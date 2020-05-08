Дело о порно в гинекологическом кабинете в Одессе закрыли, - СМИ
В Одессе закрыто скандальное дело о размещении в интернете видеозаписей гинекологических УЗИ, сделанных в кабинете на территории Одесского онкологического диспансера.
Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре Одесской области сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил источник, дело закрыто следователем полиции в связи с "отсутствием состава преступления".
"Экспертиза показала, что видео на камерах не является порнографией", - пояснил сотрудник надзирающего ведомства.
Согласно соответствующему постановлению Киевского районного суда Одессы, в суд поступило ходатайство о снятии ареста с имущества, изъятого в ходе следствия. Речь, в частности, идет о мобильных телефонах, ноутбуке марки "Acer", устройстве для подавления радиосигналов, устройстве со встроенной скрытой камерой, брелке со встроенной скрытой камерой (в виде ключа от сигнализации автомобиля) и прочем.
Читайте на Цензор.НЕТ: В кабинете гинеколога Одесского онкодиспансера пациенток без их ведома снимали для порно, - следствие
В ходатайстве о снятии ареста с изъятого имущества сказано, что в рамках уголовного производства не сообщалось о подозрении ни одному человеку, экспертизы не подтвердили факт использования изъятой техники и устройств для какой-либо преступной деятельности и т. д. Суд отказал в ходатайстве о снятии ареста с имущества.
Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что в кабинете гинеколога, расположенном на территории Одесского областного онкологического диспансера, пациенток без их ведома снимали для порно. Скрытая камера была установлена в кабинете врача УЗИ-диагностики. На порносайте опубликованы записи с этой камеры с начала 2018 по апрель 2019 года.
Также на Цензор.НЕТ: Пациенток для порно снимали в частном медкабинете, который арендует помещение у Одесского онкодиспансера, - главврач онкодиспансера Лукьянчук
Главврач онкодиспансера Олег Лукьянчук тогда заявил, что съемка велась в частном медкабинете, который арендует помещение у Одесского онкодиспансера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Молодец, успел, так дешевле чем судьям и прокурорам.
А пострадавшие как раз и написали заявление.
А кто знаком с нашей системой знает, что возбёжденное дело просто так никогда не закрывается. Если нет состава - переквалифицируют в другое, но бесплатно закрыть - никогда.
Людмила Грошиліна - завідувачка одного з відділень Київської психіатричної лікарні. Вона ходить з нами коридорами відділення, де працює ось уже 20 років. І ледь стримує сльози.
«З першого числа я не сплю і не їм. Ми зовсім втратили сенс того, що ми робили. Це навіть не можна передати, висловити те, що відбувається з нами», - каже вона.
На початку квітня персоналу лікарні оголосили - потрібно звільнити 450 медпрацівників. І зобов'язали всіх підписати угоду про готовність працювати за мінімальну зарплатню. А всі сумісництва та підробіток - тепер під забороною. За словами Людмили - навіть ті співробітники, які не потраплять під скорочення - за такі гроші працювати не зможуть.
«Ті, хто будуть залишатися на базовій ставці - вони почнуть шукати собі роботу. І вже зараз вони кажуть, що якщо знайдуть роботу, а вони її знайдуть, то ми залишимося без персоналу», - розповідає Людмила.
Серед тих, хто міркує про звільнення - медсестра Світлана. Тут вона працює вже 12 років. Каже - робота не з легких, пацієнти часто буйні. А від роботи до будинку - 200 кілометрів. Раніше, за свою роботу Світлана отримувала і без того небагато - близько 250 доларів на місяць. Зараз платити їй збираються 120.
«Я встаю о третій годині ночі. Приїжджаю на роботу о 8 ранку. І до дев'ятої ранку наступного дня. Біжу потім на електричку і приїжджаю додому о 2 годині дня вже наступного дня. Дуже маленька зарплата для роботи з такими хворими, як у нас» - каже Світлана.
Пацієнтами лікарня завантажена. Якщо медперсонал скоротять - лікувати їх буде нікому, кажуть лікарі. Частина хворих може просто опинитися на вулиці. Деякі лікарі відділення гострої психіатрії розповідають, чим це може обернутися.
«Тепер люди з активними галюцинаціями і маренням, суїцидальними й агресивними тенденціями просто містами гуляти будуть. Шукати найближчий ставок, де б втопитися зі своєю дитиною, або кидатися на уявних переслідувачів із ножем у громадському транспорті? Ви гадаєте, що психічних хвороб не існує - так ось, вони є, хронічні і дуже страшні, і ви їх не бачите тільки через те, що купка ентузіастів за смішні гроші брала удар на себе», - написала одна з лікарів.
Другий етап медреформи - це перехід лікарень на нову систему фінансування. Якщо раніше держава виділяла гроші в цілому, за кількість місць, то зараз їх будуть давати вже за кожного пролікованого пацієнта. У Національній службі здоров'я оцінюють - у скільки обходиться один конкретний пацієнт лікарні. У цю суму входить лікування, харчування, зарплата медикам, і комунальні послуги.
Так, планувалося зробити медицину в Україні більш доступною. А зарплату медиків таким чином підняти - мовляв, чим більше пацієнтів - тим більше грошей іде в лікарню, і власне лікарю. У національній службі здоров'я пояснили - фінансування розраховували виходячи з того пакету послуг, який можуть надати лікарні.
«Ті медичні установи, які мають необхідне обладнання, необхідних фахівців, історично надавали великий обсяг послуг для населення, вони справедливо отримали більше. Ті медустанови, які не мають обладнання і необхідних фахівців - подалися на меншу кількість пакетів від нас, і відповідно до того обсягу послуг, які вони можуть реально надати - вони й отримали фінансування», - сказала Тетяна Бойко, голова управління комунікацій Національної Служби Здоров'я України.
Психіатрія в Києві - не єдина сфера медицини, яка опинилася в критичній ситуації. Недофінансовані - майже тисяча медустанов по всій Україні. І це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я.
Головний лікар Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко ось уже 10 днів як нічого не їсть - лікар оголосила голодування. На її медзаклад виділили, як вона каже, зовсім смішні гроші.
«По всій країні ми повісимо халати на паркани і підемо. Мінімальна сума з субвенції, на яку виживала наша лікарня - була близько двох мільйонів гривень на місяць. Це мало насправді. А на квітень місяць від НСЗУ я отримала 237 тисяч гривень. Два мільйони і 237 тисяч - у п'ять разів. І така ситуація скрізь», - говорить Шевченко.
Ідею з голодуванням підхопили й інші медики, і в Дніпрі - і в інших українських містах. За словами Інеси Шевченко, вона не проти реформи. Але, мовляв, коли її пропонувала команда ще тоді міністра охорони здоров'я Уляни Супрун - грошей планувалося виділити в п'ять разів більше. Зараз, через епідемію коронавірусу, планових пацієнтів лікарні приймають набагато менше. Як на виділені кошти лікарі будуть справлятися після карантину - Інеса не знає.
«Я зараз, дай Боже, отримаю зарплату і буду роздавати її своїм санітаркам і медсестрам. Вони у мене великі трудівники. Серед них - самотні мами, у яких по двоє дітей, і вони вже голодують. Я припиню голодування. Але, якщо не припиниться те, що відбувається - завтра голодувати можливо вже ніхто і не буде. Але шини палити будуть»,- каже Інеса Шевченко.
У національній службі здоров'я України, яка розподіляє гроші, радять лікарням звертатися за додатковою допомогою до місцевої влади, або - скорочувати непотрібних співробітників. А ось у МОЗ уже заявили - проводять аудит медзакладів, і готують зміни в реформу, щоб лікарні не закривалися.
Оригінал матеріалу - на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-health-reform/30599873.html
Нема слів.
тобі завжди феєрично вдається знайти великий шмат лайна навіть там, де його нема
Факт 1. З часів запуску первинної ланки медичної реформи фінансування лікарень збільшилось на 52%. З 65 млрд до 102 млрд (2018 проти 2020). Щоб порівнювати «яблука з яблуками», враховую тільки загальні видатки державного бюджету, без спеціалізованих програм і без прямого фінансування місцевими бюджетами. Це, в 2018 році, програми «надання первинної медичної допомоги населенню» і «медична субвенція», а в 2020 році «програми державних гарантій» і залишки «медичної субвенції».
Факт 2. Медична реформа - це не що інше як зміна механізмів розподілу державного фінансування між лікаренями і лікарями. Реформа НЕ зменшує і НЕ збільшує фінансування медицини. Не будує і не руйнує лікарті і т.д. Зруйнували їх ДО реформи через через 28річне неефективне фінансування медицини. Опосередковано завдяки реформі збільшується фінансування оскільки гроші розподіляються ефективніше, але на це треба час (як бачимо вище +52% за 2 роки, цьго мало, але через наступні 28 років висновок буде очевидний).
Факт 3. Людей лікують не «койко-місця», а лікарі і допоміжний персонал який лікарів обслуговує. Новий механізм розподілу фінансів якраз направлений на те, щоб фінансувати лікарів, а не «койко-місця». Чим ефективніший лікар, і чим більше пацієнтів лікував, тим більше фінансування одержить він і лікарня в якій він працює.
Факт 4. Якщо загальна кількість «грошей» в системі не міняється, а в когось, щось забрали, значить комусь щось додали. А якщо загальна кількість грошей збільшилась, а в когось щось забрали, значить комусь додали значно більше ніж в когось забрали.
Отже, Президент, заявивши, що «через новий механізм фінансування без роботи можуть залишились 50 тис. медиків, понад 300 лікарень можуть закритись, а майже 1000 отримають значно менше грошей ніж торік» фактично визнав, що в Україні до цього несправедливо розподілялись кошти на медицину. Раз щось «закриється» чи хтось «звільниться» півля впровадження справедливих механізмів розподілу коштів, значить гроші до того розподілялись несправедливо. Тобто, давались не тим, хто робить більше роботи - лікує більше людей, а тим хто більше "пробивав". Умовно, лікарня яка лікувала в 2 рази більше людей могла отримувати менше фінансування ніж сусідня лікарня в якій був «матьорий» головний лікар «зі зв'язками», завдяки яким побудував ще один корпус збільшивши кількість «койко-місць», при тому не збільшивши кількість пацієнтів які лікарня лікує.
Поясню «на пальцях». Якщо спростити всю нашу медичну систему і уявити, що її фінснсування 10млн. гривень і що вона складається з всього 2х лікарень з наступними параметрами:
Лікарня 1. 100 «койко-місць», 20 лікарів, лікує 2000 пацієнтів в рік
Лікарня 2. 100 «койко-місць», 30 лікарів, лікує 6000 пацієнтів в рік
Як би розподілялись бюджетні гроші ДО реформи:
Лікарня 1. 5 млн. (по 250 тис на лікаря, 2.5 тис на пацієнта)
Лікарня 2. 5 млн. (по 167 тис на лікаря, 830 на пацієнта)
Як би розподілились гроші ПІСЛЯ реформи
Лікарня 1. 2.5 млн. (по 125 тис на лікаря, 1.25 тис на пацієнта)
Лікарня 2. 7.5 млн. (по 250 тис на лікаря, 1.25 тис на пацієнта)
А тепер питання: яка система розподілу бюджетних коштів справедливіша?
ДО реформи: в якій лікар з першої лікарні, будучи в 2 рази менш ефективним ніж в 2ій, одержує на 50% більше? В якій Лікарня 1 одержує стільки ж коштів як і Лікарня 2, що лікує в 4 рази більше пацієнтів? В якій на пацієнта, що лікується в лікарні 2 держава тратить в 3 рази менше коштів ніж на «мажорних» пацієнтів і лікарні 1? Чи
ПІСЛЯ реформи: в якій держава тратить однакову кількість коштів на всіх пацієнтів. В якій Лікарня 2, незважаючи на таку ж кількість «койко-місць» як в Лікарні 1, одержує втричі більше фінансування тому, що лікує втричі більше пацієнтів. В якій лікар в Лікарні 2 одержує вдвічі більше грошей ніж в Лікарні 1, тому, що лікує вдвічі більше людей?
Дійсно в 2ому підході Лікарні 1 доведеться скоротити кількість «койкомісць», можливо, частково персонал. Але завдяки додатковому фінансування більш ефективна Лікарня 2, яку історично недофінансовували, нарешті найме нових лікарів, і збільшить потужності, щоб якісніше лікувати людей.
Медична реформа заставить неефективні лікарні стати ефективнішими. А ефективним, але до цього недофінансованим, дасть можливості для розвитку.
Відміна же реформи не просто цього не зробить, а буде заохочувати неефективність. Загальний же об'єм фінансування не міняється. В тих лікарень і лікарів, які ефективніше лікують людей заберуть додаткове фінансування в разі відміни реформи. Про це, чомусь, Президент промовчав в своєму відео.
Що таке "виправити реформу". На прикладі.
Туберкульозна лікарня А, місто Одеса. У попередні роки провели реорганізацію туберкульозної служби та перейшли на лікування за ********* стандартами. Мають багато пацієнтів. Працюють ефективно.
Собівартість одного випадку - 9 373 грн.
Туберкульозна лікарня В, місто Чернігів. Не проводили реорганізацію туберкульозної служби, лікують "по-старінке". Жахливі умови перебування пацієнтів. Роздутий штат працівників. Мале навантаження: на 1 лікаря припадає 9 пацієнтів на рік.
Собівартість одного випадку - 115 000 грн.
Як було до реформи: медики в обох лікарнях мають однакові ставки. Лікарні отримують однакову суму коштів на свої ліжко-місця. Їм не вигідно лікувати краще, їм вигідно мати багато ліжко-місць. Але Одеська лікарня все-таки намагається лікувати як треба. А Чернігівській - все одно.
Починається реформа і НСЗУ починає платити за реально надані послуги. Тариф за пролікований випадок - 20 663 гривні.
Лікарня А одразу отримує відчутно більше. Вони лікують багато пацієнтів, більш якісно і з меншою собівартістю. Вони піднімуть зарплати медикам і будуть розвивати лікарню. Пацієнтів будуть лікувати більш якісно.
Лікарня В отримує відчутно менше. Це нарешті дає "чарівний пендель" місцевій владі, щоб вона провела реорганізацію туберкульозної служби як в Одесі. Через один-два роки там теж стане нормальна лікарня.
Але тут приходить МОЗ і "виправляє помилки" в реформі. Для цього він забирає гроші у лікарні А і передає їх лікарні В.
Бо в медіа негатив. Лікарі лікарні В (ті, в яких по 9 пацієнтів на рік) під загрозою скорочення.
Після виправлення помилок. Лікарні А не вистачає грошей. Через несправедливо мале фінансування. Лікарні В також не вистачає грошей. Через недолуге керівництво.
Ні одна, ні друга не мають причин щось робити краще. Перша: навіщо це їй? Зробиш краще, ще й заплатиш за це. Друга: навіщо це їй? Нічого не робиш - все одно платять.
Всі в однакових умовах. Однаково поганих. Зате на день медика може премію дадуть.
А пацієнт? Пацієнт закриває рот і далі отримує свою "безоплатну медичну допомогу".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Санітарки, медсестри... як отримували 4000 - 5000 грн у лікарнях так і продовжують отримувати, а міністри і чиновники підняли собі зарплати. Тепер не вистачає грошей, тому планують звільнити 50000 медиків, щоб залишити зарплати чиновників. Поки це все про медреформу.
"Дайте нам больше бабок, а клиника БАРИС всех их освоит правильно!"
Основа новой риформы - ДВА В ОДНОМ!
Сперва докторам даёт бабки бюджет, а потом они тянут бабки с больных.
Двойное удовольствие!
Це - огидно, те, що виробляли ці "лікарі".
Але сподіватися на таке марно.
На жаль.
Есть же експертиза!
А хозяинам этих заведений баблосы от порно сайтов совсем не лишние!
а шо вообще в доме - криворогатая саака?
це було не порно
це було створення наглядних додатків до посібника по гінекології, який буде використовуватись для навчання студентів
У нас же 'отсутствует состав'
Но тут нужно ещё знать одесские реалии. Возможно , Лукьянчуку не понравилось, что аренда кабинета шла мимо него.
А наказать тех, кто снимался? Они ведь сами подтвердили, что на видео они.
Какое в жопу, подавление радиосигналов?
Это он раскоряченным пациенткам в п....... совал брелок с скрытой видеокамерой?
На порносайте размещал тот, кто имел доступ к камере. Как ты понимаешь, частный гинеколог, который материально заинтересован в рекламе своих услуг.
Ещё вапросы?
В чем заинтересован гинеколог мне не интересно. Он может быть извращенцем, больным психически.