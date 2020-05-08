На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят смягчение карантина и восстание мэров

Сегодня, 8 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, действительно ли мы готовы к смягчению карантина и почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти.

Также в студии будут говорить о том, как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе, сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями выпуска станут Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994); Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ; Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины; Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа"; Петр Порошенко, Президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская Солидарность"; Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос"; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"; Виталий Кличко, мэр Киева; Борис Филатов, мэр Днепра; Андрей Садовый, мэр Львова; украинские врачи, которые вернулись из Италии.