В оккупированном Крыму упал российский военный вертолет Ми-35, пилот погиб

В результате жесткой посадки российского военного вертолета Ми-35 в оккупированном Крыму погиб пилот.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

7 мая транспортно-боевой вертолет Ми-35 армии РФ после планового тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе Джанкоя на севере оккупированного Крыма, пострадали трое военных, они были госпитализированы. Полет выполнялся без боекомплекта.

По данным российских информагентств пилот вертолета умер в больнице.Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй – в отделении травматологии.

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