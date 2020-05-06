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За право годувати пасажирів "Інтерсіті" борються 9 фірм

За право годувати пасажирів

Дев'ять компаній надіслали свої пропозиції та пакет документів на участь у відборі контрагента з організації харчування пасажирів поїздів класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Оцінка відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам триватиме до 14 травня 2020 року.

"Ми надзвичайно прозорі і це підтвердив ринок – дев'ять компаній подали свої пропозиції для відбору. Така велика конкуренція дає впевненість, що ми отримаємо краще співвідношення ціни та якості для наших пасажирів. Сподіваємося, що цей відбір стане стартовою точкою для нових великих проєктів", – зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Марчін Целеєвський.

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Після оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям будуть одночасно відкриті конверти з комерційними пропозиціями учасників, до того ж процедура розкриття транслюватиметься онлайн.

Як повідомлялося, раніше оголошений конкурс на організацію харчування пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" був скасований за рекомендацією незалежної експертної групи керівників і фахівців АТ "Укрзалізниця" та філії "Українська залізнична швидкісна компанія". Зараз здійснюється новий відбір із залученням широкого кола учасників.

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Ще на початку березня експертна група "Укрзалізниці" провела зустріч із найбільшими гравцями у сфері надання послуг з харчування українського і глобального ринку. Потенційних контрагентів ознайомили з умовами відбору.

Автор: 

конкурс (1297) Укрзалізниця (6928)


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Топ коментарі
+3
Поглядим. Там цены сейчас конские.
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06.05.2020 17:04 Відповісти
+2
Ещё бы не бороться - чай по цене Хеннесси, сахар - по цене кокаина.
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06.05.2020 17:24 Відповісти
+2
Некоторые даже успевали это всё сожрать за пять минут до отправки поезда.
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06.05.2020 18:36 Відповісти
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Поглядим. Там цены сейчас конские.
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06.05.2020 17:04 Відповісти
Они там и будут конскими...потому что желающих покушать там крайне мало...максимум 6 часов в пути...
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06.05.2020 17:08 Відповісти
Ну покупают там прилично. Особенно в 1 классе. Каждый 4-5, по 150-200 гривен.
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06.05.2020 17:10 Відповісти
Все верно...150-200 грн...это когда цены конские...а реальная цена при этом гривен 75-100... но при реальных ценах выторга с тех каждых 4 и пятых булет мало....и потому там всегда будут конские цены...
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06.05.2020 19:39 Відповісти
Реальная цена 50-60 максимум. И это реально цена. Себестоимость - 20-30 грн. Вот и посчитай, если будут заказывать не каждый 5 по 200, а каждый второй по 120 что будет.
Просто некоторые идиоты из УЗ считать не умеют. Можно свободно варить чистой прибыли раза в 2 больше с кейтеринга.
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06.05.2020 20:25 Відповісти
Да не будет заказывать каждый второй...самая долгая поездка 6 часов... смысла там кушать нет...
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06.05.2020 20:28 Відповісти
Наивный. Человек есть каждые 5 часов, примерно. Минимум час туда, час обратно. Итого уже 8 часов. Сильно сомневаюсь, что ты за 8 часов не захочешь есть. И думаю чай/кофе покупать за 20-25, а не за 50-60 будут очень часто.
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06.05.2020 20:43 Відповісти
а туалеты убирать? не борются?
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06.05.2020 17:20 Відповісти
Там каждому пассажиру должны выдавать совочек и бумажный пакет.
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06.05.2020 18:33 Відповісти
не выдавать - а продавать ! ))) гешефт же должен быть какой-то ! )))
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06.05.2020 18:36 Відповісти
От раньше было классно, взял из дома яйца в крутую, жареную курочку, и чаёк от проводницы.
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06.05.2020 17:20 Відповісти
Некоторые даже успевали это всё сожрать за пять минут до отправки поезда.
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06.05.2020 18:36 Відповісти
И запить.
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06.05.2020 19:43 Відповісти
ну так продавцы с тележками там реально покоя не дают, 7-10 раз проедет по колену ударив за 5 часов поездки. Эти продавцы просто превращают вагон в место, где туда-сюда бесконечно елозят тележкой, хотя это и мешает тем, чьи колени они все время тележкой задевают
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06.05.2020 17:21 Відповісти
Ещё бы не бороться - чай по цене Хеннесси, сахар - по цене кокаина.
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06.05.2020 17:24 Відповісти
За право кормить пассажиров "Интерсити" борются 9 фирм - Цензор.НЕТ 4222
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06.05.2020 17:30 Відповісти
Это с чайной ложкой кокаина?
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06.05.2020 18:22 Відповісти
Старый чек скинули.
Сейчас уже совсем другие цены...
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06.05.2020 18:39 Відповісти
Какие? Это чек января 2019 года. Сколько сейчас стоит чайку попить?
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06.05.2020 19:20 Відповісти
Дороже наверно. Уже почти полтора года прошло!
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06.05.2020 20:21 Відповісти
Меня умиляет - счёт №, дата число, стол №, а фамилию закрасили...
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06.05.2020 20:27 Відповісти
Конкурс на составление расписания никто не хочет организовать?
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06.05.2020 17:26 Відповісти
эх, знали бы Вы, что в УЗ за составление расписания только пассажирских поездов отвечает целый отдел! Расписание составляется сразу на целый год, результат потом издается (вроде как есть и электронная версия) и печатается в виде толстой книги в несколько сотен страниц Работа ведется не один месяц.
С другой стороны, действительно, есть принципиальные несоответствия в хотелках: пассажирам чаще хочется сесть в поезд вечером и утром быть на месте (опять же - это мечта любого командировочного в Украине), а ночные тайм-слоты очень любят грузоперевозки. Вот и борются две логики: если днем запустить всякие пассажирские скоростные поезда, а ночью только грузовые, то это будет более безопасное движении поездов. И Европа - тот же DB - очень давят наших в таком направлении
Поэтому задача
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06.05.2020 18:55 Відповісти
Ну прямо цікаво, яка переможе. Та що ближча до коломойського, чи до ахметова, чи ще до якогось хАрошого челАвека
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06.05.2020 17:27 Відповісти
Борются не фирмы,а менеджеры Прозоро ждут кто откат больше предложит.
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06.05.2020 17:28 Відповісти
И чем вы будете скот кормить? Опять обещаниями и лапшой на ухи? Или хреном за щеку?
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06.05.2020 18:23 Відповісти
Одно радует-скоро пойдут поезда.
Знакомый железнодорожник говорил шо планируют з 12 мая пустить электрички.А как дело з метро?
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06.05.2020 19:31 Відповісти
Естественно!
Как бы самый дорогой поезд, все хотят туда впарить жменьку риса и ломтик рыбы за 200 грн!
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06.05.2020 20:29 Відповісти
 
 