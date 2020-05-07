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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму упал российский военный вертолет Ми-35, пилот погиб

В оккупированном Крыму упал российский военный вертолет Ми-35, пилот погиб

В результате жесткой посадки российского военного вертолета Ми-35 в оккупированном Крыму погиб пилот.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

7 мая транспортно-боевой вертолет Ми-35 армии РФ после планового тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе Джанкоя на севере оккупированного Крыма, пострадали трое военных, они были госпитализированы. Полет выполнялся без боекомплекта.

По данным российских информагентств пилот вертолета умер в больнице.Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй – в отделении травматологии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета

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авиакатастрофа (1727) армия РФ (19882) Крым (26434) вертолёт (1111)


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Топ комментарии
+50
В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3113
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07.05.2020 21:30 Ответить
+49
Только рашисты могут так словоблудить «жесткая посадка». С Днем Победы поздравляю семью пилота вертолета
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07.05.2020 21:08 Ответить
+48
Не упал, а быстро сел.
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07.05.2020 21:08 Ответить
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Цікаво скільки пяних кацапів впаде з балконів 9 травня, тримаючись за палиці з чиїмись "дєдамі"
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07.05.2020 21:45 Ответить
Столько вариантов народ накидал по части вертоля! Та просто *пороблэно*. Пусть учтут такое. Иногда работает.
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07.05.2020 21:50 Ответить
Це надобраніч! Сподіваюсь шо ще хоть один здохне з їх компанії і буде Добрий ранок добрим людям!
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07.05.2020 22:03 Ответить
Та хоть вертолеты с неба , а они дома - в жопе!
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07.05.2020 22:04 Ответить
та его всё равно бы сбили сАлдаты нАты.
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07.05.2020 22:10 Ответить
Камни с неба тоже совершают жёсткую посадку.
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07.05.2020 22:10 Ответить
Можно повторить.
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07.05.2020 22:11 Ответить
НУЖНО!!! И не менее 100 000 раз!!!
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09.05.2020 01:04 Ответить
В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув - Цензор.НЕТ 7085
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07.05.2020 22:13 Ответить
Горе то, горечко яке, горе горюче
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07.05.2020 22:18 Ответить
Нехер шастать над Украинской территорией !!!
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07.05.2020 22:28 Ответить
Жаль что без боекомплекта, был бы салют...
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07.05.2020 22:29 Ответить
Какая причина падения на этот раз? Воздух оказался легче вертолета?
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07.05.2020 22:30 Ответить
Мало. Очень мало.
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07.05.2020 22:32 Ответить
Ждём, когда там водородную бонбу уронят над севастополем.
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07.05.2020 22:34 Ответить
Над Севастополем не надо , это наш город,хоть и оккупированный, пусть лучше на свои города роняют.
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08.05.2020 00:45 Ответить
Скажу честно, из всех оккупированных городов ЭТОТ мне не жалко. Там реально предателей три четверти. Это я как крымчанин, живший недалеко от Севастополя говорю. Чтоб они все сдохли, суки, не от бомбы, так от коронавируса или чего другого.
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09.05.2020 01:10 Ответить
vot eto xorosaja novost.Mog konecno ecio raketu pustit po domu
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07.05.2020 22:36 Ответить
летело трое оккупантов над Джанкоем -
диды на палках не давали им покоя:
"сообразили" спиртугана "на троих"...
один сгорел, один подох, один - затих
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07.05.2020 22:36 Ответить
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09.05.2020 01:11 Ответить
"пилот погиб" - и звучит марш... вернее, туш!
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07.05.2020 22:37 Ответить
какая **** радость
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07.05.2020 23:04 Ответить
Самая искренняя.
И одновременно горе: пачиму так мало?!
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09.05.2020 01:11 Ответить
Рождённый ползать летать не должен !
Враг несёт потери !!!
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07.05.2020 23:07 Ответить
Обнулился)
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07.05.2020 23:29 Ответить
Российский пилот летал над Джанкоем,
а долетел уже с вечным покоем.
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07.05.2020 23:40 Ответить
По отношению к мордвинской свинье, слово "погиб" как-то неуместно. Больше подходит - сдох, уничтожен, ликвидирован.
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07.05.2020 23:49 Ответить
Даже кацапская техника начала самоликвидироваться, и при этом уничтожать лаптекрылых.
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08.05.2020 07:37 Ответить
Российский военный пилот погибнуть не может. Он может только сдохнуть.
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08.05.2020 00:10 Ответить
це гарна новина !!! а то щось дуже давно не падало та не горіло ....
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08.05.2020 02:24 Ответить
Таки да... целых две недели!

https://censor.net/ua/video_news/3191499/rosiyiskyyi_mi26_upav_na_rodovyschi_nafty_na_yamali_postrajdaly_6_lyudeyi_videofotoreportaj

Наконец-то... Может, дальше поимеют совесть и будут чаще нас радовать. Желательно ежедневно.
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09.05.2020 01:08 Ответить
Ура!

Побольше бы таких новостей!
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08.05.2020 09:20 Ответить
надеюсь здохнут все!
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08.05.2020 20:48 Ответить
"Птичка упала за террикон!"
"Предупреждали же - не летать в нашем небе"... (с) Дыркин
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09.05.2020 01:06 Ответить
Интересно, визитку Яроша уже нашли?
Кстати, не совсем по теме, но... напоминаю...В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув - Цензор.НЕТ 703
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09.05.2020 01:25 Ответить
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