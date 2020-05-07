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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ відновив переговори з Інститутом молекулярної біології щодо виробництва ПЛР-тестів

МОЗ відновив переговори з Інститутом молекулярної біології щодо виробництва ПЛР-тестів

Міністерство охорони здоров'я України відновило переговори з Інститутом молекулярної біології і генетики (ІМБГ) з виготовлення ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку інституту в Фейсбуці.

Для того, щоб спростити роботу лабораторій Центру громадського здоров'я з нашими ПЛР-системами, Інститут модернізував свої тести, розроблені ще в лютому 2020 на замовлення РНБО України. Модернізація стосується включення в набір системи виділення вірусної РНК і синтезу кДНК.

Наразі в лабораторіях Інституту фахівці можуть виготовляти від 10 до 20 тис. ПЛР-тестів на тиждень.

Нагадаємо, ІМБГ розробив ПЛР-тести на замовлення РНБО України в лютому 2020. Першого хворого коронавірусом в Україні - у Чернівцях - на початку березня виявили завдяки тестам виробництва Інституту молекулярної біології і генетики.

Читайте також: Незалежність, економічність, оперативність, - Інститут молекулярної біології і генетики розповів про переваги вітчизняних тестів на COVID19

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) НАН України (157) тестування (457) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Обратите внимание - в заметке ни слова не сказано о том, что эти тесты выпускаются. Вывод - отечественных тестов до сих пор нет. А что ж тогда закупает государство под их видом? Ответ очевидный: ворованные китайские. Т.е. на деньги налогоплательщиков сначала покупаются китайские тесты, потом они воруются, и покупаются еще раз, как отечественные.
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07.05.2020 17:56 Відповісти
+3
Просто фантастическая реакция!
Нео из "Матрицы", просто тормоз по сравнению с чиновниками минздрава Украины!
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07.05.2020 18:32 Відповісти
+2
Оперативно, там все заторможенные? Бубочкизм-тормознутикос, он заразный?
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07.05.2020 18:19 Відповісти
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Обратите внимание - в заметке ни слова не сказано о том, что эти тесты выпускаются. Вывод - отечественных тестов до сих пор нет. А что ж тогда закупает государство под их видом? Ответ очевидный: ворованные китайские. Т.е. на деньги налогоплательщиков сначала покупаются китайские тесты, потом они воруются, и покупаются еще раз, как отечественные.
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07.05.2020 17:56 Відповісти
"Напомним, ИМБГ разработал ПЦР-тесты на заказ СНБО Украины в феврале 2020 Первого больного коронавирус в Украине - в Черновцах - начале марта виявилы благодаря тестам производства Института молекулярной биологии и генетики."
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07.05.2020 17:59 Відповісти
В институте не способны сделать мало-мальски приличный сайт, но готовы осчасливыть всех своими тестами.
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07.05.2020 18:17 Відповісти
Неспособны. Они способны осчастливить персонально Степанова: служат ширмой для перепродажи украденного китайского товара.
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07.05.2020 18:32 Відповісти
"разработал" и "производит", разницу видишь? Сейчас, очевидно, институт работает, как ширма: все знают, что он что-то разработал, а тот факт, что производства никакого нет, аккуратно обходится. И недаром: под видом "оттечественных" за наши деньги покупаются предварительно украденные у нас же китайские тесты.
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07.05.2020 18:30 Відповісти
Може й китайські.
Українські приватні фірми "Діаген" та "Українські Генетичні Технології" випускають тести на основі імуноферментного аналізу (ІФА) (технологія-і в експрес-тестах),але вони недостатньо точні.Їх і закупають.
На основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)(золотий стандарт,точність-біля 99.9)може виробляти ІМБГ,але,очевидно,на китайських мутити бабки приємніше.
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07.05.2020 19:06 Відповісти
Сильно сомневаюсь, что фирмы "Діаген" и "Українські Генетичні Технології" реально что-то выпускают. 99%, они закупают дешевое несертифицированное гуано из Китая, и банально его перепродают. Институт молекулярной биологии, потенциально, может что-то производить, но кому это нужно? Зеле точно не нужно. Зеля в доле со степановым, а степанов сперва мутит воду, а потом ловит денежку в мутной воде.
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07.05.2020 19:16 Відповісти
уже кормят обещаниями два месяца а народ как те бараны слушают и жуют
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07.05.2020 18:07 Відповісти
Оперативно, там все заторможенные? Бубочкизм-тормознутикос, он заразный?
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07.05.2020 18:19 Відповісти
Просто фантастическая реакция!
Нео из "Матрицы", просто тормоз по сравнению с чиновниками минздрава Украины!
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07.05.2020 18:32 Відповісти
Не представляешь, как ты прав. Министр степанов мгновенно, в день своего назначения, зарегистрировал на жену фирму, торгующую медицинским оборудованием, а через месяц "заработал" (украл) минимум 20 млн. Нео из "Матрицы" просто лошара.
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07.05.2020 19:20 Відповісти
Ну так это же для себя любимого!
А тут, просто обязаловка...
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07.05.2020 19:26 Відповісти
Які,НАХРІН,переговори ??? В інституті ясно сказали: на виробництво потрібні гроші !!!
Супрун вам заважала,падли ? Красти заважала !!!

"...Зокрема, українські вчені готові забезпечити країну тест-системами, хоч зараз. Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ (ІМБГ) давно заявляв, що готовий, за умови відповідного фінансування, щотижня виготовляти до 20 тисяч ПЛР-систем. Ще наприкінці січня 2020 року на замовлення РНБО вчені ІМБГ першими в Україні розробили такі тест-системи. Їх сертифікація підтвердила точність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на українському тесті становить 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.
Пройшло вже 3 місяці, а "віз" державного фінансування і нині там. Як повідомили Укрінформу в Інституті, грошей на масове виробництво тест-систем установа досі не отримала, хоча перемовини з чиновниками не припиняються...."https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015630-test-na-covid19-komu-dla-cogo-ak-zastosovuvati.html
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07.05.2020 18:55 Відповісти
МОЗ ще б через рік відновив переговори, йому до лампочки українці. МОЗ чекає взятку а без цього в нашій владі ніяк.
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07.05.2020 18:57 Відповісти
МОЗ "не чекаэ", МОЗ работет.
Над созданием фирмы-прокладки, через которую хотят закупать "украинские" тесты втридорога. А еще - над задачей, как повернуть вспять, на привычные откатные рельсы для главРВАЧЕЙ медреформу, и максимально при этом очернить Супрун
PS
Аналогично, они более месяца назад без тендера уже закупили в Китае крупную партию средств защиты для медиков по цене на 40% выше реночной и с липовыми сертификатами. В итоге купленное и нужное как воздух еще "позавчера", застряло в Китае, и, возможно, будет поставлено только в конце мая.
И никого из властей это не волнует, Лозунг годичной давности "весной сажать будем" понимают так: Венедиктова живет одним - как посадить Стерненко и ему подобных, Зе жаждет компенсации "жертвам 2го мая в Одессе", итд
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07.05.2020 21:51 Відповісти
 
 