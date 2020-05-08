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Новости Коронавирус и карантин
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Мы открыты для международного расследования происхождения коронавируса, - посол Китая

Мы открыты для международного расследования происхождения коронавируса, - посол Китая

Китайский посол в Берлине Ву Кен отверг обвинения в сокрытии происхождения вируса и заявил, что страна открыта для независимого международного расследования происхождения коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы открыты для международного расследования. Мы поддерживаем обмен исследованиями между учеными. Но мы отказываемся ставить Китай на скамью подсудимых без доказательств, взяв на себя вину, а затем пытаясь найти доказательства с помощью так называемого международного расследования", - отметил Кен.

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Как известно, Администрация Трампа обвиняет Китай в затягивании с реакцией на вспышку коронавируса. Сообщение из Китая указывают на то, что врачи, которые предупреждали о распространении коронавируса, были наказаны. В прошлом месяце Китай выдворил из страны журналистов ряда ведущих американский изданий, таких как The New YorkTimes, The Washington Post и The Wall Street Journal.

Автор: 

карантин (16729) Китай (3065) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Напомню, двое ученых из троих, которые через соцсети предупреждали об опасности вируса, арестованы, один пропал без вести.
И вот, не прошло и полгода, как Китай открылся для международных расследований. Всюду тихо, прибрано, аккуратно, на желтых мордах казёные деревянные улыбки, на улыбках маски. Китай готов.
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08.05.2020 16:27 Ответить
+3
все зачистили ?
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08.05.2020 16:09 Ответить
+2
сталином клянусь.

Мыже коммунисты никогда не обманывали!
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08.05.2020 16:13 Ответить
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все зачистили ?
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08.05.2020 16:09 Ответить
Мы открыты для международного расследования происхождения коронавируса, - посол Китая - Цензор.НЕТ 8388
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08.05.2020 16:15 Ответить
Вам лишь бы найти виноватого, неужели вы думаете что вирус не мог появится естественным образом? А как же чума, оспа и т.д.? Тоже рукотворные инфекции?
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08.05.2020 16:25 Ответить
Он может и не модифицирован искусственно, но убег то он из уханьской лаборатории.
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08.05.2020 16:29 Ответить
А в том, что китай скрывал все, пока вирус не разлетелся по всему миру, кто виноват? Не китай случайно? Вместе с ВОЗовским очильником.
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08.05.2020 17:08 Ответить
сталином клянусь.

Мыже коммунисты никогда не обманывали!
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08.05.2020 16:13 Ответить
А че скрывают?
в сссре даже никто не знал, чтобы начало заражения. Всех зараженных быстро вычислили и изолировали.Самолеты завертали в воздухе в францию. А эти специально всех выпускали
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08.05.2020 16:22 Ответить
Напомню, двое ученых из троих, которые через соцсети предупреждали об опасности вируса, арестованы, один пропал без вести.
И вот, не прошло и полгода, как Китай открылся для международных расследований. Всюду тихо, прибрано, аккуратно, на желтых мордах казёные деревянные улыбки, на улыбках маски. Китай готов.
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08.05.2020 16:27 Ответить
Им хоть ссы в глаза, а они все - Божья роса.
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08.05.2020 16:27 Ответить
Пандемія коронавірусу почалась з вибуха у російському центрі вірусології «Вектор» у Кольцово під Новосибірськом 16 вересня 2019 року і не треба піддаватись російській брехні, звинувачуючи китайців.
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08.05.2020 17:45 Ответить
Долго не соглашались. Улики, видать, прятали.
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08.05.2020 22:52 Ответить
 
 