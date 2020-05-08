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Шуфрич зарегистрировал законопроект, снимающий запрет с "георгиевской ленты"

Шуфрич зарегистрировал законопроект, снимающий запрет с

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагает отменить запрет на так называемую "георгиевскую ленточку".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, документ опубликован на сайте парламента.

Он называется "Проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины" О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты ".

Текста проекта и пояснительной записки пока нет.

"Георгиевскую ленточку" запретили в Украине в 2017 году, за ее использование предусмотрены штраф от 850 до 2550 гривен, за повторное нарушение - штраф от 2550 до 5100 гривен, или административный арест на срок до 15 суток.

Автор: 

ВР (29302) символика (300) Шуфрич Нестор (954)


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Топ комментарии
+101
Шуфрич зарегистрировал законопроект, снимающий запрет с "георгиевской ленты" - Цензор.НЕТ 7400
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08.05.2020 20:46 Ответить
+72
Ету падлу нужно повесить на колорадской ленточке.
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08.05.2020 20:46 Ответить
+67
Давно не бит!!!
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08.05.2020 20:44 Ответить
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Страница 2 из 2
А в чем проблема? Ему это разрешили 73% черни,плебеев,савецких хохлов - какаразница,и тупых,наивных,полезных идиотов.А действительно,под какой ленточкой сосать у Кадырова?Диды ж ваивали?.
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08.05.2020 22:04 Ответить
Ну от чого воно таке упороте?
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08.05.2020 22:15 Ответить
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 8646
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08.05.2020 22:18 Ответить
Его никто при новой власти не пиз.ил.Крапка.
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08.05.2020 22:22 Ответить
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 9319
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08.05.2020 22:23 Ответить
Зомбоящик на Московии таки делает свое "дело" с московитами и их отпрысками..
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09.05.2020 08:26 Ответить
лучшеб она села задом.
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09.05.2020 10:13 Ответить
-
А вот как грузины раньше строго объяснили российским фашистам -байкерам, что делать с кровавыми "колорадскими" ленточками
Двух российских байкеров в Тбилиси поймали и вынудили снять т.н. "георгиевские" ленточки - символ российской оккупации. Об этом сообщает Грузия-онлайн со ссылкой на одного из лидеров НПО "Свободная зона" Фарнаоза Чкадуа.
"На Колхозной площади заметили байкеров, друзей фашиста )(уйла - путлина, у которых были прикреплены колорадские (георгиевские) оккупационные ленты... и жёстко заставили их порезать на ленты собственными ножами и запретили им использование этих кровавых лент на территории Грузии", - пишет он. И как подсказывают окружающие свидетели эти российские фашисты - байкеры испуская жуткий, трусливый но и звериный вой уничтожили свои кровавые оккупационные ленты. Среди тех, кто заставил снять оккупационные ленточки российских байкеров - фашистов, был и внук младшего сержанта Мелитона Кантария - Героя Советского Союза, водрузившего в мае 1945 года флаг Победы над Рейхстагом, а в 90-х годах изгнанного из родного дома в Абхазии уже российскими фашистами оккупантами) - Ираклий Кантария.
Вот и не скажи что история может повторится, Герой Советского Союза М.Кантария мужественно уничтожал немецких фашистов а его внук И.Кантария готов уничтожать таких самых но уже российских фашистов оккупантов!
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08.05.2020 22:25 Ответить
Обрізані країн СНГ єднайтесь.
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08.05.2020 22:31 Ответить
""Обрізні» країн СНГ вже давно обьєднались,а гоям приходиться воювати між собою.
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09.05.2020 04:23 Ответить
Разрешить одну ленточку на которой и повесить шуфрича.
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08.05.2020 22:42 Ответить
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 8790
Шуфрич этот кремлёвский выродок Иуда гордо заявляет. А мою продажную морду скоро не набьют. Эта анти украинская власть ЗЕбилов капитулянтов она мене как родная. Ну разве что если и набьют но позже, и уже при другой про украинской власти патриотов..
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08.05.2020 22:46 Ответить
Ишь, как парламентская сепарня зашевелилась! Получили "маляву" от *****, твари?!!
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08.05.2020 22:48 Ответить
Запасайтесь, хлопци, дустом. Дюже богато колорадов предстоит травить.
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08.05.2020 22:49 Ответить
Шуфричу потрібно пояснити, що за носіння в радянські часи "георгієвської" стрічки людей просто розстрілювали. У Жукова і Рокасовського були георгієвські хрести. Але жодного разу вони не начіплювали їх на свої мундири за сталінського періоду. Навіть згадка про ці нагороди в сталінські часи означала 58 статтю від 10 років до розстрілу. В радянські часи носили "гвардійську" стрічку, яка має суттєву різницю від стрічки "георгієвської". Шуфричу треба ще разок-другий дотепно пояснити по пиці, що імперські символи Росії не мають жодного стосунку до символів Радянського Союзу в Другій світовій. Кавалер, блд, "георгієвський"-путіна-мать-ху"ла-шуфрич...
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08.05.2020 22:54 Ответить
шуфрич страх потерял
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08.05.2020 22:56 Ответить
Та нет ,он смерти ищет.
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09.05.2020 10:33 Ответить
следует помнить, блохи, чтобы укусить- выстраиваются в цепочку, вши - кусают хаотично
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08.05.2020 23:09 Ответить
Эти прокацапские твари делают вид, что "9 мая", акция "бессмертный полк", колорадская ленточка" и прочие скрепы, это не пропагандистские фсбэшные акции, которые призваны расколоть украинский народ и сформировать пятую колонну, всегда готовую к сепаратистским действиям, а "священная память" о погибших дедах. ПОДОНКИ!
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08.05.2020 23:17 Ответить
Он тожє русккагавар"яшьчьєйся чілав"єкь.
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08.05.2020 23:34 Ответить
Интересно, услышат его вопли мухосранчане?
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08.05.2020 23:29 Ответить
Надо разрешить
засунуть ленточку шуфричу в Дупу
дать пинка-чтобы бежал до самого Ростова
а лента развивалась от газов
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08.05.2020 23:43 Ответить
Давно этому уроду не чистили е-ло!
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08.05.2020 23:58 Ответить
Ипало набить этому уроду шуфричу:
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 818

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09.05.2020 00:14 Ответить
Снегиря ещё котушкевичу на клинок насадить....
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09.05.2020 00:59 Ответить
Что все так неймется этому комсомольцу- коллаборационисту то ?
Били, били , не добили сученка .
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09.05.2020 01:23 Ответить
Есть статья сепаратизм и госизмена, а если он завтра предложит закон об присоедении к сосии? Он должен быть лишён депутатского мандата и давать показания.
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09.05.2020 04:02 Ответить
сепаров надо мочить не только на донбасе но и по всей Украине
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09.05.2020 05:55 Ответить
Давненько этому ублюдку ИПАЛО не били.
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09.05.2020 06:10 Ответить
В Одесу, терміново в Одесу!!!
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09.05.2020 06:53 Ответить
вот и посмотрим кто из "слуг народа" проголосует ЗА
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09.05.2020 07:17 Ответить
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 6176
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09.05.2020 07:28 Ответить
Что снова некому по его харе накостылять?
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09.05.2020 07:32 Ответить
Не дали его тогда толпе на майдане на растерзание. А жаль.
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09.05.2020 08:12 Ответить
Когда собаке делать нечего - она лижет яйца (пишет бредовый законопроект).
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09.05.2020 08:14 Ответить
Карфаген Шуфрич должен быть разрушен отмудохан
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09.05.2020 08:51 Ответить
Давно чмо по харе не получало. Осмелело.
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09.05.2020 09:15 Ответить
....дивно чому шухрича так давно не ******* ??? тре щось робити з цими недоробками .
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09.05.2020 09:55 Ответить
До каких пор мы будем кормить их за какието ленточки?
У него в голове одни ленточки. Пенсионер марозматик.
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09.05.2020 10:10 Ответить
Шо уже голова зажила и опять просит кулака?
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09.05.2020 10:32 Ответить
да майдан не домайданил если такие как шуфрич ,бойко,медведчук а еще и аферист рабинович сидят в Раде !!!
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09.05.2020 11:28 Ответить
Еліта столичного глямура і кум квакалки ірини бєлік ,а ще таке ж таке обирає .
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09.05.2020 13:16 Ответить
до Зеленского гнилая власть недодавила ригов и нынешняя страдает тем же.Где нацкорпус, правый сектор, с-14 и ЕС, куда смотрит СБУ?
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09.05.2020 15:18 Ответить
Украинофобы давно уже открыто декларируют свои украинофобские намерения.
Украина - страна для украинофобов.
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09.05.2020 15:40 Ответить
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