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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав возобновил переговоры с Институтом молекулярной биологии по производству ПЦР-тестов

Минздрав возобновил переговоры с Институтом молекулярной биологии по производству ПЦР-тестов

Министерство здравоохранения Украины возобновило переговоры с Институтом молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) по изготовлению ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу института в Фейсбуке.

Для того, чтобы упростить работу лабораторий Центра общественного здоровья с нашими ПЦР-системами, Институт модернизировал свои тесты, разработанные еще в феврале 2020 на заказ СНБО Украины. Модернизация коснулась включения в набор системы выделения вирусной РНК и синтеза кДНК.

В настоящее время в лабораториях Института специалисты могут производить от 10 до 20 тыс. ПЦР-тестов в неделю.

Напомним, ИМБГ разработал ПЦР-тесты на заказ СНБО Украины в феврале 2020 Первого больного коронавирус в Украине - в Черновцах - начале марта виявилы благодаря тестам производства Института молекулярной биологии и генетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус, ушли в отпуск за свой счет, - сотрудница Оксана Пивень

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) НАН Украины (198) тестирование (496) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Обратите внимание - в заметке ни слова не сказано о том, что эти тесты выпускаются. Вывод - отечественных тестов до сих пор нет. А что ж тогда закупает государство под их видом? Ответ очевидный: ворованные китайские. Т.е. на деньги налогоплательщиков сначала покупаются китайские тесты, потом они воруются, и покупаются еще раз, как отечественные.
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07.05.2020 17:56 Ответить
+3
Просто фантастическая реакция!
Нео из "Матрицы", просто тормоз по сравнению с чиновниками минздрава Украины!
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07.05.2020 18:32 Ответить
+2
Оперативно, там все заторможенные? Бубочкизм-тормознутикос, он заразный?
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07.05.2020 18:19 Ответить
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Обратите внимание - в заметке ни слова не сказано о том, что эти тесты выпускаются. Вывод - отечественных тестов до сих пор нет. А что ж тогда закупает государство под их видом? Ответ очевидный: ворованные китайские. Т.е. на деньги налогоплательщиков сначала покупаются китайские тесты, потом они воруются, и покупаются еще раз, как отечественные.
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07.05.2020 17:56 Ответить
"Напомним, ИМБГ разработал ПЦР-тесты на заказ СНБО Украины в феврале 2020 Первого больного коронавирус в Украине - в Черновцах - начале марта виявилы благодаря тестам производства Института молекулярной биологии и генетики."
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07.05.2020 17:59 Ответить
В институте не способны сделать мало-мальски приличный сайт, но готовы осчасливыть всех своими тестами.
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07.05.2020 18:17 Ответить
Неспособны. Они способны осчастливить персонально Степанова: служат ширмой для перепродажи украденного китайского товара.
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07.05.2020 18:32 Ответить
"разработал" и "производит", разницу видишь? Сейчас, очевидно, институт работает, как ширма: все знают, что он что-то разработал, а тот факт, что производства никакого нет, аккуратно обходится. И недаром: под видом "оттечественных" за наши деньги покупаются предварительно украденные у нас же китайские тесты.
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07.05.2020 18:30 Ответить
Може й китайські.
Українські приватні фірми "Діаген" та "Українські Генетичні Технології" випускають тести на основі імуноферментного аналізу (ІФА) (технологія-і в експрес-тестах),але вони недостатньо точні.Їх і закупають.
На основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)(золотий стандарт,точність-біля 99.9)може виробляти ІМБГ,але,очевидно,на китайських мутити бабки приємніше.
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07.05.2020 19:06 Ответить
Сильно сомневаюсь, что фирмы "Діаген" и "Українські Генетичні Технології" реально что-то выпускают. 99%, они закупают дешевое несертифицированное гуано из Китая, и банально его перепродают. Институт молекулярной биологии, потенциально, может что-то производить, но кому это нужно? Зеле точно не нужно. Зеля в доле со степановым, а степанов сперва мутит воду, а потом ловит денежку в мутной воде.
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07.05.2020 19:16 Ответить
уже кормят обещаниями два месяца а народ как те бараны слушают и жуют
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07.05.2020 18:07 Ответить
Оперативно, там все заторможенные? Бубочкизм-тормознутикос, он заразный?
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07.05.2020 18:19 Ответить
Просто фантастическая реакция!
Нео из "Матрицы", просто тормоз по сравнению с чиновниками минздрава Украины!
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07.05.2020 18:32 Ответить
Не представляешь, как ты прав. Министр степанов мгновенно, в день своего назначения, зарегистрировал на жену фирму, торгующую медицинским оборудованием, а через месяц "заработал" (украл) минимум 20 млн. Нео из "Матрицы" просто лошара.
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07.05.2020 19:20 Ответить
Ну так это же для себя любимого!
А тут, просто обязаловка...
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07.05.2020 19:26 Ответить
Які,НАХРІН,переговори ??? В інституті ясно сказали: на виробництво потрібні гроші !!!
Супрун вам заважала,падли ? Красти заважала !!!

"...Зокрема, українські вчені готові забезпечити країну тест-системами, хоч зараз. Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ (ІМБГ) давно заявляв, що готовий, за умови відповідного фінансування, щотижня виготовляти до 20 тисяч ПЛР-систем. Ще наприкінці січня 2020 року на замовлення РНБО вчені ІМБГ першими в Україні розробили такі тест-системи. Їх сертифікація підтвердила точність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на українському тесті становить 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.
Пройшло вже 3 місяці, а "віз" державного фінансування і нині там. Як повідомили Укрінформу в Інституті, грошей на масове виробництво тест-систем установа досі не отримала, хоча перемовини з чиновниками не припиняються...."https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015630-test-na-covid19-komu-dla-cogo-ak-zastosovuvati.html
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07.05.2020 18:55 Ответить
МОЗ ще б через рік відновив переговори, йому до лампочки українці. МОЗ чекає взятку а без цього в нашій владі ніяк.
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07.05.2020 18:57 Ответить
МОЗ "не чекаэ", МОЗ работет.
Над созданием фирмы-прокладки, через которую хотят закупать "украинские" тесты втридорога. А еще - над задачей, как повернуть вспять, на привычные откатные рельсы для главРВАЧЕЙ медреформу, и максимально при этом очернить Супрун
PS
Аналогично, они более месяца назад без тендера уже закупили в Китае крупную партию средств защиты для медиков по цене на 40% выше реночной и с липовыми сертификатами. В итоге купленное и нужное как воздух еще "позавчера", застряло в Китае, и, возможно, будет поставлено только в конце мая.
И никого из властей это не волнует, Лозунг годичной давности "весной сажать будем" понимают так: Венедиктова живет одним - как посадить Стерненко и ему подобных, Зе жаждет компенсации "жертвам 2го мая в Одессе", итд
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07.05.2020 21:51 Ответить
 
 