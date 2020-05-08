Справу про порно в гінекологічному кабінеті в Одесі закрили, - ЗМІ

В Одесі закрито скандальну справу про розміщення в інтернеті відеозаписів гінекологічних УЗД, зроблених у кабінеті на території Одеського онкологічного диспансеру.

Про це із посиланням на джерело в прокуратурі Одеської області повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомило джерело, справу закрито у зв'язку з "відсутністю складу злочину".

"Експертиза показала, що відео на камерах не є порнографією", - пояснив співробітник наглядового відомства.

Згідно з відповідною постановою Київського районного суду Одеси, до суду надійшло клопотання про зняття арешту з майна, вилученого в ході слідства. Йдеться про мобільні телефони, ноутбук, пристрої для приглушення радіосигналів, пристрої з вбудованою прихованою камерою, брелоки з вбудованою прихованою камерою (у вигляді ключа від сигналізації автомобіля) та ін.

У клопотанні сказано, що в межах кримінального провадження не повідомлялося про підозру жодній людині, експертизи не підтвердили факту використання вилученої техніки і пристроїв для будь-якої злочинної діяльності тощо. Суд відмовив у клопотанні про зняття арешту з майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пацієнток для порно знімали в приватному медкабінеті, що орендує приміщення в Одеському онкодиспансері, - головлікар онкодиспансера Лук'янчук

Нагадаємо, в листопаді 2019 року стало відомо, що в кабінеті гінеколога, розташованому на території Одеського обласного онкологічного диспансеру, пацієнток без їхнього відома знімали для порно. Прихована камера була встановлена ​​в кабінеті лікаря УЗД-діагностики. На порносайті опубліковані записи з цієї камери з початку 2018-го по квітень 2019 року.

Головлікар онкодиспансеру Олег Лук'янчук тоді заявив, що зйомка велася в приватному медкабінеті, який орендує приміщення в Одеського онкодиспансеру.