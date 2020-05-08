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В "Слуге народа" предлагают открыть кинотеатры с 1 июля. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Павел Сушко обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить работу кинотеатров с 1 июля.

Об этом сообщил в Facebook депутат Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Кинотеатры понесли большие убытки. А ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям и банкротству. Как показала практика США и Китая, если кинотеатры откроются сейчас, то есть большая вероятность, что зрителей не будет. Люди не готовы массово контактировать друг с другом, и кризис ударил по карману. Кроме того, сейчас нет крупных, ни голливудских, ни украинских, кинопремьер, которые привлекли бы зрителя", - написал он.

По мнению Ткаченко, правительство должно определиться с конкретной датой по открытию кинотеатров, а Минздрав - разработать нормативы санитарных мероприятий.

"Поэтому мы с Павлом Сушко обратились к премьер-министру и предложили четкий алгоритм. Предлагаем открывать кинотеатры с 1 июля. Первые две недели месяца продавать билеты с ограничениями, например, через ряд и через место. А уже с 16 июля вернуться к обычному режиму. Это помогло бы кинотеатрам выйти из кризиса постепенно и не оказаться в ситуации, когда нет ни фильмов, ни зрителей", - пояснил депутат.

В Слуге народа предлагают открыть кинотеатры с 1 июля 01

По его словам, при этом нужно синхронизироваться с мировым кинорынком.

"Если продолжится работа в карантинных ограничениях, мы также перенесем дату открытия на более поздний период. Также, напоминаю об инициативе Сергея Созановского, который предложил бесплатно предоставить для повторного показа в кинотеатрах современные украинские фильмы. Призываю к ней присоединиться", - добавил Ткаченко.

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Автор: 

кино (1537) Ткаченко Александр (429) Слуга народа (2638)


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Топ комментарии
+11
Де*илы - метро и транспорт запустите.
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08.05.2020 17:17 Ответить
+9
Підлеглих Авакова засікли за умисним підпалом трави під Києвом

Нацгвардійці палили траву у Бориспільському районі, що на Києвщині. Коли очевидець зробив їм зауваження - накинулися на нього з матами та ледь не побили.
У Нацгвардії підтвердили, що бійці на відео - їхні. Там додали, що пожежі, на щастя, не сталося. Палії нібито самі загасили усе те, що підпалили.
Від кого нацгвардійці отримали завдання прибирати поле і палити траву у Нацгвардії не знають, однак обіцяють з'ясувати.В "Слуге народа" предлагают открыть кинотеатры с 1 июля - Цензор.НЕТ 4122
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08.05.2020 17:20 Ответить
+6
В "Слуге народа" предлагают открыть кинотеатры с 1 июля - Цензор.НЕТ 4959
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08.05.2020 17:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Де*илы - метро и транспорт запустите.
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08.05.2020 17:17 Ответить
В кінотеатрах замкнутий простір в якому глядачі перебувають по 2-3 години, це небезпечно для передачі вірусу. Кінотеатр це не перша необхідність в країні, хай зачекають!
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08.05.2020 17:23 Ответить
Организма кино крутить будут?
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08.05.2020 17:17 Ответить
Сделайте летние кинотеатры на свежем воздухе.
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08.05.2020 19:52 Ответить
Підлеглих Авакова засікли за умисним підпалом трави під Києвом

Нацгвардійці палили траву у Бориспільському районі, що на Києвщині. Коли очевидець зробив їм зауваження - накинулися на нього з матами та ледь не побили.
У Нацгвардії підтвердили, що бійці на відео - їхні. Там додали, що пожежі, на щастя, не сталося. Палії нібито самі загасили усе те, що підпалили.
Від кого нацгвардійці отримали завдання прибирати поле і палити траву у Нацгвардії не знають, однак обіцяють з'ясувати.В "Слуге народа" предлагают открыть кинотеатры с 1 июля - Цензор.НЕТ 4122
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08.05.2020 17:20 Ответить
Кто теперь скажет , что я преувеличиваю, когда говорю, что многие вспышки Ковид -19 у нас создаются искусственно, заинтересованными лицами?
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08.05.2020 19:55 Ответить
Это финиш...
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08.05.2020 19:55 Ответить
Дебилы зеленые...
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08.05.2020 17:20 Ответить
Цирки лучче..
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08.05.2020 17:22 Ответить
А обещали открыть тенцплощадки, библиотеки, музеи, кружки хорового пения и художественного свиста...
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08.05.2020 17:24 Ответить
Майданівці оприлюднили заяву!

заявление подписали 182 физических лица и 14 организаций.
https://www.youtube.com/watch?v=1a1x7X4NdG4
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08.05.2020 17:30 Ответить
В "Слуге народа" предлагают открыть кинотеатры с 1 июля - Цензор.НЕТ 4959
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08.05.2020 17:32 Ответить
Будут крутить "Слугу" или "Сваты"?
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08.05.2020 17:37 Ответить
а за два тижні буде ще...

Сегодня в Минске проходит очередная репетиция парада 9 мая.
Несколько сотен людей носили флаги и пели военные песни.
Большинство участников были без масок и перчаток, передает https://www.svaboda.org/a/30601244.html «Радыё Свабода» .
Напомним, на днях журналистам поступали сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях https://charter97.org/ru/news/2020/5/6/375477/ говорят приходить на парад без масок - и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.
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08.05.2020 17:43 Ответить
Во как Ткаченко за свой бизнес переживает,убытки он понес...."Сеть кинотеатров Оскар, первый зал был открыт в 2009 году. Владельцы: Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1, который входит в группу "Приват" Игоря Коломойского"
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08.05.2020 18:05 Ответить
В "Слуге народа" предлагают открыть кинотеатры с 1 июля - Цензор.НЕТ 515
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08.05.2020 18:05 Ответить
"кварталы" и "сваты" в широкие массы на широких экранах!
Проблем больше нет, это понятно.
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08.05.2020 21:05 Ответить
 
 