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Керівництво "Укрзалізниці" отримувало непропорційно великі зарплати, - Держаудитслужба

Керівництво

У 2018 році "Укрзалізниця" витрачала на зарплату працівнику в середньому 10,3 тис. гривень на місяць, а члену правління - 469,3 тис. гривень.

Про це йдеться в результатах ревізії ПАТ "Укрзалізниця", яку провела Державна аудиторська служба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Середньомісячні витрати на оплату праці керівництва та працівників є непропорційними", - наголошують аудитори.

"Наприклад, у 2018 році середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в цілому по АТ "Укрзалізниця" становили 10,4 тис. грн, а керівника і члена правління - 469,3 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу - 46 тис. грн , працівників - 10,3 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

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Із січня по вересень 2019 року середні витрати на зарплату працівників становили 11,7 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу - 79,4 тис. грн, члена наглядової ради - 491,6 тис. грн, члена правління - 448,4 тис. грн, керівника - 1046,6 тис. гривень.

"АТ "Укрзалізниця" в період з вересня 2018 року по вересень 2019 року виплатило членам наглядової ради коштів на суму 51,8 млн грн (винагороду - 49,8 млн грн, на покриття витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена наглядової ради - 2 млн грн )", - додали в Держаудитслужбі.

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У повідомленні наголошується, що умови договорів із членами правління "Укрзалізниці" затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 № 610-р.

Ревізія стосувалася фінансово-господарської діяльності "Укрзалізниці" та її філій за період із 01.01.2018 по 30.09.2019.

Автор: 

аудит (570) ревізія (11) Укрзалізниця (6927) Держаудитслужба (184) зарплата (2264)


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Топ коментарі
+11
А чо вони дані тільки по вересень 2019 приводять? Зараз хіба щось помінялось? Хіба Сірожа Лєщ там сидить на 10-15 тис. грн зарплати?
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08.05.2020 00:48 Відповісти
+6
Питання. За що керівники отримують такі гроші якщо підприємство збиткове. За що отримують гроші міністри які назначають таких керівників. За що отримують гроші президент і верховна рада назначаючи таких міністрів.
Чим думають люди які вибирають таких дебілів собі в слуги.
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08.05.2020 01:49 Відповісти
+6
Непропорциональные зарплаты во всех отраслях и структурах в Украине. А Нафтогаз, который ничего не производит?
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08.05.2020 05:29 Відповісти
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А чо вони дані тільки по вересень 2019 приводять? Зараз хіба щось помінялось? Хіба Сірожа Лєщ там сидить на 10-15 тис. грн зарплати?
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08.05.2020 00:48 Відповісти
Пенсионерам нет денег на человеческие пенсии, зато чиновникам всегда есть бабло для невообразимых зарплат. Молодцы ,зеленые слуги олигархата.
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08.05.2020 22:08 Відповісти
Руководство "Укрзализныци" получало непропорционально большие зарплаты, - Госаудитслужба - Цензор.НЕТ 1458
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08.05.2020 00:52 Відповісти
А этот при любой власти пристроится.
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08.05.2020 22:09 Відповісти
Не, ребята ......разговоры не помогут ! Тока расстреливать!
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08.05.2020 01:02 Відповісти
Как то странно. Лещ достоин))
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08.05.2020 01:02 Відповісти
То что директора постреформенных медзакладов пишут себе премий с т.н. фонда "экономии" по 50000 - 100000 это нормально?
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08.05.2020 01:22 Відповісти
Питання. За що керівники отримують такі гроші якщо підприємство збиткове. За що отримують гроші міністри які назначають таких керівників. За що отримують гроші президент і верховна рада назначаючи таких міністрів.
Чим думають люди які вибирають таких дебілів собі в слуги.
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08.05.2020 01:49 Відповісти
Підприємство було прибуткове - при Бальчуну вперше стало з часів Кирпи... Але Бальчуна вижили!
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08.05.2020 08:52 Відповісти
Непропорциональные зарплаты во всех отраслях и структурах в Украине. А Нафтогаз, который ничего не производит?
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08.05.2020 05:29 Відповісти
у нас везде так. странное прозрение. до выборов еще далеко, пилите бюджет спокойно!
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08.05.2020 05:57 Відповісти
Заставить вернуть надо и с процентами, потому как не зарплата у них была, а кредит.
Зарплата у 80% граждан Украины не выше 6 тыс.грв.
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08.05.2020 07:12 Відповісти
Та не жаль керівництву великих зараплат - якщо є хороший результат !

Середня зараплата - по залізниці ніби нічого , але суть - у слові середня
У керівництва основна ставка має бути ..., нехай 1000$ , решта - від результатів роботи !
Причому , якщо збитки - можна і з ставки % познімати )
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08.05.2020 13:11 Відповісти
Ви ще розкажіть про зарплати наглядових рад, де годуються іноземці і соросята - Лещенко, із Наємом. Там зарплатня в сотнях тисяч, в місяць, вимірюється.
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08.05.2020 08:27 Відповісти
почему нет тарифной сетки для гос. чиновников
,,слуги народа ,,через год заметили
очень интересно в своих бизнесах
они тоже через год замечают перерасход з/п
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08.05.2020 09:02 Відповісти
Данунах,як можна жити на 36 тисяч?(с)
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08.05.2020 23:03 Відповісти
 
 