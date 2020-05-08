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Объем финансовой поддержки Украины со стороны МВФ не изменится, - Минфин

Объем финансовой поддержки Украины со стороны МВФ не изменится, - Минфин

Переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются.

Объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) не изменится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины в Facebook.

Как сообщается, переговорные процессы с Международным валютным продолжаются, а вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.

"В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-by", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сумма программы на соответствующий период остается неизменной.

"Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международный валютный фонд назвал два ключевых условия, при выполнении которых Украина получит первый транш - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и подписан президентом Владимиром Зеленским, за второй голосование состоится на следующей неделе.

Автор: 

МВФ (3335) Минфин (1556)


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Топ комментарии
+4
Після нових виборів. В МВФ дурних нема.
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08.05.2020 10:16 Ответить
+3
вопрос - когда ?
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08.05.2020 10:12 Ответить
+1
Те, що програма стає короткою є вже серйозними змінами! До того ж закон про землю і банки не є остаточними умовами для надання кредитів МВФ. Скоріше за все надання кредитів затягуватимуть чи взагалі не нададуть.
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08.05.2020 10:15 Ответить
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вопрос - когда ?
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08.05.2020 10:12 Ответить
Після нових виборів. В МВФ дурних нема.
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08.05.2020 10:16 Ответить
А далее какие условия МВФ будем выполнять?
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08.05.2020 10:14 Ответить
Те, що програма стає короткою є вже серйозними змінами! До того ж закон про землю і банки не є остаточними умовами для надання кредитів МВФ. Скоріше за все надання кредитів затягуватимуть чи взагалі не нададуть.
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08.05.2020 10:15 Ответить
ну да, 0 - самая реальная константа...
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08.05.2020 10:15 Ответить
30.04.2020 г. на заседании кредитного комитета МВФ без обсуждения было проголосовано сокращение программы кредитования для Украины. Реальные объемы будут обсуждаться сегодня.
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08.05.2020 10:15 Ответить
Тобто інформація цієї статті не відповідає дійсності.
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08.05.2020 10:18 Ответить
Ну так "прес-служба міністерства фінансів його нікчемності Віслюка Оманського"...
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08.05.2020 10:30 Ответить
Да. Но тут скорее дело не в статье, а в Минфине.
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08.05.2020 10:31 Ответить
зележопый такие няшечки !
они реально думают, что весь нарид - на уровне 73%.
но забывают, что есть еще 25 %.

Следите за руками:
1. "предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе"
2. "сумма программы на соответствующий период остается неизменной"
Т.е. планировали на 3 года 3 миллиарда по миллиарду в год.
А оставили 1,5 года и 1,5 миллиарда

Сократили в 2 раза - но зележопые говорят, что "ничего не изменилось" - и верят, что никто этой детсадовской уловочки не увидит!
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08.05.2020 10:26 Ответить
Резюме: - стороны договорились продолжать продолжаемые переговоры.
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08.05.2020 10:43 Ответить
значить обіср@ались...
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08.05.2020 10:57 Ответить
 
 