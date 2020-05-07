Минздрав возобновил переговоры с Институтом молекулярной биологии по производству ПЦР-тестов
Министерство здравоохранения Украины возобновило переговоры с Институтом молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) по изготовлению ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу института в Фейсбуке.
Для того, чтобы упростить работу лабораторий Центра общественного здоровья с нашими ПЦР-системами, Институт модернизировал свои тесты, разработанные еще в феврале 2020 на заказ СНБО Украины. Модернизация коснулась включения в набор системы выделения вирусной РНК и синтеза кДНК.
В настоящее время в лабораториях Института специалисты могут производить от 10 до 20 тыс. ПЦР-тестов в неделю.
Напомним, ИМБГ разработал ПЦР-тесты на заказ СНБО Украины в феврале 2020 Первого больного коронавирус в Украине - в Черновцах - начале марта виявилы благодаря тестам производства Института молекулярной биологии и генетики.
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Українські приватні фірми "Діаген" та "Українські Генетичні Технології" випускають тести на основі імуноферментного аналізу (ІФА) (технологія-і в експрес-тестах),але вони недостатньо точні.Їх і закупають.
На основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)(золотий стандарт,точність-біля 99.9)може виробляти ІМБГ,але,очевидно,на китайських мутити бабки приємніше.
Нео из "Матрицы", просто тормоз по сравнению с чиновниками минздрава Украины!
А тут, просто обязаловка...
Супрун вам заважала,падли ? Красти заважала !!!
"...Зокрема, українські вчені готові забезпечити країну тест-системами, хоч зараз. Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ (ІМБГ) давно заявляв, що готовий, за умови відповідного фінансування, щотижня виготовляти до 20 тисяч ПЛР-систем. Ще наприкінці січня 2020 року на замовлення РНБО вчені ІМБГ першими в Україні розробили такі тест-системи. Їх сертифікація підтвердила точність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на українському тесті становить 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.
Пройшло вже 3 місяці, а "віз" державного фінансування і нині там. Як повідомили Укрінформу в Інституті, грошей на масове виробництво тест-систем установа досі не отримала, хоча перемовини з чиновниками не припиняються...."https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015630-test-na-covid19-komu-dla-cogo-ak-zastosovuvati.html
Над созданием фирмы-прокладки, через которую хотят закупать "украинские" тесты втридорога. А еще - над задачей, как повернуть вспять, на привычные откатные рельсы для главРВАЧЕЙ медреформу, и максимально при этом очернить Супрун
PS
Аналогично, они более месяца назад без тендера уже закупили в Китае крупную партию средств защиты для медиков по цене на 40% выше реночной и с липовыми сертификатами. В итоге купленное и нужное как воздух еще "позавчера", застряло в Китае, и, возможно, будет поставлено только в конце мая.
И никого из властей это не волнует, Лозунг годичной давности "весной сажать будем" понимают так: Венедиктова живет одним - как посадить Стерненко и ему подобных, Зе жаждет компенсации "жертвам 2го мая в Одессе", итд