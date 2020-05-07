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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув

В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув

Внаслідок жорсткої посадки російського військового вертольота Мі-35 в окупованому Криму загинув пілот.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

7 травня транспортно-бойовий вертоліт Мі-35 армії РФ після планового тренувального польоту здійснив жорстку посадку в районі Джанкоя на півночі окупованого Криму, постраждали троє військових, їх було госпіталізовано. Політ виконувався без боєкомплекту.

За даними російських інформагентств пілот вертольота помер у лікарні. Ще один потерпілий перебуває у важкому стані в реанімації, інший - у відділенні травматології.

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Автор: 

авіакатастрофа (1103) армія рф (18034) Крим (14199) вертоліт (884)


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Топ коментарі
+50
В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув - Цензор.НЕТ 3113
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07.05.2020 21:30 Відповісти
+49
Только рашисты могут так словоблудить «жесткая посадка». С Днем Победы поздравляю семью пилота вертолета
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07.05.2020 21:08 Відповісти
+48
Не упал, а быстро сел.
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07.05.2020 21:08 Відповісти
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Цікаво скільки пяних кацапів впаде з балконів 9 травня, тримаючись за палиці з чиїмись "дєдамі"
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07.05.2020 21:45 Відповісти
Столько вариантов народ накидал по части вертоля! Та просто *пороблэно*. Пусть учтут такое. Иногда работает.
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07.05.2020 21:50 Відповісти
Це надобраніч! Сподіваюсь шо ще хоть один здохне з їх компанії і буде Добрий ранок добрим людям!
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07.05.2020 22:03 Відповісти
Та хоть вертолеты с неба , а они дома - в жопе!
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07.05.2020 22:04 Відповісти
та его всё равно бы сбили сАлдаты нАты.
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07.05.2020 22:10 Відповісти
Камни с неба тоже совершают жёсткую посадку.
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07.05.2020 22:10 Відповісти
Можно повторить.
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07.05.2020 22:11 Відповісти
НУЖНО!!! И не менее 100 000 раз!!!
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09.05.2020 01:04 Відповісти
В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув - Цензор.НЕТ 7085
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07.05.2020 22:13 Відповісти
Горе то, горечко яке, горе горюче
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07.05.2020 22:18 Відповісти
Нехер шастать над Украинской территорией !!!
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07.05.2020 22:28 Відповісти
Жаль что без боекомплекта, был бы салют...
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07.05.2020 22:29 Відповісти
Какая причина падения на этот раз? Воздух оказался легче вертолета?
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07.05.2020 22:30 Відповісти
Мало. Очень мало.
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07.05.2020 22:32 Відповісти
Ждём, когда там водородную бонбу уронят над севастополем.
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07.05.2020 22:34 Відповісти
Над Севастополем не надо , это наш город,хоть и оккупированный, пусть лучше на свои города роняют.
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08.05.2020 00:45 Відповісти
Скажу честно, из всех оккупированных городов ЭТОТ мне не жалко. Там реально предателей три четверти. Это я как крымчанин, живший недалеко от Севастополя говорю. Чтоб они все сдохли, суки, не от бомбы, так от коронавируса или чего другого.
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09.05.2020 01:10 Відповісти
vot eto xorosaja novost.Mog konecno ecio raketu pustit po domu
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07.05.2020 22:36 Відповісти
летело трое оккупантов над Джанкоем -
диды на палках не давали им покоя:
"сообразили" спиртугана "на троих"...
один сгорел, один подох, один - затих
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07.05.2020 22:36 Відповісти
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09.05.2020 01:11 Відповісти
"пилот погиб" - и звучит марш... вернее, туш!
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07.05.2020 22:37 Відповісти
какая **** радость
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07.05.2020 23:04 Відповісти
Самая искренняя.
И одновременно горе: пачиму так мало?!
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09.05.2020 01:11 Відповісти
Рождённый ползать летать не должен !
Враг несёт потери !!!
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07.05.2020 23:07 Відповісти
Обнулился)
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07.05.2020 23:29 Відповісти
Российский пилот летал над Джанкоем,
а долетел уже с вечным покоем.
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07.05.2020 23:40 Відповісти
По отношению к мордвинской свинье, слово "погиб" как-то неуместно. Больше подходит - сдох, уничтожен, ликвидирован.
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07.05.2020 23:49 Відповісти
Даже кацапская техника начала самоликвидироваться, и при этом уничтожать лаптекрылых.
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08.05.2020 07:37 Відповісти
Российский военный пилот погибнуть не может. Он может только сдохнуть.
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08.05.2020 00:10 Відповісти
це гарна новина !!! а то щось дуже давно не падало та не горіло ....
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08.05.2020 02:24 Відповісти
Таки да... целых две недели!

https://censor.net/ua/video_news/3191499/rosiyiskyyi_mi26_upav_na_rodovyschi_nafty_na_yamali_postrajdaly_6_lyudeyi_videofotoreportaj

Наконец-то... Может, дальше поимеют совесть и будут чаще нас радовать. Желательно ежедневно.
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09.05.2020 01:08 Відповісти
Ура!

Побольше бы таких новостей!
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08.05.2020 09:20 Відповісти
надеюсь здохнут все!
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08.05.2020 20:48 Відповісти
"Птичка упала за террикон!"
"Предупреждали же - не летать в нашем небе"... (с) Дыркин
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09.05.2020 01:06 Відповісти
Интересно, визитку Яроша уже нашли?
Кстати, не совсем по теме, но... напоминаю...В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув - Цензор.НЕТ 703
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09.05.2020 01:25 Відповісти
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