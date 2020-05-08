В сети начали призывать сделать домашний экспресс-тест на коронавирус
Украинцев призвали сделать безопасный домашний экспресс-тест себе и родным.
В Украине появилась возможность сделать экспресс-тест на Cоvid-19 в домашних условиях, передает ТСН.
Об этом говорится в мотивационном видео, обнародованном в YouTube.
"Мир охватила пандемия коронавируса. Количество больных и умерших растет. Это уже происходит в твоем городе. Сейчас можно подхватить вирус от семьи или друзей, ведь они могут даже и не знать о своей болезни", - говорится в видео.
"Сделай тест, сохрани жизнь себе и родным", - призвали авторы видео.
В целом важно - чем больше протестируется людей, тем понятнее будет ситуация с коронавирусом!
Люди проверьте себя - может, вы уже переболели, может вы прямо сейчас заражаете близких и коллег, возможно вы на самой ранней стадии заболевания и можно снизить последствия, может, у вас бессимптомное протекание, а вы на самом деле суперноситель.
Сделайте тест и знайте правду! Уберегите себя и своих близких и коллег!
Предприятия могут протестировать своих сотрудников. Дети могут проверить своих пожилых родителей!
При первых симптомах любого заболевания - можно сразу делать экспресс-тест и видеть - коронавирус ли это на начальной стадии или ОРВИ/грипп.
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