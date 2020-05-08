У мережі почали закликати зробити домашній експрес-тест на коронавірус

Українців закликали зробити безпечний домашній експрес-тест собі і рідним.

В Україні з'явилася можливість зробити експрес-тест на CОVID-19 в домашніх умовах, передає ТСН.

Про це йдеться в мотиваційному відео, оприлюдненому в YouTube.

"Світ охопила пандемія коронавірусу. Кількість хворих і померлих зростає. Це вже відбувається у твоєму місті. Зараз можна підхопити вірус від сім'ї або друзів, адже вони можуть навіть і не знати про свою хворобу", - йдеться у відео.

"Зроби тест, збережи життя собі і рідним", - закликали автори відео.

В цілому важливо - чим більше протестується людей, тим зрозумілішою буде ситуація з коронавірусом!

Люди перевірте себе - може ви вже перехворіли, може ви прямо зараз заражаєте близьких і колег, можливо ви на ранній стадії захворювання і є шанс знизити наслідки, можливо у вас безсимптомний перебіг, а ви насправді суперносій.

Зробіть тест і знайте правду! Убережіть себе й своїх близьких і колег!

Підприємства можуть протестувати своїх працівників. Діти можуть перевірити своїх літніх батьків!

За перших симптомаів будь-якого захворювання - можна відразу робити експрес-тест і бачити цей коронавірус на початковій стадії, чи ГРВІ/грип.