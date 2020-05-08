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Новини
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Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться, - Мінфін

Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться, - Мінфін

Переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають.

Обсяг фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) не зміниться. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України у Facebook.

Як повідомляється, переговорні процеси з Міжнародним валютним тривають, а питання про модальність програми (EFF або Stand-by) ще дискутується.

"У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм із країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By", - йдеться в повідомленні.

При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.

"Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їхньої реалізації: Stand-by - 1,5 року, EFF - 3 роки. Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд назвав дві ключові умови, за виконання яких Україна отримає перший транш, - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший вже ухвалено і підписано президентом Володимиром Зеленським, за другий - голосування відбудеться наступного тижня.

Автор: 

МВФ (3078) Мінфін (3665)


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Топ коментарі
+4
Після нових виборів. В МВФ дурних нема.
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08.05.2020 10:16 Відповісти
+3
вопрос - когда ?
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08.05.2020 10:12 Відповісти
+1
Те, що програма стає короткою є вже серйозними змінами! До того ж закон про землю і банки не є остаточними умовами для надання кредитів МВФ. Скоріше за все надання кредитів затягуватимуть чи взагалі не нададуть.
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08.05.2020 10:15 Відповісти
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вопрос - когда ?
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08.05.2020 10:12 Відповісти
Після нових виборів. В МВФ дурних нема.
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08.05.2020 10:16 Відповісти
А далее какие условия МВФ будем выполнять?
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08.05.2020 10:14 Відповісти
Те, що програма стає короткою є вже серйозними змінами! До того ж закон про землю і банки не є остаточними умовами для надання кредитів МВФ. Скоріше за все надання кредитів затягуватимуть чи взагалі не нададуть.
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08.05.2020 10:15 Відповісти
ну да, 0 - самая реальная константа...
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08.05.2020 10:15 Відповісти
30.04.2020 г. на заседании кредитного комитета МВФ без обсуждения было проголосовано сокращение программы кредитования для Украины. Реальные объемы будут обсуждаться сегодня.
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08.05.2020 10:15 Відповісти
Тобто інформація цієї статті не відповідає дійсності.
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08.05.2020 10:18 Відповісти
Ну так "прес-служба міністерства фінансів його нікчемності Віслюка Оманського"...
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08.05.2020 10:30 Відповісти
Да. Но тут скорее дело не в статье, а в Минфине.
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08.05.2020 10:31 Відповісти
зележопый такие няшечки !
они реально думают, что весь нарид - на уровне 73%.
но забывают, что есть еще 25 %.

Следите за руками:
1. "предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе"
2. "сумма программы на соответствующий период остается неизменной"
Т.е. планировали на 3 года 3 миллиарда по миллиарду в год.
А оставили 1,5 года и 1,5 миллиарда

Сократили в 2 раза - но зележопые говорят, что "ничего не изменилось" - и верят, что никто этой детсадовской уловочки не увидит!
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08.05.2020 10:26 Відповісти
Резюме: - стороны договорились продолжать продолжаемые переговоры.
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08.05.2020 10:43 Відповісти
значить обіср@ались...
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08.05.2020 10:57 Відповісти
 
 