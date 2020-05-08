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"Укрзализныця" ограничила зарплату членам правления до 47 тыс. грн

"Укрзализныця", во исполнение закона Украины, которым ограничен уровень оплаты руководителей государственных компаний, привела размер заработной платы членов правления компании до 47,23 тыс. грн в период карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, заработные платы всех топ-менеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены на 25%.

"Мы полностью солидарны и поддерживаем позицию Парламента и Правительства принимая все меры по оптимизации наших расходов для стабильной работы отрасли в этот непростой для государства период. Ключевая задача сейчас - обеспечить стабильные перевозки, сохранить рабочие места и предоставить работникам социальную защиту и поддержку", - отметил Иван Юрик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци", его обязанности будет исполнять Юрик

Укрзализныця (2766) заработная плата (2400) Иван Юрик (38)


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Топ комментарии
+3
Ужас який ! Як вони будуть виживати? )))
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08.05.2020 13:49 Ответить
+3
Сказки, давние. Остальное будут получать как премии, или просто в конверте.
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08.05.2020 13:52 Ответить
+3
Зарплата может быть и 47 тысяч...а премия?? А надбавки?? А доплаты?? Сколько там все вместе набегает??
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08.05.2020 14:04 Ответить
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Ужас який ! Як вони будуть виживати? )))
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08.05.2020 13:49 Ответить
Элементарно Ватсон!
Повысят Премии, Доплаты и Компенсации!!!
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08.05.2020 14:44 Ответить
Таки у нас вже 30(!) років "непростой период"..
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08.05.2020 13:50 Ответить
Сказки, давние. Остальное будут получать как премии, или просто в конверте.
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08.05.2020 13:52 Ответить
Членам это хорошо. А голове?Да и почему только в период карантина?
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08.05.2020 13:58 Ответить
Аби не наглядовій раді.
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08.05.2020 14:01 Ответить
Не чіпайте "лєщєнка". Йому ще треба кредит "коханій_людині" віддавати!
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08.05.2020 14:42 Ответить
Зарплата может быть и 47 тысяч...а премия?? А надбавки?? А доплаты?? Сколько там все вместе набегает??
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08.05.2020 14:04 Ответить
премиями догонятся.
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08.05.2020 14:11 Ответить
Ну и как нам Поступить радоваться или как. Ограничили пенцию в 2тыс в 23 раза меньше чем Ваша минималка
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08.05.2020 14:21 Ответить
Во, нелюди!
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08.05.2020 14:22 Ответить
божички, поувольняюцця ж нах, их сейчас самсунг или амазон какой с руками-ногами заберет!!!
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08.05.2020 14:24 Ответить
"Укрзалізниця" обмежила зарплату членам правління до 47 тис. грн - Цензор.НЕТ 4312бидняги. типерь не палучицца чорную икру трехлитровыми банками есть на завтрак. новый бентли на следущей неделе тожэ плакал... и шарфик луи витон за 10 тыщ баксов уже хотелось новый купить. тот шо в прошлом месяцэ был куплен ужэ надаел. нафих такая жызнь вапще нужна?!! ...
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08.05.2020 14:34 Ответить
издевательство над топ мэныджырами! вон пенсам биздельникам по цэлых 200 гривнов добавили в месяц! те типерь сибе вапще ни в чьом отказывать не будут. а тут такие урезания зарплаты! где справедливость?!! ...
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08.05.2020 14:35 Ответить
Красавцы - т.е. если-б не закон то они ограничивать свою зарплату и не собирались, но для своих подчиненых на всей УЗ перевести на 4-х дневку и урезать зарплату без уменьшения объемов работы- наказ приняли.
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08.05.2020 14:51 Ответить
 
 