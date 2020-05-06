За право годувати пасажирів "Інтерсіті" борються 9 фірм
Дев'ять компаній надіслали свої пропозиції та пакет документів на участь у відборі контрагента з організації харчування пасажирів поїздів класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Оцінка відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам триватиме до 14 травня 2020 року.
"Ми надзвичайно прозорі і це підтвердив ринок – дев'ять компаній подали свої пропозиції для відбору. Така велика конкуренція дає впевненість, що ми отримаємо краще співвідношення ціни та якості для наших пасажирів. Сподіваємося, що цей відбір стане стартовою точкою для нових великих проєктів", – зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Марчін Целеєвський.
Після оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям будуть одночасно відкриті конверти з комерційними пропозиціями учасників, до того ж процедура розкриття транслюватиметься онлайн.
Як повідомлялося, раніше оголошений конкурс на організацію харчування пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" був скасований за рекомендацією незалежної експертної групи керівників і фахівців АТ "Укрзалізниця" та філії "Українська залізнична швидкісна компанія". Зараз здійснюється новий відбір із залученням широкого кола учасників.
Ще на початку березня експертна група "Укрзалізниці" провела зустріч із найбільшими гравцями у сфері надання послуг з харчування українського і глобального ринку. Потенційних контрагентів ознайомили з умовами відбору.
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Просто некоторые идиоты из УЗ считать не умеют. Можно свободно варить чистой прибыли раза в 2 больше с кейтеринга.
Сейчас уже совсем другие цены...
С другой стороны, действительно, есть принципиальные несоответствия в хотелках: пассажирам чаще хочется сесть в поезд вечером и утром быть на месте (опять же - это мечта любого командировочного в Украине), а ночные тайм-слоты очень любят грузоперевозки. Вот и борются две логики: если днем запустить всякие пассажирские скоростные поезда, а ночью только грузовые, то это будет более безопасное движении поездов. И Европа - тот же DB - очень давят наших в таком направлении
Поэтому задача
Знакомый железнодорожник говорил шо планируют з 12 мая пустить электрички.А как дело з метро?
Как бы самый дорогой поезд, все хотят туда впарить жменьку риса и ломтик рыбы за 200 грн!