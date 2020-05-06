За право кормить пассажиров "Интерсити" борются 9 фирм

Девять компаний прислали свои предложения и пакет документов на участие в отборе контрагента по организации питания пассажиров поездов класса "Интерсити" и "Интерсити +".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Оценка соответствия претендентов квалификационным требованиям продлится до 14 мая 2020 года.

"Мы чрезвычайно прозрачны, и это подтвердил рынок - девять компаний подали свои предложения для отбора. Такая большая конкуренция дает уверенность, что мы получим лучшее соотношение цены и качества для наших пассажиров. Надеемся, что этот отбор станет стартовой точкой для новых крупных проектов", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевский.

После оценки соответствия квалификационным критериям будут одновременно открыты конверты с коммерческими предложениями участников, при этом процедура вскрытия будет транслироваться онлайн.

Как сообщалось, ранее объявленный конкурс на организацию питания пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+" был отменен по рекомендации независимой экспертной группы руководителей и специалистов АО "Укрзализныця" и филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания". Сейчас осуществляется новый отбор с привлечением широкого круга участников.

Еще в начале марта экспертная группа "Укрзализныци" провела встречу с крупнейшими игроками в сфере предоставления услуг по питанию украинского и глобального рынка. Потенциальных контрагентов ознакомили с условиями отбора.