Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться, - Мінфін

Переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають.

Обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) не зміниться. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України у Facebook.

Як повідомляється, переговорні процеси з Міжнародним валютним тривають, а питання про модальність програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.

"У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм із країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By", - йдеться в повідомленні.

При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.

"Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їхньої реалізації: Stand-by - 1,5 року, EFF - 3 роки. Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд назвав дві ключові умови, за виконання яких Україна отримає перший транш, - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший вже ухвалено і підписано президентом Володимиром Зеленським, за другий - голосування відбудеться наступного тижня.