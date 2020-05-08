Шуфрич зарегистрировал законопроект, снимающий запрет с "георгиевской ленты"
Народный депутат от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагает отменить запрет на так называемую "георгиевскую ленточку".
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, документ опубликован на сайте парламента.
Он называется "Проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины" О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты ".
Текста проекта и пояснительной записки пока нет.
"Георгиевскую ленточку" запретили в Украине в 2017 году, за ее использование предусмотрены штраф от 850 до 2550 гривен, за повторное нарушение - штраф от 2550 до 5100 гривен, или административный арест на срок до 15 суток.
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А вот как грузины раньше строго объяснили российским фашистам -байкерам, что делать с кровавыми "колорадскими" ленточками
Двух российских байкеров в Тбилиси поймали и вынудили снять т.н. "георгиевские" ленточки - символ российской оккупации. Об этом сообщает Грузия-онлайн со ссылкой на одного из лидеров НПО "Свободная зона" Фарнаоза Чкадуа.
"На Колхозной площади заметили байкеров, друзей фашиста )(уйла - путлина, у которых были прикреплены колорадские (георгиевские) оккупационные ленты... и жёстко заставили их порезать на ленты собственными ножами и запретили им использование этих кровавых лент на территории Грузии", - пишет он. И как подсказывают окружающие свидетели эти российские фашисты - байкеры испуская жуткий, трусливый но и звериный вой уничтожили свои кровавые оккупационные ленты. Среди тех, кто заставил снять оккупационные ленточки российских байкеров - фашистов, был и внук младшего сержанта Мелитона Кантария - Героя Советского Союза, водрузившего в мае 1945 года флаг Победы над Рейхстагом, а в 90-х годах изгнанного из родного дома в Абхазии уже российскими фашистами оккупантами) - Ираклий Кантария.
Вот и не скажи что история может повторится, Герой Советского Союза М.Кантария мужественно уничтожал немецких фашистов а его внук И.Кантария готов уничтожать таких самых но уже российских фашистов оккупантов!
Шуфрич этот кремлёвский выродок Иуда гордо заявляет. А мою продажную морду скоро не набьют. Эта анти украинская власть ЗЕбилов капитулянтов она мене как родная. Ну разве что если и набьют но позже, и уже при другой про украинской власти патриотов..
засунуть ленточку шуфричу в Дупу
дать пинка-чтобы бежал до самого Ростова
а лента развивалась от газов
Били, били , не добили сученка .
КарфагенШуфрич должен быть разрушенотмудохан
У него в голове одни ленточки. Пенсионер марозматик.
Украина - страна для украинофобов.