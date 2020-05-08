За минувшие сутки у трех пограничников выявили коронавирус, - Госпогранслужба

По состоянию на 8 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксированы 23 положительных ПЦР-теста, из них три новых случая заболевания выявлены в Закарпатской, Житомирской и Одесской областях.

"Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 4 военнослужащих, 19 человек продолжают лечение", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированы в подразделениях или обсерваторах.

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Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствие, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания.

"С целью предотвращения распространения инфекции в ведомстве минимизировано количество физических контактов - изменены графики работы, максимально используются возможности дистанционной формы взаимодействия, телефонной и видео-селекторной связи и др. Служебные помещениях переведены на обязательный масочный режим, проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств. Персонал, задействованный в пограничном контроле лиц, прибывающих из центров распространения болезни, обеспечен защитными комбинезонами и очками", - информируют в ведомстве.