Руководство "Укрзализныци" получало непропорционально большие зарплаты, - Госаудитслужба

В 2018 году "Укрзализныця" тратила на зарплату работницу в среднем 10,3 тыс. гривен в месяц, а члену правления — 469,3 тыс. гривен.

Об сказано в результатах ревизии ПАО "Укрзализныця", который провела Государственная аудиторская служба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Среднемесячные расходы на оплату труда руководства и работников являются непропорциональными", — отмечают аудиторы.

"Например, в 2018 году среднемесячные расходы на оплату труда одного работника в целом по АО "Укрзализныця" составляли 10,4 тыс. грн, а руководителя и члена правления - 469,3 тыс. грн, административно-управленческого персонала - 46 тыс. грн, работников - 10,3 тыс. гривен", — сказано в сообщении.

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С января по сентябрь 2019 года средние расходы на зарплату работников составляли 11,7 тыс. гривен, административно-управленческого персонала - 79,4 тыс. грн, лена наблюдательного совета - 491,6 тыс. грн, члена правления - 448,4 тыс. грн, руководителя - 1 046,6 тыс. гривен.

"АО "Укрзализныця" в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 выплатило членам наблюдательного совета средств на сумму 51,8 млн грн (вознаграждение - 49,8 млн грн, на покрытие расходов, связанных с выполнением функций члена наблюдательного совета - 2 млн грн)", — добавили в Госаудитслужбе.

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В сообщении отмечается, что условия договоров с членами правления "Укрзализныци" утверждены распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 июля 2018 № 610-р.

Ревизия касалась финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализныци" и ее филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019.