За право годувати пасажирів "Інтерсіті" борються 9 фірм

Дев'ять компаній надіслали свої пропозиції та пакет документів на участь у відборі контрагента з організації харчування пасажирів поїздів класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Оцінка відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам триватиме до 14 травня 2020 року.

"Ми надзвичайно прозорі і це підтвердив ринок – дев'ять компаній подали свої пропозиції для відбору. Така велика конкуренція дає впевненість, що ми отримаємо краще співвідношення ціни та якості для наших пасажирів. Сподіваємося, що цей відбір стане стартовою точкою для нових великих проєктів", – зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Марчін Целеєвський.

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Після оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям будуть одночасно відкриті конверти з комерційними пропозиціями учасників, до того ж процедура розкриття транслюватиметься онлайн.

Як повідомлялося, раніше оголошений конкурс на організацію харчування пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" був скасований за рекомендацією незалежної експертної групи керівників і фахівців АТ "Укрзалізниця" та філії "Українська залізнична швидкісна компанія". Зараз здійснюється новий відбір із залученням широкого кола учасників.

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Ще на початку березня експертна група "Укрзалізниці" провела зустріч із найбільшими гравцями у сфері надання послуг з харчування українського і глобального ринку. Потенційних контрагентів ознайомили з умовами відбору.