвіччі відсотком відшкодування кредиту, ніж при розширеному фінансуванні).
Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, пише пресслужба Фонду.
Програма stand-by попередньо погоджена на 18 місяців. Хоча, ще невідомо, чи буде остаточно затверджена керівництвом Фонду.
показати весь коментар
07.05.2020 18:06 Відповісти
Ну, болгарів тепер буде більше, адже МВФом керує болгарка Кристаліна Георгієва...
показати весь коментар
07.05.2020 23:09 Відповісти
 
 