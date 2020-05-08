Суд зняв із волонтера і ветерана Звіробій запобіжний захід, - адвокат

Суд зняв із волонтера і ветерана Марусі Звіробій (Олени Бєлєнької) всі процесуальні зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив її адвокат Андрій Писаренко.

Адвокат зазначив: "Навіть Печерський суд почав про щось здогадуватися.

Сьогодні слідча суддя Печерського суду повернула прокурору у справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов'язків Марусі Звіробій.

Тепер у Марусі немає жодного заходу в цій "надзвичайно складній справі".

Одинадцять прокурорів Офісу генерального прокуророра не змогли вчасно подати релевантне клопотання.

Вони некомпетентні чи хтось свідомо підставляє генерального прокурора, яка недавно сама себе завела в цю групу прокурорів?"

Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вони разом нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.