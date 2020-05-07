В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув
Внаслідок жорсткої посадки російського військового вертольота Мі-35 в окупованому Криму загинув пілот.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
7 травня транспортно-бойовий вертоліт Мі-35 армії РФ після планового тренувального польоту здійснив жорстку посадку в районі Джанкоя на півночі окупованого Криму, постраждали троє військових, їх було госпіталізовано. Політ виконувався без боєкомплекту.
За даними російських інформагентств пілот вертольота помер у лікарні. Ще один потерпілий перебуває у важкому стані в реанімації, інший - у відділенні травматології.
Топ коментарі
+50 KAISERWALD
показати весь коментар07.05.2020 21:30 Відповісти Посилання
+49 vadym sestritsyn
показати весь коментар07.05.2020 21:08 Відповісти Посилання
+48 MrDemarson
показати весь коментар07.05.2020 21:08 Відповісти Посилання
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диды на палках не давали им покоя:
"сообразили" спиртугана "на троих"...
один сгорел, один подох, один - затих
И одновременно горе: пачиму так мало?!
Враг несёт потери !!!
а долетел уже с вечным покоем.
https://censor.net/ua/video_news/3191499/rosiyiskyyi_mi26_upav_na_rodovyschi_nafty_na_yamali_postrajdaly_6_lyudeyi_videofotoreportaj
Наконец-то... Может, дальше поимеют совесть и будут чаще нас радовать. Желательно ежедневно.
Побольше бы таких новостей!
"Предупреждали же - не летать в нашем небе"... (с) Дыркин
Кстати, не совсем по теме, но... напоминаю...