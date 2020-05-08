"Укрзалізниця" обмежила зарплату членам правління до 47 тис. грн
"Укрзалізниця", на виконання закону України, яким обмежено рівень оплати керівників державних компаній, привела розмір заробітної плати членів правління компанії до 47,23 тис. грн у період карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, за його словами, заробітні плати всіх топменеджерів центрального апарату в добровільному порядку знижені на 25%.
"Ми повністю солідарні і підтримуємо позицію Парламенту та Уряду, вживаючи всіх заходів щодо оптимізації наших витрат для стабільної роботи галузі в цей непростий для держави період. Ключове завдання зараз - забезпечити стабільні перевезення, зберегти робочі місця і надати працівникам соціальний захист і підтримку", - зазначив Іван Юрик.
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