В сети начали призывать сделать домашний экспресс-тест на коронавирус

Украинцев призвали сделать безопасный домашний экспресс-тест себе и родным.

В Украине появилась возможность сделать экспресс-тест на Cоvid-19 в домашних условиях, передает ТСН.

Об этом говорится в мотивационном видео, обнародованном в YouTube.

"Мир охватила пандемия коронавируса. Количество больных и умерших растет. Это уже происходит в твоем городе. Сейчас можно подхватить вирус от семьи или друзей, ведь они могут даже и не знать о своей болезни", - говорится в видео.



"Сделай тест, сохрани жизнь себе и родным", - призвали авторы видео.

В целом важно - чем больше протестируется людей, тем понятнее будет ситуация с коронавирусом!

Люди проверьте себя - может, вы уже переболели, может вы прямо сейчас заражаете близких и коллег, возможно вы на самой ранней стадии заболевания и можно снизить последствия, может, у вас бессимптомное протекание, а вы на самом деле суперноситель.

Сделайте тест и знайте правду! Уберегите себя и своих близких и коллег!

Предприятия могут протестировать своих сотрудников. Дети могут проверить своих пожилых родителей!

При первых симптомах любого заболевания - можно сразу делать экспресс-тест и видеть - коронавирус ли это на начальной стадии или ОРВИ/грипп.