Суд зняв із волонтера і ветерана Звіробій запобіжний захід, - адвокат
Суд зняв із волонтера і ветерана Марусі Звіробій (Олени Бєлєнької) всі процесуальні зобов'язання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив її адвокат Андрій Писаренко.
Адвокат зазначив: "Навіть Печерський суд почав про щось здогадуватися.
Сьогодні слідча суддя Печерського суду повернула прокурору у справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов'язків Марусі Звіробій.
Тепер у Марусі немає жодного заходу в цій "надзвичайно складній справі".
Одинадцять прокурорів Офісу генерального прокуророра не змогли вчасно подати релевантне клопотання.
Вони некомпетентні чи хтось свідомо підставляє генерального прокурора, яка недавно сама себе завела в цю групу прокурорів?"
Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вони разом нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
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а ведь это было гораздо подсуднее, чем первый базар с Софией
что б президент, да который весь такой себя называл народным перед выборами писал кляузы на девушек, да ещё и волонтёров, которые его же и защищали, пока тот по сцене скакал да косил от армии..
фу позор!
Чтобы страна, на которую напали с целью её уничтожить физически (оккупировать, частично уничтожить, частично ассимилировать население, полностью уничтожить её культуру, историю, самобытность и язык), отняли часть её территории, оскорбили, назвав фашистами (при том, что миллионы украинцев сражались против нацистов на всех фронтах), провозгласили нацией, выдуманной австрийцами и т.п. - не только не закрыла границу с агрессором, но и даже сраный визовый режим с москалями не ввела - вот это настоящий грандиозный национальный позор!!!
Поезд Москва-Киев в 2014-2020 годах - вот позор, на фоне которого остальное как-то меркнет... 10 тысяч убитых москалями - и добро пожаловать
вой, НА Украину!
Тот, кто всегда в медицинской маске или тот, кто видосики в фейсбучке запиливает?
То был у нас верховный говнокомандующий.
Теперь верховный потерпевший.
P.S. Ну что же мы такие по жизни терпилы-то, а?!
А может и так: один клон спецрейсом в Италию, а другой - тогось.
Все может быть.
Судя по реакции Печерского суда, Портнов то, получается, ФФсЁ.
по крайней мере извинения за незаконное обвинение и лишение свободы она должна была услышать и получить письменно сразу вместе с заявлением об открытии дела против "обоссанного потерпевшего" !!!!!!!!!!!!
По словам Москаля, в действиях Геруса присутствуют признаки государственной измены.
В опубликованном обращении отмечается, что единый диспетчерский центр поддержания частоты в энергосистемах России, Беларуси, Молдовы и Украины находится в России.
Поскольку Украина и Молдова проявляют желание отсоединиться от российского центра, поэтому Россия всячески пытается препятствовать энергетической евроинтеграции Украины.
Таким образом Россия пытается всячески содействовать краху энергетической системы Украины, а также созданию дефицита энергии.
"По моей информации, как бывшего заместителя руководителя Службы безопасности Украины, Герус Андрей Николаевич является тем самым агентом влияния спецслужб российской федерации", - говорится в заявлении Москаля. Ранее сообщалось, что 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Первую закупку электроэнергии из РФ осуществило ООО "Юнайтед Энерджи". Эта компания в 2019 году заключила несколько контрактов на поставку газа АО "Днипроазот", которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского.
По словам нардепа от фракции "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе, нардеп от "Слуги народа" и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус пролоббировал поправки в законопроект о ядерной безопасности, которые позволили компании украинского олигарха Игоря Коломойского осуществить закупку дешевой электроэнергии из России.
Источник: https://censor.net/n3194356
Действительно.
И чего это они так испугались, никак не могу догадаться я.
Наверное, после падения очередного временного правотельства Слуг Народа судьям жить хочется, и они помнят, что границы Европа закрыла.
Здесь согласен, конечно. Только многие люди этого не видят или видеть не хотят. Есть много подобных техник и все они худо-бедно работают, что-то лучше, что-то хуже. Однако в данном случае (прошлогодние выборы) это применение таких техник на государственном уровне (рф). И оно, увы, сработало на ура.
Поэтому даже здесь на форуме достаточно просто увидеть зе-комментаторов, которые тупо отрабатывают методички и других, которые все еще находятся под соответствующим воздействием.
Естественно, все ИМХО.
Потому что вытворять такое, будучи главнокомандующим страны, на которую напал опасный враг - это надо быть таки отмороженно-смелым. Ведь за такое, вообще-то, к стенке надо ставить.
Почему переход с атомных станций на угольные? Для поддержания ахметки и днр за счет украины, чтобы эти деньги ахметка использовал для убийств украинцев? И платить в 3 разы больше? У парашки деньги закончились?
А че это фсбшний агент ярмак от зебота не отходит. Его тоже устранить.
Ахметка не является эффективным менеджером со своим убитым кладбищем и за это мечетью за спиной, тоесть величина мечети говорит о величине его им убитым кладбища. Это обычный пантовый(которого никто не критикует, потому что боятся, а значит понты ему очень важно, а значит он антиэффективен, а антиэффективные всегда убивают, пугают или подают в суд) мясник, который кроме бюджета воровать деньги по другому зарабатывать НЕ УМЕЕТ. Кроме этого он способствовал захвату гиркиным донецка и луганска и давал денег на это дело из карманов украинцев - он деньгами украины убивал украинцев. Когда как коломойша делал наоборот. И трижды враг(3-0) украины ахметка меньше меньшего врага украины (3-1) коломойши у которого есть одна заслуга. Здесь что-то неправильно.
Олигархическая ворюга госбюджета и супервраг украины ахметка должен уйти на свалку истории.
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ