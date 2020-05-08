"Укрзализныця" ограничила зарплату членам правления до 47 тыс. грн

"Укрзализныця", во исполнение закона Украины, которым ограничен уровень оплаты руководителей государственных компаний, привела размер заработной платы членов правления компании до 47,23 тыс. грн в период карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, заработные платы всех топ-менеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены на 25%.

"Мы полностью солидарны и поддерживаем позицию Парламента и Правительства принимая все меры по оптимизации наших расходов для стабильной работы отрасли в этот непростой для государства период. Ключевая задача сейчас - обеспечить стабильные перевозки, сохранить рабочие места и предоставить работникам социальную защиту и поддержку", - отметил Иван Юрик.

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