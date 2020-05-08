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Новини Коронавірус і карантин
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У мережі почали закликати зробити домашній експрес-тест на коронавірус

Українців закликали зробити безпечний домашній експрес-тест собі і рідним.

В Україні з'явилася можливість зробити експрес-тест на CОVID-19 в домашніх умовах, передає ТСН.

Про це йдеться в мотиваційному відео, оприлюдненому в YouTube.

"Світ охопила пандемія коронавірусу. Кількість хворих і померлих зростає. Це вже відбувається у твоєму місті. Зараз можна підхопити вірус від сім'ї або друзів, адже вони можуть навіть і не знати про свою хворобу", - йдеться у відео.

"Зроби тест, збережи життя собі і рідним", - закликали автори відео.

В цілому важливо - чим більше протестується людей, тим зрозумілішою буде ситуація з коронавірусом!

Люди перевірте себе - може ви вже перехворіли, може ви прямо зараз заражаєте близьких і колег, можливо ви на ранній стадії захворювання і є шанс знизити наслідки, можливо у вас безсимптомний перебіг, а ви насправді суперносій.

Зробіть тест і знайте правду! Убережіть себе й своїх близьких і колег!

Підприємства можуть протестувати своїх працівників. Діти можуть перевірити своїх літніх батьків!

За перших симптомаів будь-якого захворювання - можна відразу робити експрес-тест і бачити цей коронавірус на початковій стадії, чи ГРВІ/грип.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
В "Эпицентре" обязательно будет
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08.05.2020 10:57 Відповісти
+13
Купить.
Лично преЗедент завез их миллионы, чтобы теперь продать их украинцам.
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08.05.2020 10:58 Відповісти
+13
я так понимаю в аптеках эти тесты лежат без движения и кто-то влетел на большие деньги
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08.05.2020 11:01 Відповісти
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то меня два месяца пугали страшилками, что бы я покупал экспресс тесты... никогда... пусть на полоску девочки писают я как нибудь проживу и без этой х**ни
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08.05.2020 13:56 Відповісти
Це після того як амеріканці вирішили робити серологію усім безкоштовно (бо вже треба визначатися глобально зі статистикою ан мас)
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08.05.2020 14:30 Відповісти
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