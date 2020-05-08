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Новости Коронавирус и карантин
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На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят смягчение карантина и восстание мэров

На

Сегодня, 8 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, действительно ли мы готовы к смягчению карантина и почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти.

Также в студии будут говорить о том, как Украина должна отмечать окончание Второй мировой войны в Европе, сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями выпуска станут Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994); Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ; Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины; Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа"; Петр Порошенко, Президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская Солидарность"; Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос"; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"; Виталий Кличко, мэр Киева; Борис Филатов, мэр Днепра; Андрей Садовый, мэр Львова; украинские врачи, которые вернулись из Италии.

Автор: 

Вторая мировая война (428) День Победы (1231) карантин (16729) свобода слова (1170) Шустер Савик (681) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
какая-то сраная свобода слова вроде и не савик нет резкости ,а так фигня ,перестал смотреть
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08.05.2020 16:38 Ответить
+3
Нулевая ******** на нулевом канале с нулевым ведущим.
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08.05.2020 16:49 Ответить
+2
"восстание мэров"
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08.05.2020 16:38 Ответить
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какая-то сраная свобода слова вроде и не савик нет резкости ,а так фигня ,перестал смотреть
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08.05.2020 16:38 Ответить
Зебот занижает цифры в 5 раз.Любое открытие чего либо и контролировать станет очень сложно.Зебот ведет себя так же и тоталитарный китай.
Мамкин диктатор ****.
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08.05.2020 17:24 Ответить
Шустряк на "АХмєтов24" ?

ні. не дився жодної передачі більше 30-ти секунд..
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08.05.2020 17:37 Ответить
"восстание мэров"
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08.05.2020 16:38 Ответить
звучит как восстание рабов )))
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08.05.2020 16:42 Ответить
Зебот и его кацапский пес ярмак-дермак проукраинскую часть делают имитацией(какието атр и прочую херню, где укр каналы из укр журналистов), а кацапский интерес толкают на 100%.
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учреждениях.
Язык должен быть запрещен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?

НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.

Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
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08.05.2020 16:49 Ответить
Кацап, такие простыни никто не читает
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08.05.2020 16:54 Ответить
как ты не читающие кацапы ходят мимо.
А че только первонахи читаешь?
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08.05.2020 17:08 Ответить
революціонер і повстанець Садовий..

він ,"висловлюючи" підтримку,не зміг навіть в кінці чітко договорити слово Черкаси..
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08.05.2020 17:36 Ответить
Кацап консерву монгола венедиктову пора выносить.
И закрытие мертвечук каналов, и открытие украинких.
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08.05.2020 16:48 Ответить
Нулевая ******** на нулевом канале с нулевым ведущим.
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08.05.2020 16:49 Ответить
Сатана там правит бал
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08.05.2020 17:41 Ответить
На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят смягчение карантина и восстание мэров - Цензор.НЕТ 5119
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08.05.2020 16:56 Ответить
Рабинович управляется маленькой опг озеро с кремля и вякает как ему скажут там.Получает зарплаты в парашке - агрессоре. Украинский народ этот ублюдочный масковский черт называет радикалами. Потому что так не нравится в мацкве. Агрессору так не нравится. Агрессору не нравится народная украинская политика. Агрессору украина не нравится. Ему нравится кровь и убийства с голодоморами. Потому рабинович и вся агентура медвутчук-бойковская и ватно портнов-дубинский это кровь и войны. Потому рабинович агентурная консерва будет что-то вякать.Дурак рабинович хочет руцмир, чтобы садили ДАЖЕ ЗА ЛАЙКИ. КАРЛ! ЗА ЛАЙКИ. Репрессивный ленивый руцмир чтобы не работать плодит Вертухаев и садят за лайки. Более ублюдочной и запуганной системы нигде даже во вселенной нет. Рабинович и его ж-опзж это символ этой системы.
Рабинович говорит словами путина. Почему. Никто никого не вырезал в славянке и краматорске. Кацапы вечно лгут,лгут, лгут. И убивают. Больше ничего они не умеют, и никогда не умели.Им легче гулаг построить чем достаток.Народ для кацапа из кооператива озеро это быдло. А война для быдла, а деньги им.

Венедиктову назначили в украине в кремле. Зеленский это дыравый *****, который **** кацапы во все позы.Назначение для зеленского уже управляют из масквы. Агрессор приказывает бесхребетному зеленскому кого назначить?
Вернуть тех что венедиктова выгнала прозападную комиссию по утверждению прокуроров. Венедиктову выгнать. Украина куда идет в таежный союз рукожопых кацдураков с запугиванием и тюрмы даже за лайки(ТЮРМА ЗА ЛАЙК - руцмир дурака ЭТО САМАЯ ОПУЩЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗ СУЩЕСТВОВАВШИХ), убийствами как немцова и голодоморами как в 33м или в европу. Следующего только с согласования союзников украины ес и посольства сша. Парашка агрессор. Никакого скатывания к дуракам и опг озеро.
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08.05.2020 17:06 Ответить
"Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег. Стороны встретятся в суде./Что Шустеру, гражданину Италии,еврею, что Коломойскому, гражданину Израиля, еврею, Украина сама по себе не интересна. Им интересны деньги, зарабатываемые в Украине.Показ дележа этих денег вот это интересно, это коррида, это покруче боёв Усика и Ломаченко, которых приглашает к себе Россия.
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08.05.2020 17:26 Ответить
Пороха редко зовут но я подсознательно думал что он будет ! Порох подпали их пуканы !
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08.05.2020 17:26 Ответить
Єдине політичне ток-шоу з більш-менш адекватним висвітленням подій в Україні і де запрошуються не різні "шавки", а елітні політичні лідери!!!
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08.05.2020 18:38 Ответить
 
 