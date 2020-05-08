Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться, - Мінфін
Переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають.
Обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) не зміниться. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України у Facebook.
Як повідомляється, переговорні процеси з Міжнародним валютним тривають, а питання про модальність програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.
"У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм із країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By", - йдеться в повідомленні.
При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.
"Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їхньої реалізації: Stand-by - 1,5 року, EFF - 3 роки. Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд назвав дві ключові умови, за виконання яких Україна отримає перший транш, - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший вже ухвалено і підписано президентом Володимиром Зеленським, за другий - голосування відбудеться наступного тижня.
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они реально думают, что весь нарид - на уровне 73%.
но забывают, что есть еще 25 %.
Следите за руками:
1. "предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе"
2. "сумма программы на соответствующий период остается неизменной"
Т.е. планировали на 3 года 3 миллиарда по миллиарду в год.
А оставили 1,5 года и 1,5 миллиарда
Сократили в 2 раза - но зележопые говорят, что "ничего не изменилось" - и верят, что никто этой детсадовской уловочки не увидит!