Керівництво "Укрзалізниці" отримувало непропорційно великі зарплати, - Держаудитслужба

У 2018 році "Укрзалізниця" витрачала на зарплату працівнику в середньому 10,3 тис. гривень на місяць, а члену правління - 469,3 тис. гривень.

Про це йдеться в результатах ревізії ПАТ "Укрзалізниця", яку провела Державна аудиторська служба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Середньомісячні витрати на оплату праці керівництва та працівників є непропорційними", - наголошують аудитори.

"Наприклад, у 2018 році середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в цілому по АТ "Укрзалізниця" становили 10,4 тис. грн, а керівника і члена правління - 469,3 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу - 46 тис. грн , працівників - 10,3 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

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Із січня по вересень 2019 року середні витрати на зарплату працівників становили 11,7 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу - 79,4 тис. грн, члена наглядової ради - 491,6 тис. грн, члена правління - 448,4 тис. грн, керівника - 1046,6 тис. гривень.

"АТ "Укрзалізниця" в період з вересня 2018 року по вересень 2019 року виплатило членам наглядової ради коштів на суму 51,8 млн грн (винагороду - 49,8 млн грн, на покриття витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена наглядової ради - 2 млн грн )", - додали в Держаудитслужбі.

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У повідомленні наголошується, що умови договорів із членами правління "Укрзалізниці" затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 № 610-р.

Ревізія стосувалася фінансово-господарської діяльності "Укрзалізниці" та її філій за період із 01.01.2018 по 30.09.2019.