Суд снял с волонтера и ветерана Звиробий меру пресечения, - адвокат

Суд снял с волонтера и ветерана Маруси Зверобой (Елены Беленькой) все процессуальные обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил ее адвокат Андрей Писаренко.

Адвокат отметил: "Даже Печерский суд начал о чем-то догадываться.

Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Звиробий.

Теперь у Маруси нет ни одного пресечения в этом "чрезвычайно сложном деле".

Одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокуророра не смогли вовремя подать релевантное ходатайство.

Они некомпетентны или кто-то сознательно подставляет генерального прокурора, недавно сама себя завела в эту группу прокуроров?"

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Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.