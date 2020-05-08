Шуфрич зарегистрировал законопроект, снимающий запрет с "георгиевской ленты"

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагает отменить запрет на так называемую "георгиевскую ленточку".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, документ опубликован на сайте парламента.

Он называется "Проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины" О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты ".

Текста проекта и пояснительной записки пока нет.

"Георгиевскую ленточку" запретили в Украине в 2017 году, за ее использование предусмотрены штраф от 850 до 2550 гривен, за повторное нарушение - штраф от 2550 до 5100 гривен, или административный арест на срок до 15 суток.