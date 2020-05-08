Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ

В Одессе закрыто скандальное дело о размещении в интернете видеозаписей гинекологических УЗИ, сделанных в кабинете на территории Одесского онкологического диспансера.

Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре Одесской области сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил источник, дело закрыто следователем полиции в связи с "отсутствием состава преступления".

"Экспертиза показала, что видео на камерах не является порнографией", - пояснил сотрудник надзирающего ведомства.

Согласно соответствующему постановлению Киевского районного суда Одессы, в суд поступило ходатайство о снятии ареста с имущества, изъятого в ходе следствия. Речь, в частности, идет о мобильных телефонах, ноутбуке марки "Acer", устройстве для подавления радиосигналов, устройстве со встроенной скрытой камерой, брелке со встроенной скрытой камерой (в виде ключа от сигнализации автомобиля) и прочем.

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В ходатайстве о снятии ареста с изъятого имущества сказано, что в рамках уголовного производства не сообщалось о подозрении ни одному человеку, экспертизы не подтвердили факт использования изъятой техники и устройств для какой-либо преступной деятельности и т. д. Суд отказал в ходатайстве о снятии ареста с имущества.

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что в кабинете гинеколога, расположенном на территории Одесского областного онкологического диспансера, пациенток без их ведома снимали для порно. Скрытая камера была установлена в кабинете врача УЗИ-диагностики. На порносайте опубликованы записи с этой камеры с начала 2018 по апрель 2019 года.

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Главврач онкодиспансера Олег Лукьянчук тогда заявил, что съемка велась в частном медкабинете, который арендует помещение у Одесского онкодиспансера.