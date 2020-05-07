Минздрав возобновил переговоры с Институтом молекулярной биологии по производству ПЦР-тестов

Министерство здравоохранения Украины возобновило переговоры с Институтом молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) по изготовлению ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу института в Фейсбуке.

Для того, чтобы упростить работу лабораторий Центра общественного здоровья с нашими ПЦР-системами, Институт модернизировал свои тесты, разработанные еще в феврале 2020 на заказ СНБО Украины. Модернизация коснулась включения в набор системы выделения вирусной РНК и синтеза кДНК.

В настоящее время в лабораториях Института специалисты могут производить от 10 до 20 тыс. ПЦР-тестов в неделю.

Напомним, ИМБГ разработал ПЦР-тесты на заказ СНБО Украины в феврале 2020 Первого больного коронавирус в Украине - в Черновцах - начале марта виявилы благодаря тестам производства Института молекулярной биологии и генетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус, ушли в отпуск за свой счет, - сотрудница Оксана Пивень