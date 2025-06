Мы открыты для международного расследования происхождения коронавируса, - посол Китая

Китайский посол в Берлине Ву Кен отверг обвинения в сокрытии происхождения вируса и заявил, что страна открыта для независимого международного расследования происхождения коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы открыты для международного расследования. Мы поддерживаем обмен исследованиями между учеными. Но мы отказываемся ставить Китай на скамью подсудимых без доказательств, взяв на себя вину, а затем пытаясь найти доказательства с помощью так называемого международного расследования", - отметил Кен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео

Как известно, Администрация Трампа обвиняет Китай в затягивании с реакцией на вспышку коронавируса. Сообщение из Китая указывают на то, что врачи, которые предупреждали о распространении коронавируса, были наказаны. В прошлом месяце Китай выдворил из страны журналистов ряда ведущих американский изданий, таких как The New YorkTimes, The Washington Post и The Wall Street Journal.