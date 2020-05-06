РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4938 посетителей онлайн
Новости
4 550 29

За право кормить пассажиров "Интерсити" борются 9 фирм

За право кормить пассажиров "Интерсити" борются 9 фирм

Девять компаний прислали свои предложения и пакет документов на участие в отборе контрагента по организации питания пассажиров поездов класса "Интерсити" и "Интерсити +".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Оценка соответствия претендентов квалификационным требованиям продлится до 14 мая 2020 года.

"Мы чрезвычайно прозрачны, и это подтвердил рынок - девять компаний подали свои предложения для отбора. Такая большая конкуренция дает уверенность, что мы получим лучшее соотношение цены и качества для наших пассажиров. Надеемся, что этот отбор станет стартовой точкой для новых крупных проектов", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Госаудитслужба выявила в "Укрзализныце" нарушений на сумму 11,8 млрд гривен

После оценки соответствия квалификационным критериям будут одновременно открыты конверты с коммерческими предложениями участников, при этом процедура вскрытия будет транслироваться онлайн.

Как сообщалось, ранее объявленный конкурс на организацию питания пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+" был отменен по рекомендации независимой экспертной группы руководителей и специалистов АО "Укрзализныця" и филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания". Сейчас осуществляется новый отбор с привлечением широкого круга участников.

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" и авиаперевозчики не планируют после карантина повышать цены на билеты, - Криклий

Еще в начале марта экспертная группа "Укрзализныци" провела встречу с крупнейшими игроками в сфере предоставления услуг по питанию украинского и глобального рынка. Потенциальных контрагентов ознакомили с условиями отбора.

Автор: 

конкурс (1157) Укрзализныця (2806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Поглядим. Там цены сейчас конские.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:04 Ответить
+2
Ещё бы не бороться - чай по цене Хеннесси, сахар - по цене кокаина.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:24 Ответить
+2
Некоторые даже успевали это всё сожрать за пять минут до отправки поезда.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поглядим. Там цены сейчас конские.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:04 Ответить
Они там и будут конскими...потому что желающих покушать там крайне мало...максимум 6 часов в пути...
показать весь комментарий
06.05.2020 17:08 Ответить
Ну покупают там прилично. Особенно в 1 классе. Каждый 4-5, по 150-200 гривен.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:10 Ответить
Все верно...150-200 грн...это когда цены конские...а реальная цена при этом гривен 75-100... но при реальных ценах выторга с тех каждых 4 и пятых булет мало....и потому там всегда будут конские цены...
показать весь комментарий
06.05.2020 19:39 Ответить
Реальная цена 50-60 максимум. И это реально цена. Себестоимость - 20-30 грн. Вот и посчитай, если будут заказывать не каждый 5 по 200, а каждый второй по 120 что будет.
Просто некоторые идиоты из УЗ считать не умеют. Можно свободно варить чистой прибыли раза в 2 больше с кейтеринга.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:25 Ответить
Да не будет заказывать каждый второй...самая долгая поездка 6 часов... смысла там кушать нет...
показать весь комментарий
06.05.2020 20:28 Ответить
Наивный. Человек есть каждые 5 часов, примерно. Минимум час туда, час обратно. Итого уже 8 часов. Сильно сомневаюсь, что ты за 8 часов не захочешь есть. И думаю чай/кофе покупать за 20-25, а не за 50-60 будут очень часто.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:43 Ответить
а туалеты убирать? не борются?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:20 Ответить
Там каждому пассажиру должны выдавать совочек и бумажный пакет.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:33 Ответить
не выдавать - а продавать ! ))) гешефт же должен быть какой-то ! )))
показать весь комментарий
06.05.2020 18:36 Ответить
От раньше было классно, взял из дома яйца в крутую, жареную курочку, и чаёк от проводницы.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:20 Ответить
Некоторые даже успевали это всё сожрать за пять минут до отправки поезда.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:36 Ответить
И запить.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:43 Ответить
ну так продавцы с тележками там реально покоя не дают, 7-10 раз проедет по колену ударив за 5 часов поездки. Эти продавцы просто превращают вагон в место, где туда-сюда бесконечно елозят тележкой, хотя это и мешает тем, чьи колени они все время тележкой задевают
показать весь комментарий
06.05.2020 17:21 Ответить
Ещё бы не бороться - чай по цене Хеннесси, сахар - по цене кокаина.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:24 Ответить
За право кормить пассажиров "Интерсити" борются 9 фирм - Цензор.НЕТ 4222
показать весь комментарий
06.05.2020 17:30 Ответить
Это с чайной ложкой кокаина?
показать весь комментарий
06.05.2020 18:22 Ответить
Старый чек скинули.
Сейчас уже совсем другие цены...
показать весь комментарий
06.05.2020 18:39 Ответить
Какие? Это чек января 2019 года. Сколько сейчас стоит чайку попить?
показать весь комментарий
06.05.2020 19:20 Ответить
Дороже наверно. Уже почти полтора года прошло!
показать весь комментарий
06.05.2020 20:21 Ответить
Меня умиляет - счёт №, дата число, стол №, а фамилию закрасили...
показать весь комментарий
06.05.2020 20:27 Ответить
Конкурс на составление расписания никто не хочет организовать?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:26 Ответить
эх, знали бы Вы, что в УЗ за составление расписания только пассажирских поездов отвечает целый отдел! Расписание составляется сразу на целый год, результат потом издается (вроде как есть и электронная версия) и печатается в виде толстой книги в несколько сотен страниц Работа ведется не один месяц.
С другой стороны, действительно, есть принципиальные несоответствия в хотелках: пассажирам чаще хочется сесть в поезд вечером и утром быть на месте (опять же - это мечта любого командировочного в Украине), а ночные тайм-слоты очень любят грузоперевозки. Вот и борются две логики: если днем запустить всякие пассажирские скоростные поезда, а ночью только грузовые, то это будет более безопасное движении поездов. И Европа - тот же DB - очень давят наших в таком направлении
Поэтому задача
показать весь комментарий
06.05.2020 18:55 Ответить
Ну прямо цікаво, яка переможе. Та що ближча до коломойського, чи до ахметова, чи ще до якогось хАрошого челАвека
показать весь комментарий
06.05.2020 17:27 Ответить
Борются не фирмы,а менеджеры Прозоро ждут кто откат больше предложит.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:28 Ответить
И чем вы будете скот кормить? Опять обещаниями и лапшой на ухи? Или хреном за щеку?
показать весь комментарий
06.05.2020 18:23 Ответить
Одно радует-скоро пойдут поезда.
Знакомый железнодорожник говорил шо планируют з 12 мая пустить электрички.А как дело з метро?
показать весь комментарий
06.05.2020 19:31 Ответить
Естественно!
Как бы самый дорогой поезд, все хотят туда впарить жменьку риса и ломтик рыбы за 200 грн!
показать весь комментарий
06.05.2020 20:29 Ответить
 
 