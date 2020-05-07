МОЗ відновив переговори з Інститутом молекулярної біології щодо виробництва ПЛР-тестів

Міністерство охорони здоров'я України відновило переговори з Інститутом молекулярної біології і генетики (ІМБГ) з виготовлення ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку інституту в Фейсбуці.

Для того, щоб спростити роботу лабораторій Центру громадського здоров'я з нашими ПЛР-системами, Інститут модернізував свої тести, розроблені ще в лютому 2020 на замовлення РНБО України. Модернізація стосується включення в набір системи виділення вірусної РНК і синтезу кДНК.

Наразі в лабораторіях Інституту фахівці можуть виготовляти від 10 до 20 тис. ПЛР-тестів на тиждень.

Нагадаємо, ІМБГ розробив ПЛР-тести на замовлення РНБО України в лютому 2020. Першого хворого коронавірусом в Україні - у Чернівцях - на початку березня виявили завдяки тестам виробництва Інституту молекулярної біології і генетики.

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