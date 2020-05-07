В окупованому Криму впав російський військовий вертоліт Мі-35, пілот загинув

Внаслідок жорсткої посадки російського військового вертольота Мі-35 в окупованому Криму загинув пілот.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

7 травня транспортно-бойовий вертоліт Мі-35 армії РФ після планового тренувального польоту здійснив жорстку посадку в районі Джанкоя на півночі окупованого Криму, постраждали троє військових, їх було госпіталізовано. Політ виконувався без боєкомплекту.

За даними російських інформагентств пілот вертольота помер у лікарні. Ще один потерпілий перебуває у важкому стані в реанімації, інший - у відділенні травматології.

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