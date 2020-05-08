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Новини
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"Укрзалізниця" обмежила зарплату членам правління до 47 тис. грн

"Укрзалізниця", на виконання закону України, яким обмежено рівень оплати керівників державних компаній, привела розмір заробітної плати членів правління компанії до 47,23 тис. грн у період карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, за його словами, заробітні плати всіх топменеджерів центрального апарату в добровільному порядку знижені на 25%.

"Ми повністю солідарні і підтримуємо позицію Парламенту та Уряду, вживаючи всіх заходів щодо оптимізації наших витрат для стабільної роботи галузі в цей непростий для держави період. Ключове завдання зараз - забезпечити стабільні перевезення, зберегти робочі місця і надати працівникам соціальний захист і підтримку", - зазначив Іван Юрик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво "Укрзалізниці" отримувало непропорційно великі зарплати, - Держаудитслужба

Автор: 

Укрзалізниця (6927) зарплата (2265) Іван Юрик (40)


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Топ коментарі
+3
Ужас який ! Як вони будуть виживати? )))
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08.05.2020 13:49 Відповісти
+3
Сказки, давние. Остальное будут получать как премии, или просто в конверте.
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08.05.2020 13:52 Відповісти
+3
Зарплата может быть и 47 тысяч...а премия?? А надбавки?? А доплаты?? Сколько там все вместе набегает??
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08.05.2020 14:04 Відповісти
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Ужас який ! Як вони будуть виживати? )))
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08.05.2020 13:49 Відповісти
Элементарно Ватсон!
Повысят Премии, Доплаты и Компенсации!!!
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08.05.2020 14:44 Відповісти
Таки у нас вже 30(!) років "непростой период"..
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08.05.2020 13:50 Відповісти
Сказки, давние. Остальное будут получать как премии, или просто в конверте.
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08.05.2020 13:52 Відповісти
Членам это хорошо. А голове?Да и почему только в период карантина?
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08.05.2020 13:58 Відповісти
Аби не наглядовій раді.
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08.05.2020 14:01 Відповісти
Не чіпайте "лєщєнка". Йому ще треба кредит "коханій_людині" віддавати!
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08.05.2020 14:42 Відповісти
Зарплата может быть и 47 тысяч...а премия?? А надбавки?? А доплаты?? Сколько там все вместе набегает??
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08.05.2020 14:04 Відповісти
премиями догонятся.
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08.05.2020 14:11 Відповісти
Ну и как нам Поступить радоваться или как. Ограничили пенцию в 2тыс в 23 раза меньше чем Ваша минималка
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08.05.2020 14:21 Відповісти
Во, нелюди!
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08.05.2020 14:22 Відповісти
божички, поувольняюцця ж нах, их сейчас самсунг или амазон какой с руками-ногами заберет!!!
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08.05.2020 14:24 Відповісти
"Укрзалізниця" обмежила зарплату членам правління до 47 тис. грн - Цензор.НЕТ 4312бидняги. типерь не палучицца чорную икру трехлитровыми банками есть на завтрак. новый бентли на следущей неделе тожэ плакал... и шарфик луи витон за 10 тыщ баксов уже хотелось новый купить. тот шо в прошлом месяцэ был куплен ужэ надаел. нафих такая жызнь вапще нужна?!! ...
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08.05.2020 14:34 Відповісти
издевательство над топ мэныджырами! вон пенсам биздельникам по цэлых 200 гривнов добавили в месяц! те типерь сибе вапще ни в чьом отказывать не будут. а тут такие урезания зарплаты! где справедливость?!! ...
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08.05.2020 14:35 Відповісти
Красавцы - т.е. если-б не закон то они ограничивать свою зарплату и не собирались, но для своих подчиненых на всей УЗ перевести на 4-х дневку и урезать зарплату без уменьшения объемов работы- наказ приняли.
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08.05.2020 14:51 Відповісти
 
 