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Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ

Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ

В Одессе закрыто скандальное дело о размещении в интернете видеозаписей гинекологических УЗИ, сделанных в кабинете на территории Одесского онкологического диспансера.

Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре Одесской области сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил источник, дело закрыто следователем полиции в связи с "отсутствием состава преступления".

"Экспертиза показала, что видео на камерах не является порнографией", - пояснил сотрудник надзирающего ведомства.

Согласно соответствующему постановлению Киевского районного суда Одессы, в суд поступило ходатайство о снятии ареста с имущества, изъятого в ходе следствия. Речь, в частности, идет о мобильных телефонах, ноутбуке марки "Acer", устройстве для подавления радиосигналов, устройстве со встроенной скрытой камерой, брелке со встроенной скрытой камерой (в виде ключа от сигнализации автомобиля) и прочем.

Читайте на Цензор.НЕТ: В кабинете гинеколога Одесского онкодиспансера пациенток без их ведома снимали для порно, - следствие

В ходатайстве о снятии ареста с изъятого имущества сказано, что в рамках уголовного производства не сообщалось о подозрении ни одному человеку, экспертизы не подтвердили факт использования изъятой техники и устройств для какой-либо преступной деятельности и т. д. Суд отказал в ходатайстве о снятии ареста с имущества.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что в кабинете гинеколога, расположенном на территории Одесского областного онкологического диспансера, пациенток без их ведома снимали для порно. Скрытая камера была установлена в кабинете врача УЗИ-диагностики. На порносайте опубликованы записи с этой камеры с начала 2018 по апрель 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Пациенток для порно снимали в частном медкабинете, который арендует помещение у Одесского онкодиспансера, - главврач онкодиспансера Лукьянчук

Главврач онкодиспансера Олег Лукьянчук тогда заявил, что съемка велась в частном медкабинете, который арендует помещение у Одесского онкодиспансера.

Автор: 

Одесса (7953) порнография (209) прокуратура (5039) юстиция (758)


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Топ комментарии
+43
Порно нет. А "врачебная тайна" и "неприкосновенность частной жизни" это нас не касается.
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08.05.2020 02:07 Ответить
+34
Ну понятно, гинеколог успел проплатить следователям.
Молодец, успел, так дешевле чем судьям и прокурорам.
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08.05.2020 02:06 Ответить
+20
Врачебная тайна - ст. 145 кку, правда там с тяжелыми последствиями.
А пострадавшие как раз и написали заявление.
А кто знаком с нашей системой знает, что возбёжденное дело просто так никогда не закрывается. Если нет состава - переквалифицируют в другое, но бесплатно закрыть - никогда.
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08.05.2020 02:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну понятно, гинеколог успел проплатить следователям.
Молодец, успел, так дешевле чем судьям и прокурорам.
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08.05.2020 02:06 Ответить
Дивно що гінеколога не посадили! Прихований відеозапис в Україні незаконний і за це тюрма!
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08.05.2020 09:40 Ответить
Нічого дивного, обіднів на пару штук у.о. і вільний.
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08.05.2020 14:08 Ответить
Порно нет. А "врачебная тайна" и "неприкосновенность частной жизни" это нас не касается.
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08.05.2020 02:07 Ответить
"Врачебная тайна", насколько я помню, это не предмет уголовного кодекса, а вопрос дисквалификации врача. А для дела по "неприкосновенности частной жизни" иск должен подать пострадавший.
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08.05.2020 02:24 Ответить
Врачебная тайна - ст. 145 кку, правда там с тяжелыми последствиями.
А пострадавшие как раз и написали заявление.
А кто знаком с нашей системой знает, что возбёжденное дело просто так никогда не закрывается. Если нет состава - переквалифицируют в другое, но бесплатно закрыть - никогда.
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08.05.2020 02:46 Ответить
Незаконное видеонаблюдение скорее всего
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08.05.2020 09:26 Ответить
Это эротика,это даже не ********.
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08.05.2020 04:28 Ответить
а что это, учебное видео? тогда почему на порносайте
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08.05.2020 02:10 Ответить
Ну наверное потому что там просто огромная аудитория ищущих знаний.
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08.05.2020 02:13 Ответить
У людей иногда бывают весьма забавные сексуальные фантазии, всего не перечесть. Не вносить же в категорию "порно" на этом основании, к примеру, рекламу женского нижнего белья
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08.05.2020 02:28 Ответить
Вообще то в моем сообщении был сарказм. В данном случае нарушена врачебная тайна и неприкосновенность частной жизни.
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08.05.2020 02:32 Ответить
Кожаный градусник.
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08.05.2020 02:34 Ответить
Та дозвольте вже то порно знімати і не робити з нього резонанс.А то в московитів воно фактично легальні знімається,а в нас ні.Хоча саме тут і не порно.
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08.05.2020 02:51 Ответить
в кацапстане снимают просто легально без "фактично". с титрами, где имя режиссёра, "артистов" и др.
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08.05.2020 04:37 Ответить
В каців вже давно не знімають. Вирішили що "нєскрепно" і лавочку прикрили. Десь в районі 2010-2012 років. Це стосується титрованого. А нетитроване і в нас знімають.
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08.05.2020 14:07 Ответить
https://censor.net/user/313177 Знімають ві пітєрі.В нас хіба що таємно,або їдуть в Чехію.А там навіть хотіли чи вже зняли порно,з реальними скрєпами.
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08.05.2020 16:37 Ответить
https://censor.net/user/313177 Та й в нас навіть можуть посадити за веб чати.Вже не раз відкривали кримінальні справи і роблять показово облави на студії.Такого там немає.
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08.05.2020 16:40 Ответить
В Україні набирає обертів скандал довкола медреформи. Тисячі медиків можуть залишитися без роботи: їм урізали і без того невисокі зарплати, а багатьом лікарням наказали скоротити число працівників. Так з 1 квітня в країні розпочався другий етап медреформи. Його вже пройшли раніше фахівці першої ланки медицини, наразі на черзі спецлікарні. Реформа передбачає зміни в системі фінансування. В результаті з 1 квітня одні лікарні отримали більше коштів, а іншим бюджетів не вистачить, щоб вижити.
Людмила Грошиліна - завідувачка одного з відділень Київської психіатричної лікарні. Вона ходить з нами коридорами відділення, де працює ось уже 20 років. І ледь стримує сльози.
«З першого числа я не сплю і не їм. Ми зовсім втратили сенс того, що ми робили. Це навіть не можна передати, висловити те, що відбувається з нами», - каже вона.
На початку квітня персоналу лікарні оголосили - потрібно звільнити 450 медпрацівників. І зобов'язали всіх підписати угоду про готовність працювати за мінімальну зарплатню. А всі сумісництва та підробіток - тепер під забороною. За словами Людмили - навіть ті співробітники, які не потраплять під скорочення - за такі гроші працювати не зможуть.
«Ті, хто будуть залишатися на базовій ставці - вони почнуть шукати собі роботу. І вже зараз вони кажуть, що якщо знайдуть роботу, а вони її знайдуть, то ми залишимося без персоналу», - розповідає Людмила.
Серед тих, хто міркує про звільнення - медсестра Світлана. Тут вона працює вже 12 років. Каже - робота не з легких, пацієнти часто буйні. А від роботи до будинку - 200 кілометрів. Раніше, за свою роботу Світлана отримувала і без того небагато - близько 250 доларів на місяць. Зараз платити їй збираються 120.
«Я встаю о третій годині ночі. Приїжджаю на роботу о 8 ранку. І до дев'ятої ранку наступного дня. Біжу потім на електричку і приїжджаю додому о 2 годині дня вже наступного дня. Дуже маленька зарплата для роботи з такими хворими, як у нас» - каже Світлана.
Пацієнтами лікарня завантажена. Якщо медперсонал скоротять - лікувати їх буде нікому, кажуть лікарі. Частина хворих може просто опинитися на вулиці. Деякі лікарі відділення гострої психіатрії розповідають, чим це може обернутися.
«Тепер люди з активними галюцинаціями і маренням, суїцидальними й агресивними тенденціями просто містами гуляти будуть. Шукати найближчий ставок, де б втопитися зі своєю дитиною, або кидатися на уявних переслідувачів із ножем у громадському транспорті? Ви гадаєте, що психічних хвороб не існує - так ось, вони є, хронічні і дуже страшні, і ви їх не бачите тільки через те, що купка ентузіастів за смішні гроші брала удар на себе», - написала одна з лікарів.
Другий етап медреформи - це перехід лікарень на нову систему фінансування. Якщо раніше держава виділяла гроші в цілому, за кількість місць, то зараз їх будуть давати вже за кожного пролікованого пацієнта. У Національній службі здоров'я оцінюють - у скільки обходиться один конкретний пацієнт лікарні. У цю суму входить лікування, харчування, зарплата медикам, і комунальні послуги.
Так, планувалося зробити медицину в Україні більш доступною. А зарплату медиків таким чином підняти - мовляв, чим більше пацієнтів - тим більше грошей іде в лікарню, і власне лікарю. У національній службі здоров'я пояснили - фінансування розраховували виходячи з того пакету послуг, який можуть надати лікарні.
«Ті медичні установи, які мають необхідне обладнання, необхідних фахівців, історично надавали великий обсяг послуг для населення, вони справедливо отримали більше. Ті медустанови, які не мають обладнання і необхідних фахівців - подалися на меншу кількість пакетів від нас, і відповідно до того обсягу послуг, які вони можуть реально надати - вони й отримали фінансування», - сказала Тетяна Бойко, голова управління комунікацій Національної Служби Здоров'я України.
Психіатрія в Києві - не єдина сфера медицини, яка опинилася в критичній ситуації. Недофінансовані - майже тисяча медустанов по всій Україні. І це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я.
Головний лікар Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко ось уже 10 днів як нічого не їсть - лікар оголосила голодування. На її медзаклад виділили, як вона каже, зовсім смішні гроші.
«По всій країні ми повісимо халати на паркани і підемо. Мінімальна сума з субвенції, на яку виживала наша лікарня - була близько двох мільйонів гривень на місяць. Це мало насправді. А на квітень місяць від НСЗУ я отримала 237 тисяч гривень. Два мільйони і 237 тисяч - у п'ять разів. І така ситуація скрізь», - говорить Шевченко.
Ідею з голодуванням підхопили й інші медики, і в Дніпрі - і в інших українських містах. За словами Інеси Шевченко, вона не проти реформи. Але, мовляв, коли її пропонувала команда ще тоді міністра охорони здоров'я Уляни Супрун - грошей планувалося виділити в п'ять разів більше. Зараз, через епідемію коронавірусу, планових пацієнтів лікарні приймають набагато менше. Як на виділені кошти лікарі будуть справлятися після карантину - Інеса не знає.
«Я зараз, дай Боже, отримаю зарплату і буду роздавати її своїм санітаркам і медсестрам. Вони у мене великі трудівники. Серед них - самотні мами, у яких по двоє дітей, і вони вже голодують. Я припиню голодування. Але, якщо не припиниться те, що відбувається - завтра голодувати можливо вже ніхто і не буде. Але шини палити будуть»,- каже Інеса Шевченко.
У національній службі здоров'я України, яка розподіляє гроші, радять лікарням звертатися за додатковою допомогою до місцевої влади, або - скорочувати непотрібних співробітників. А ось у МОЗ уже заявили - проводять аудит медзакладів, і готують зміни в реформу, щоб лікарні не закривалися.
Оригінал матеріалу - на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-health-reform/30599873.html
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08.05.2020 03:18 Ответить


Нема слів.
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08.05.2020 03:43 Ответить
у тебе просто унікальний дар
тобі завжди феєрично вдається знайти великий шмат лайна навіть там, де його нема
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08.05.2020 06:06 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25025979.html Про економіку медреформи і штопаних популістів
Факт 1. З часів запуску первинної ланки медичної реформи фінансування лікарень збільшилось на 52%. З 65 млрд до 102 млрд (2018 проти 2020). Щоб порівнювати «яблука з яблуками», враховую тільки загальні видатки державного бюджету, без спеціалізованих програм і без прямого фінансування місцевими бюджетами. Це, в 2018 році, програми «надання первинної медичної допомоги населенню» і «медична субвенція», а в 2020 році «програми державних гарантій» і залишки «медичної субвенції».

Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744 Факт 2. Медична реформа - це не що інше як зміна механізмів розподілу державного фінансування між лікаренями і лікарями. Реформа НЕ зменшує і НЕ збільшує фінансування медицини. Не будує і не руйнує лікарті і т.д. Зруйнували їх ДО реформи через через 28річне неефективне фінансування медицини. Опосередковано завдяки реформі збільшується фінансування оскільки гроші розподіляються ефективніше, але на це треба час (як бачимо вище +52% за 2 роки, цьго мало, але через наступні 28 років висновок буде очевидний).

Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744 Факт 3. Людей лікують не «койко-місця», а лікарі і допоміжний персонал який лікарів обслуговує. Новий механізм розподілу фінансів якраз направлений на те, щоб фінансувати лікарів, а не «койко-місця». Чим ефективніший лікар, і чим більше пацієнтів лікував, тим більше фінансування одержить він і лікарня в якій він працює.

Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744 Факт 4. Якщо загальна кількість «грошей» в системі не міняється, а в когось, щось забрали, значить комусь щось додали. А якщо загальна кількість грошей збільшилась, а в когось щось забрали, значить комусь додали значно більше ніж в когось забрали.
Отже, Президент, заявивши, що «через новий механізм фінансування без роботи можуть залишились 50 тис. медиків, понад 300 лікарень можуть закритись, а майже 1000 отримають значно менше грошей ніж торік» фактично визнав, що в Україні до цього несправедливо розподілялись кошти на медицину. Раз щось «закриється» чи хтось «звільниться» півля впровадження справедливих механізмів розподілу коштів, значить гроші до того розподілялись несправедливо. Тобто, давались не тим, хто робить більше роботи - лікує більше людей, а тим хто більше "пробивав". Умовно, лікарня яка лікувала в 2 рази більше людей могла отримувати менше фінансування ніж сусідня лікарня в якій був «матьорий» головний лікар «зі зв'язками», завдяки яким побудував ще один корпус збільшивши кількість «койко-місць», при тому не збільшивши кількість пацієнтів які лікарня лікує.

Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744 Поясню «на пальцях». Якщо спростити всю нашу медичну систему і уявити, що її фінснсування 10млн. гривень і що вона складається з всього 2х лікарень з наступними параметрами:
Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744Лікарня 1. 100 «койко-місць», 20 лікарів, лікує 2000 пацієнтів в рік
Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744Лікарня 2. 100 «койко-місць», 30 лікарів, лікує 6000 пацієнтів в рік

Як би розподілялись бюджетні гроші ДО реформи:
Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744Лікарня 1. 5 млн. (по 250 тис на лікаря, 2.5 тис на пацієнта)
Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744Лікарня 2. 5 млн. (по 167 тис на лікаря, 830 на пацієнта)
Як би розподілились гроші ПІСЛЯ реформи
Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744Лікарня 1. 2.5 млн. (по 125 тис на лікаря, 1.25 тис на пацієнта)
Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744Лікарня 2. 7.5 млн. (по 250 тис на лікаря, 1.25 тис на пацієнта)

Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744 А тепер питання: яка система розподілу бюджетних коштів справедливіша?

ДО реформи: в якій лікар з першої лікарні, будучи в 2 рази менш ефективним ніж в 2ій, одержує на 50% більше? В якій Лікарня 1 одержує стільки ж коштів як і Лікарня 2, що лікує в 4 рази більше пацієнтів? В якій на пацієнта, що лікується в лікарні 2 держава тратить в 3 рази менше коштів ніж на «мажорних» пацієнтів і лікарні 1? Чи

ПІСЛЯ реформи: в якій держава тратить однакову кількість коштів на всіх пацієнтів. В якій Лікарня 2, незважаючи на таку ж кількість «койко-місць» як в Лікарні 1, одержує втричі більше фінансування тому, що лікує втричі більше пацієнтів. В якій лікар в Лікарні 2 одержує вдвічі більше грошей ніж в Лікарні 1, тому, що лікує вдвічі більше людей?
Дійсно в 2ому підході Лікарні 1 доведеться скоротити кількість «койкомісць», можливо, частково персонал. Але завдяки додатковому фінансування більш ефективна Лікарня 2, яку історично недофінансовували, нарешті найме нових лікарів, і збільшить потужності, щоб якісніше лікувати людей.

Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7744 Медична реформа заставить неефективні лікарні стати ефективнішими. А ефективним, але до цього недофінансованим, дасть можливості для розвитку.

Відміна же реформи не просто цього не зробить, а буде заохочувати неефективність. Загальний же об'єм фінансування не міняється. В тих лікарень і лікарів, які ефективніше лікують людей заберуть додаткове фінансування в разі відміни реформи. Про це, чомусь, Президент промовчав в своєму відео.
Що таке "виправити реформу". На прикладі.

Туберкульозна лікарня А, місто Одеса. У попередні роки провели реорганізацію туберкульозної служби та перейшли на лікування за ********* стандартами. Мають багато пацієнтів. Працюють ефективно.
Собівартість одного випадку - 9 373 грн.

Туберкульозна лікарня В, місто Чернігів. Не проводили реорганізацію туберкульозної служби, лікують "по-старінке". Жахливі умови перебування пацієнтів. Роздутий штат працівників. Мале навантаження: на 1 лікаря припадає 9 пацієнтів на рік.
Собівартість одного випадку - 115 000 грн.
Як було до реформи: медики в обох лікарнях мають однакові ставки. Лікарні отримують однакову суму коштів на свої ліжко-місця. Їм не вигідно лікувати краще, їм вигідно мати багато ліжко-місць. Але Одеська лікарня все-таки намагається лікувати як треба. А Чернігівській - все одно.

Починається реформа і НСЗУ починає платити за реально надані послуги. Тариф за пролікований випадок - 20 663 гривні.

Лікарня А одразу отримує відчутно більше. Вони лікують багато пацієнтів, більш якісно і з меншою собівартістю. Вони піднімуть зарплати медикам і будуть розвивати лікарню. Пацієнтів будуть лікувати більш якісно.

Лікарня В отримує відчутно менше. Це нарешті дає "чарівний пендель" місцевій владі, щоб вона провела реорганізацію туберкульозної служби як в Одесі. Через один-два роки там теж стане нормальна лікарня.

Але тут приходить МОЗ і "виправляє помилки" в реформі. Для цього він забирає гроші у лікарні А і передає їх лікарні В.
Бо в медіа негатив. Лікарі лікарні В (ті, в яких по 9 пацієнтів на рік) під загрозою скорочення.

Після виправлення помилок. Лікарні А не вистачає грошей. Через несправедливо мале фінансування. Лікарні В також не вистачає грошей. Через недолуге керівництво.

Ні одна, ні друга не мають причин щось робити краще. Перша: навіщо це їй? Зробиш краще, ще й заплатиш за це. Друга: навіщо це їй? Нічого не робиш - все одно платять.

Всі в однакових умовах. Однаково поганих. Зате на день медика може премію дадуть.

А пацієнт? Пацієнт закриває рот і далі отримує свою "безоплатну медичну допомогу".
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08.05.2020 08:02 Ответить
Це в ідеалі, а на практиці просто звільняються медики, які отримують мізерні зарплати. Та ще їх обдурили з цими 300%...
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08.05.2020 08:12 Ответить
Факт 4. Якщо загальна кількість «грошей» в системі не міняється, а в когось, щось забрали, значить комусь щось додали. А якщо загальна кількість грошей збільшилась, а в когось щось забрали, значить комусь додали значно більше ніж в когось забрали.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Санітарки, медсестри... як отримували 4000 - 5000 грн у лікарнях так і продовжують отримувати, а міністри і чиновники підняли собі зарплати. Тепер не вистачає грошей, тому планують звільнити 50000 медиків, щоб залишити зарплати чиновників. Поки це все про медреформу.
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08.05.2020 08:18 Ответить
Про что нам говорит эта Степашка?
"Дайте нам больше бабок, а клиника БАРИС всех их освоит правильно!"

Основа новой риформы - ДВА В ОДНОМ!
Сперва докторам даёт бабки бюджет, а потом они тянут бабки с больных.
Двойное удовольствие!
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08.05.2020 08:54 Ответить
Степанова у відставку!
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08.05.2020 09:01 Ответить
С этой Шевченко есть интервью на Цензоре. Своеобразная тетка,заявлявшая, что она вне политики. Ну и вот результат.
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08.05.2020 08:57 Ответить
тарканы из гинекологического кабинета вышли на митинг и сказали - хватит шоу! дайте хлеба!
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08.05.2020 03:25 Ответить
Хотілося б, щоб пацієнтки добилися покарання винних і відшкодування моральних збитків.
Це - огидно, те, що виробляли ці "лікарі".

Але сподіватися на таке марно.
На жаль.
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08.05.2020 03:26 Ответить
Прочитайте статтю радіосвободи про те, що в Україні відбувається з медиками!
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08.05.2020 03:32 Ответить
наступні пожежники
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08.05.2020 06:08 Ответить
Да уж! Видео есть, а преступления нет. Это ж надо так выкрутиться! хорошо что пострадавших не сделали виновными!
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08.05.2020 03:46 Ответить
наверное на тех видео не лица
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08.05.2020 06:49 Ответить
Это неважно. Врач изготовил порно и разместил его на порносайте. Плюс нарушение врачебной тайны. И только одесский следователь не нашел там состава преступления.
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08.05.2020 08:58 Ответить
Видимо, одесский следователь - ваинальный фанат.
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08.05.2020 10:57 Ответить
Видимо, одесский следователь - вагинальный фанат.
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08.05.2020 10:57 Ответить
Видно, такого наснимали, что на порносайте все блевали и написали жалобу.
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08.05.2020 04:24 Ответить
Товарищи..... Ставим веб камеры в банях, туалетах, душах спортзалов.....
Есть же експертиза!
А хозяинам этих заведений баблосы от порно сайтов совсем не лишние!
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08.05.2020 04:48 Ответить
та да зеленой сопли безразлично хто кого там трогает - чистый криминал...
а шо вообще в доме - криворогатая саака?
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08.05.2020 05:01 Ответить
ДЕрмаку заплатили і все порішали.
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08.05.2020 05:51 Ответить
здається, я зрозумів
це було не порно
це було створення наглядних додатків до посібника по гінекології, який буде використовуватись для навчання студентів
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08.05.2020 06:04 Ответить
В штатах за такое бы уже все , принимавшие участие в подобном, получили бы дисквалификацию ,запрет на работу, судебные иски и , возможно, сроки.
У нас же 'отсутствует состав'
Но тут нужно ещё знать одесские реалии. Возможно , Лукьянчуку не понравилось, что аренда кабинета шла мимо него.
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08.05.2020 06:29 Ответить
Михо должность получил😀
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08.05.2020 06:37 Ответить
ось тут коротка новина на медицинську тему, про аптеки, тобто чітко по темі статті:

Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ - Цензор.НЕТ 7405
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08.05.2020 06:41 Ответить
Настоящий проффесианал этот следак. Если провести аналогию, то если его кто-то попользует, это не будут считаться преступлением на сексуальной почве?
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08.05.2020 07:20 Ответить
по согласию - не будет считаться.
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08.05.2020 07:24 Ответить
Это не порно, это просто попавшие в кадр полуголые бабы.Например Руслана Пысанка в фильме "Несколько любовных историй" Ну не судить же режиссёра?Ну перепутал человек, не туда камеру вставил. Без задних мыслей.Машинально.
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08.05.2020 07:22 Ответить
Зараз "порно" відбувається в масштабі всієї країни.
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08.05.2020 07:30 Ответить
"устройстве для подавления радиосигналов, устройстве со встроенной скрытой камерой, брелке со встроенной скрытой камерой (в виде ключа от сигнализации автомобиля) и прочем.Источник: https://censor.net/n3194176" = ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 201 КК України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації; контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації). Це СБУшна стаття, тут Бакланов з чєртями непогано заробили.
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08.05.2020 08:12 Ответить
Курва ща б ото мою дружину чи дочку о так зфільмували та виклали в інет , то я б сам вирішив це питання без всякого правосуддя і пох мені було б - чи то порно чи задорно...
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08.05.2020 08:13 Ответить
Порнопрокуратура закрыла дело о порно .
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08.05.2020 08:19 Ответить
Что врач снимал не доказано.
А наказать тех, кто снимался? Они ведь сами подтвердили, что на видео они.
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08.05.2020 08:21 Ответить
.Тю.. Та хиба ж это порно ? Натуральное порно в парламенте , в охвисе предзидзента ,в головах 73% .
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08.05.2020 08:38 Ответить
Все, что нужно знать об одесских ментах.
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08.05.2020 08:39 Ответить
Мы это про них давно знаем. И не только про них.
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08.05.2020 08:59 Ответить
и ободесских медиках.
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08.05.2020 09:37 Ответить
Коли судді побачать на порносайті відео з їх дружинами, мамами, доньками, хай згадать, яке рішення вони прийняли
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08.05.2020 08:43 Ответить
Все идиоты - и авторы новости, и комментаторы. Насколько я помню, в этом кабинете который арендовал гинеколог, стояли камеры охраны, к которым он не имел никакого отношения.
Какое в жопу, подавление радиосигналов?
Это он раскоряченным пациенткам в п....... совал брелок с скрытой видеокамерой?
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08.05.2020 08:58 Ответить
Какие камеры охраны в кабинете? А на порносайте кто размещал? Камера охраны?
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08.05.2020 09:01 Ответить
Ты там была? Ты знаешь, какую комнату арендовали?
На порносайте размещал тот, кто имел доступ к камере. Как ты понимаешь, частный гинеколог, который материально заинтересован в рекламе своих услуг.
Ещё вапросы?
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08.05.2020 10:23 Ответить
Здравствуйте, товарищ гинеколог.
В чем заинтересован гинеколог мне не интересно. Он может быть извращенцем, больным психически.
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08.05.2020 11:08 Ответить
НЕ знаешь в чём заинтересован частный врач? В зарабатывании денег. Ты лично готова обращаться к гинекологу, который выкладывает фоточки твоего приёма?
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08.05.2020 11:55 Ответить
Тю, проблема. Нам клоун через день порно-видосики показывает по телевизору и ничего.
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08.05.2020 09:25 Ответить
Без ссылки на видео - не верю!
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08.05.2020 09:38 Ответить
Мужья женщин могут снять порно, которое не порно, с этим гинекологом и отправить на разные ресурсы.
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08.05.2020 12:13 Ответить
 
 