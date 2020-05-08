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Суд снял с волонтера и ветерана Звиробий меру пресечения, - адвокат

Суд снял с волонтера и ветерана Звиробий меру пресечения, - адвокат

Суд снял с волонтера и ветерана Маруси Зверобой (Елены Беленькой) все процессуальные обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил ее адвокат Андрей Писаренко.

Адвокат отметил: "Даже Печерский суд начал о чем-то догадываться.

Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Звиробий.

Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом "чрезвычайно сложном деле".

Одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокуророра не смогли вовремя подать релевантное ходатайство.

Они некомпетентны или кто-то сознательно подставляет генерального прокурора, недавно сама себя завела в эту группу прокуроров?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Автор: 

мера пресечения (483) Звиробий Маруся (43)


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Топ комментарии
+72
Суд снял с волонтера и ветерана Звиробий меру пресечения, - адвокат - Цензор.НЕТ 643
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08.05.2020 16:12 Ответить
+70
Обісралися таки.
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08.05.2020 16:05 Ответить
+69
Суд зняв із волонтера і ветерана Звіробій запобіжний захід, - адвокат - Цензор.НЕТ 3171
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08.05.2020 16:27 Ответить
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Обісралися таки.
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08.05.2020 16:05 Ответить
Може просто забувся про ту Марусю, бо і так знімать каждий день ролікі то напряжно. Про яку ще Марусю там думать
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08.05.2020 16:10 Ответить
Так,його останнім часом стільки "марусь" почало посилати що зрозумів - всіх не пересадиш...
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08.05.2020 17:14 Ответить
решил себе рейтинг поднять - ибо уже упал ниже плинтуса.
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08.05.2020 19:03 Ответить
и штаны не сняли
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08.05.2020 21:07 Ответить
попугали немного, чтобы другим не повадно было и хватить... власть))
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08.05.2020 16:06 Ответить
Суд зняв із волонтера і ветерана Звіробій запобіжний захід, - адвокат - Цензор.НЕТ 3171
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08.05.2020 16:27 Ответить
Потерпевший Зеленский. А что? Звучит.
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08.05.2020 16:09 Ответить
Суд снял с волонтера и ветерана Звиробий меру пресечения, - адвокат - Цензор.НЕТ 8388
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08.05.2020 16:13 Ответить
Обіжєний він.
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08.05.2020 16:13 Ответить


Суд зняв із волонтера і ветерана Звіробій запобіжний захід, - адвокат - Цензор.НЕТ 774
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08.05.2020 18:12 Ответить
Зараз бубочка ще раз навале в штанці ..)))))))
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08.05.2020 16:10 Ответить
"Не стреляйте писюаниста он играет как умеет" Якось так,
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08.05.2020 17:42 Ответить
Суд снял с волонтера и ветерана Звиробий меру пресечения, - адвокат - Цензор.НЕТ 643
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08.05.2020 16:12 Ответить
Янтоше,Маруся собачим їзьєккомь бридиться гаваріць.
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08.05.2020 23:49 Ответить
Патєрпєвший всьо прастіл.
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08.05.2020 16:13 Ответить
после обещания "съесть мозх...."
а ведь это было гораздо подсуднее, чем первый базар с Софией
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08.05.2020 16:46 Ответить
вообще это пи**ц какой то конечно...
что б президент, да который весь такой себя называл народным перед выборами писал кляузы на девушек, да ещё и волонтёров, которые его же и защищали, пока тот по сцене скакал да косил от армии..
фу позор!
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08.05.2020 16:14 Ответить
Та... К сожалению, это норма в Украине.
Чтобы страна, на которую напали с целью её уничтожить физически (оккупировать, частично уничтожить, частично ассимилировать население, полностью уничтожить её культуру, историю, самобытность и язык), отняли часть её территории, оскорбили, назвав фашистами (при том, что миллионы украинцев сражались против нацистов на всех фронтах), провозгласили нацией, выдуманной австрийцами и т.п. - не только не закрыла границу с агрессором, но и даже сраный визовый режим с москалями не ввела - вот это настоящий грандиозный национальный позор!!!
Поезд Москва-Киев в 2014-2020 годах - вот позор, на фоне которого остальное как-то меркнет... 10 тысяч убитых москалями - и добро пожаловать в ой, НА Украину!
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09.05.2020 00:10 Ответить
Неужели потерпевший не свалит из страны?
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08.05.2020 16:16 Ответить
Который?
Тот, кто всегда в медицинской маске или тот, кто видосики в фейсбучке запиливает?
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08.05.2020 16:51 Ответить
Верховный потерпевший, тот, который гидрант
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08.05.2020 17:58 Ответить
Кстати, хорошее для него название.

То был у нас верховный говнокомандующий.
Теперь верховный потерпевший.

P.S. Ну что же мы такие по жизни терпилы-то, а?!
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09.05.2020 00:12 Ответить
да лучше бы и тот и другой дрыснули из страны, было бы за#бись!
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08.05.2020 20:06 Ответить
Так либо уже в Италии (спец рейсом с медиками), либо преставился.
А может и так: один клон спецрейсом в Италию, а другой - тогось.
Все может быть.

Судя по реакции Печерского суда, Портнов то, получается, ФФсЁ.
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09.05.2020 04:08 Ответить
теперь если кто пьет за зелю - не чокайтесь
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08.05.2020 16:16 Ответить
Тепер нехай Маруся подасть на прокурорів та на ДБР цивільний позов
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08.05.2020 16:18 Ответить
обязательно !!!!!!!!
по крайней мере извинения за незаконное обвинение и лишение свободы она должна была услышать и получить письменно сразу вместе с заявлением об открытии дела против "обоссанного потерпевшего" !!!!!!!!!!!!
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08.05.2020 16:53 Ответить
а еще и обыски, аресты, испуганный ее ребенок и мама. Моральный ущерб как минимум!
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08.05.2020 19:05 Ответить
Неужели в Украине нашелся адекватный судья? Не верю.
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08.05.2020 16:21 Ответить
По идее, если шоумен мужик, то он должен был сразу освободить женщину-воина, которая защищает его задницу от кремлевского агрессора, но увы.
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08.05.2020 16:29 Ответить
Освободить? Зеленский лично заяву писал, с его подачи весь этот цирк. Интересно, когда его по судам таскать начнут, как запоет?
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08.05.2020 16:35 Ответить
"Москаль заявил, что Герус работает на спецслужбы РФ" Об этом сообщается на официальном сайте Геннадия Москаля.

По словам Москаля, в действиях Геруса присутствуют признаки государственной измены.

В опубликованном обращении отмечается, что единый диспетчерский центр поддержания частоты в энергосистемах России, Беларуси, Молдовы и Украины находится в России.

Поскольку Украина и Молдова проявляют желание отсоединиться от российского центра, поэтому Россия всячески пытается препятствовать энергетической евроинтеграции Украины.

Таким образом Россия пытается всячески содействовать краху энергетической системы Украины, а также созданию дефицита энергии.

"По моей информации, как бывшего заместителя руководителя Службы безопасности Украины, Герус Андрей Николаевич является тем самым агентом влияния спецслужб российской федерации", - говорится в заявлении Москаля. Ранее сообщалось, что 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Первую закупку электроэнергии из РФ осуществило ООО "Юнайтед Энерджи". Эта компания в 2019 году заключила несколько контрактов на поставку газа АО "Днипроазот", которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского.

По словам нардепа от фракции "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе, нардеп от "Слуги народа" и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус пролоббировал поправки в законопроект о ядерной безопасности, которые позволили компании украинского олигарха Игоря Коломойского осуществить закупку дешевой электроэнергии из России.
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08.05.2020 16:34 Ответить
Как и говорил: малость помурыжат для проформы и отпустят. Так оно и случилось.
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08.05.2020 16:35 Ответить
Говори своему унитазу(дыре в земле), здесь не надо ,мордовецуася...
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08.05.2020 17:01 Ответить
Попэрэдныкоботы, я ж вам с лета пишу - зе вашего попэрэдныка не посадит. Прекратите стонать. Астанавите-с!
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08.05.2020 16:36 Ответить
пышы на дЯревню дэдушке ,чебураха драная,здесь не надо ,в сад,в сад...
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08.05.2020 17:03 Ответить
"потерпевшего Зеленского"...(с).. )))))))


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08.05.2020 16:38 Ответить
"Адвокат отметил: "Даже Печерский суд начал о чем-то догадываться."
Источник: https://censor.net/n3194356

Действительно.
И чего это они так испугались, никак не могу догадаться я.
Наверное, после падения очередного временного правотельства Слуг Народа судьям жить хочется, и они помнят, что границы Европа закрыла.
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08.05.2020 16:49 Ответить
зеленую тварь и ее армянскую собаку аваакяна, за фейковые дела - на нары!
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08.05.2020 16:49 Ответить
Я не понимаю как , за Чмо Зеленского можно было голосовать . Шоколад конечно не сахар , но трусливым его назвать нельзя
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08.05.2020 16:52 Ответить
Судя по всему, это могут понять только те, кто за него голосовали...и то не все. НЛП?
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08.05.2020 17:10 Ответить
чому ні? нлп діє не на всіх, але ж на багатьох. Я помітив про себе, що багато речей по телевізору дивитися не можу. Як сюжети чи фільми москальські, так і шустерів із іншими подібними. Достає портніков своїми розумними лекціями на різні теми. Тільки багато чого того, що озвучує той портніков вже писали в коментах на цензорі. Достає ганнопольський із своїми підігруваннями світовій фармамафії - ми всє умрьом. Уже й не зрозуміти: чи то журналісти настільки тупі, що не можуть користуватися відкритою інформацією, чи то їм приплачують за тенденційне її подання. Але маніпуляції ( принаймні мені) часто видно неозброєним оком. У мене правда велика практика на цензорі та інших ресурсах (більше десяти років як не як).
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08.05.2020 20:54 Ответить
Глибако капаїтє...
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08.05.2020 23:53 Ответить
Але маніпуляції ( принаймні мені) часто видно неозброєним оком

Здесь согласен, конечно. Только многие люди этого не видят или видеть не хотят. Есть много подобных техник и все они худо-бедно работают, что-то лучше, что-то хуже. Однако в данном случае (прошлогодние выборы) это применение таких техник на государственном уровне (рф). И оно, увы, сработало на ура.

Поэтому даже здесь на форуме достаточно просто увидеть зе-комментаторов, которые тупо отрабатывают методички и других, которые все еще находятся под соответствующим воздействием.
Естественно, все ИМХО.
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09.05.2020 11:28 Ответить
Я не понимаю, как за государственного изменника Оффшоренко можно было голосовать. Он такой храбрый, что отважился пожать руку *****. Руку, на которой кровь украинцев. И по его убедительной просьбе отважно уничтожил почти все боеприпасы Украины. 5 артскладов на парочку миллиардов. Долларов. США. Отчаянно отстоял безвиз с агрессором. Смело провёл парад в Киеве, пока добровольцы гибли в Иловайске. Лихо отдал врагу Дебальцево. Да, трусливым не назовёшь.
Потому что вытворять такое, будучи главнокомандующим страны, на которую напал опасный враг - это надо быть таки отмороженно-смелым. Ведь за такое, вообще-то, к стенке надо ставить.
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09.05.2020 00:17 Ответить
Следующий шаг - прекращение уголовного дела.
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08.05.2020 16:56 Ответить
Уклонист включил заднюю.......
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08.05.2020 17:01 Ответить
Кажуть що сьогодні під час поїздки до Мілового зеленського бачили на березі річки Айдар. Він зайшов по пояс у воду і щось там полоскав ))
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08.05.2020 17:09 Ответить
Саме смішне, що ще помста судової системи зеленському, що урізав зарплату суддям до 47 200 грн під час карантину, а не завдяки досягненням Зверобій та адвокатів.
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08.05.2020 17:29 Ответить
НАЙсмішніше.
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08.05.2020 23:54 Ответить
Где замена шмыгаля?
Почему переход с атомных станций на угольные? Для поддержания ахметки и днр за счет украины, чтобы эти деньги ахметка использовал для убийств украинцев? И платить в 3 разы больше? У парашки деньги закончились?
А че это фсбшний агент ярмак от зебота не отходит. Его тоже устранить.
Ахметка не является эффективным менеджером со своим убитым кладбищем и за это мечетью за спиной, тоесть величина мечети говорит о величине его им убитым кладбища. Это обычный пантовый(которого никто не критикует, потому что боятся, а значит понты ему очень важно, а значит он антиэффективен, а антиэффективные всегда убивают, пугают или подают в суд) мясник, который кроме бюджета воровать деньги по другому зарабатывать НЕ УМЕЕТ. Кроме этого он способствовал захвату гиркиным донецка и луганска и давал денег на это дело из карманов украинцев - он деньгами украины убивал украинцев. Когда как коломойша делал наоборот. И трижды враг(3-0) украины ахметка меньше меньшего врага украины (3-1) коломойши у которого есть одна заслуга. Здесь что-то неправильно.
Олигархическая ворюга госбюджета и супервраг украины ахметка должен уйти на свалку истории.
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08.05.2020 18:05 Ответить

Суд зняв із волонтера і ветерана Звіробій запобіжний захід, - адвокат - Цензор.НЕТ 8609
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08.05.2020 18:15 Ответить
Відпустили цю чокнуту і правильно зробили! Хоча треба було їй впаяти пару років, але, що візьмеш з психічно хворої людини? Хай би в психлікарню краще відправили!
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08.05.2020 18:42 Ответить
Тобі нудно в псих.лікарні одному?
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08.05.2020 18:51 Ответить
Суд зняв із волонтера і ветерана Звіробій запобіжний захід, - адвокат - Цензор.НЕТ 7087
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08.05.2020 19:02 Ответить
Ну вот теперь опять Владимиру Ссанычу будет сниться облизывающаяся Маруся Звиробий с хирургической пилой для вскрытия черепной коробки и сковородкой в руках да со «слюнявчиком» на груди с вышитым гипоталамусом и надписью «покушать бы мозгов».
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08.05.2020 18:57 Ответить
В отчестве потерпевшего буква "ц" пропущена.
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08.05.2020 22:24 Ответить
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09.05.2020 02:37 Ответить
На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину

https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
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08.05.2020 23:36 Ответить
То жі абь єтам взпомьнєлл.Пєсьня кллас.
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08.05.2020 23:56 Ответить
Интересно а сколько ей потом заплатят раз Тимошенко 149 лямов отвалили как компенсацию?
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09.05.2020 02:40 Ответить
Ховайте обісцяного Клоуна, Маруська виходить на охоту.
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09.05.2020 08:36 Ответить
 
 