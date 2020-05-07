В оккупированном Крыму упал российский военный вертолет Ми-35, пилот погиб
В результате жесткой посадки российского военного вертолета Ми-35 в оккупированном Крыму погиб пилот.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
7 мая транспортно-боевой вертолет Ми-35 армии РФ после планового тренировочного полета совершил жесткую посадку в районе Джанкоя на севере оккупированного Крыма, пострадали трое военных, они были госпитализированы. Полет выполнялся без боекомплекта.
По данным российских информагентств пилот вертолета умер в больнице.Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй – в отделении травматологии.
Топ комментарии
+50 KAISERWALD
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+49 vadym sestritsyn
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+48 MrDemarson
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диды на палках не давали им покоя:
"сообразили" спиртугана "на троих"...
один сгорел, один подох, один - затих
И одновременно горе: пачиму так мало?!
Враг несёт потери !!!
а долетел уже с вечным покоем.
https://censor.net/ua/video_news/3191499/rosiyiskyyi_mi26_upav_na_rodovyschi_nafty_na_yamali_postrajdaly_6_lyudeyi_videofotoreportaj
Наконец-то... Может, дальше поимеют совесть и будут чаще нас радовать. Желательно ежедневно.
Побольше бы таких новостей!
"Предупреждали же - не летать в нашем небе"... (с) Дыркин
Кстати, не совсем по теме, но... напоминаю...