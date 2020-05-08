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Новости Коронавирус и карантин
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В сети начали призывать сделать домашний экспресс-тест на коронавирус

Украинцев призвали сделать безопасный домашний экспресс-тест себе и родным.

В Украине появилась возможность сделать экспресс-тест на Cоvid-19 в домашних условиях, передает ТСН.

Об этом говорится в мотивационном видео, обнародованном в YouTube.

"Мир охватила пандемия коронавируса. Количество больных и умерших растет. Это уже происходит в твоем городе. Сейчас можно подхватить вирус от семьи или друзей, ведь они могут даже и не знать о своей болезни", - говорится в видео.


"Сделай тест, сохрани жизнь себе и родным", - призвали авторы видео.

В целом важно - чем больше протестируется людей, тем понятнее будет ситуация с коронавирусом!

Люди проверьте себя - может, вы уже переболели, может вы прямо сейчас заражаете близких и коллег, возможно вы на самой ранней стадии заболевания и можно снизить последствия, может, у вас бессимптомное протекание, а вы на самом деле суперноситель.

Сделайте тест и знайте правду! Уберегите себя и своих близких и коллег!

Предприятия могут протестировать своих сотрудников. Дети могут проверить своих пожилых родителей!

При первых симптомах любого заболевания - можно сразу делать экспресс-тест и видеть  - коронавирус ли это на начальной стадии или ОРВИ/грипп. 

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
В "Эпицентре" обязательно будет
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08.05.2020 10:57 Ответить
+13
Купить.
Лично преЗедент завез их миллионы, чтобы теперь продать их украинцам.
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08.05.2020 10:58 Ответить
+13
я так понимаю в аптеках эти тесты лежат без движения и кто-то влетел на большие деньги
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08.05.2020 11:01 Ответить
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то меня два месяца пугали страшилками, что бы я покупал экспресс тесты... никогда... пусть на полоску девочки писают я как нибудь проживу и без этой х**ни
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08.05.2020 13:56 Ответить
Це після того як амеріканці вирішили робити серологію усім безкоштовно (бо вже треба визначатися глобально зі статистикою ан мас)
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08.05.2020 14:30 Ответить
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