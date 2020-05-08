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Руководство "Укрзализныци" получало непропорционально большие зарплаты, - Госаудитслужба

Руководство

В 2018 году "Укрзализныця" тратила на зарплату работницу в среднем 10,3 тыс. гривен в месяц, а члену правления — 469,3 тыс. гривен.

Об сказано в результатах ревизии ПАО "Укрзализныця", который провела Государственная аудиторская служба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Среднемесячные расходы на оплату труда руководства и работников являются непропорциональными", — отмечают аудиторы.

"Например, в 2018 году среднемесячные расходы на оплату труда одного работника в целом по АО "Укрзализныця" составляли 10,4 тыс. грн, а руководителя и члена правления - 469,3 тыс. грн, административно-управленческого персонала - 46 тыс. грн, работников - 10,3 тыс. гривен", — сказано в сообщении.

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С января по сентябрь 2019 года средние расходы на зарплату работников составляли 11,7 тыс. гривен, административно-управленческого персонала - 79,4 тыс. грн, лена наблюдательного совета - 491,6 тыс. грн, члена правления - 448,4 тыс. грн, руководителя - 1 046,6 тыс. гривен.

"АО "Укрзализныця" в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 выплатило членам наблюдательного совета средств на сумму 51,8 млн грн (вознаграждение - 49,8 млн грн, на покрытие расходов, связанных с выполнением функций члена наблюдательного совета - 2 млн грн)", — добавили в Госаудитслужбе.

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В сообщении отмечается, что условия договоров с членами правления "Укрзализныци" утверждены распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 июля 2018 № 610-р.

Ревизия касалась финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализныци" и ее филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019.

Автор: 

аудит (362) ревизия (26) Укрзализныця (2766) Госаудитслужба (88) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+11
А чо вони дані тільки по вересень 2019 приводять? Зараз хіба щось помінялось? Хіба Сірожа Лєщ там сидить на 10-15 тис. грн зарплати?
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08.05.2020 00:48 Ответить
+6
Питання. За що керівники отримують такі гроші якщо підприємство збиткове. За що отримують гроші міністри які назначають таких керівників. За що отримують гроші президент і верховна рада назначаючи таких міністрів.
Чим думають люди які вибирають таких дебілів собі в слуги.
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08.05.2020 01:49 Ответить
+6
Непропорциональные зарплаты во всех отраслях и структурах в Украине. А Нафтогаз, который ничего не производит?
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08.05.2020 05:29 Ответить
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А чо вони дані тільки по вересень 2019 приводять? Зараз хіба щось помінялось? Хіба Сірожа Лєщ там сидить на 10-15 тис. грн зарплати?
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08.05.2020 00:48 Ответить
Пенсионерам нет денег на человеческие пенсии, зато чиновникам всегда есть бабло для невообразимых зарплат. Молодцы ,зеленые слуги олигархата.
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08.05.2020 22:08 Ответить
Руководство "Укрзализныци" получало непропорционально большие зарплаты, - Госаудитслужба - Цензор.НЕТ 1458
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08.05.2020 00:52 Ответить
А этот при любой власти пристроится.
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08.05.2020 22:09 Ответить
Не, ребята ......разговоры не помогут ! Тока расстреливать!
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08.05.2020 01:02 Ответить
Как то странно. Лещ достоин))
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08.05.2020 01:02 Ответить
То что директора постреформенных медзакладов пишут себе премий с т.н. фонда "экономии" по 50000 - 100000 это нормально?
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08.05.2020 01:22 Ответить
Питання. За що керівники отримують такі гроші якщо підприємство збиткове. За що отримують гроші міністри які назначають таких керівників. За що отримують гроші президент і верховна рада назначаючи таких міністрів.
Чим думають люди які вибирають таких дебілів собі в слуги.
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08.05.2020 01:49 Ответить
Підприємство було прибуткове - при Бальчуну вперше стало з часів Кирпи... Але Бальчуна вижили!
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08.05.2020 08:52 Ответить
Непропорциональные зарплаты во всех отраслях и структурах в Украине. А Нафтогаз, который ничего не производит?
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08.05.2020 05:29 Ответить
у нас везде так. странное прозрение. до выборов еще далеко, пилите бюджет спокойно!
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08.05.2020 05:57 Ответить
Заставить вернуть надо и с процентами, потому как не зарплата у них была, а кредит.
Зарплата у 80% граждан Украины не выше 6 тыс.грв.
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08.05.2020 07:12 Ответить
Та не жаль керівництву великих зараплат - якщо є хороший результат !

Середня зараплата - по залізниці ніби нічого , але суть - у слові середня
У керівництва основна ставка має бути ..., нехай 1000$ , решта - від результатів роботи !
Причому , якщо збитки - можна і з ставки % познімати )
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08.05.2020 13:11 Ответить
Ви ще розкажіть про зарплати наглядових рад, де годуються іноземці і соросята - Лещенко, із Наємом. Там зарплатня в сотнях тисяч, в місяць, вимірюється.
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08.05.2020 08:27 Ответить
почему нет тарифной сетки для гос. чиновников
,,слуги народа ,,через год заметили
очень интересно в своих бизнесах
они тоже через год замечают перерасход з/п
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08.05.2020 09:02 Ответить
Данунах,як можна жити на 36 тисяч?(с)
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08.05.2020 23:03 Ответить
 
 