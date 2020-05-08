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Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки"

Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з

Народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Нестор Шуфрич зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонує скасувати заборону на так звану "георгіївську стрічку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, документ опубліковано на сайті парламенту.

Він називається "Проєкт Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

Тексту проєкту і пояснювальної записки поки немає.

"Георгіївську стрічку" заборонили в Україні в 2017 році, за її використання передбачено штраф від 850 до 2550 гривень, за повторне порушення - штраф від 2550 до 5100 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Читайте також: Прикордонники затримали на ПП "Каланчак" українця з георгіївською стрічкою, якого розшукували за побиття і який виїжджав у РФ Кримським мостом

Автор: 

ВР (15073) символіка (190) Шуфрич Нестор (393)


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Топ коментарі
+101
Шуфрич зарегистрировал законопроект, снимающий запрет с "георгиевской ленты" - Цензор.НЕТ 7400
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08.05.2020 20:46 Відповісти
+72
Ету падлу нужно повесить на колорадской ленточке.
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08.05.2020 20:46 Відповісти
+67
Давно не бит!!!
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08.05.2020 20:44 Відповісти
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А в чем проблема? Ему это разрешили 73% черни,плебеев,савецких хохлов - какаразница,и тупых,наивных,полезных идиотов.А действительно,под какой ленточкой сосать у Кадырова?Диды ж ваивали?.
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08.05.2020 22:04 Відповісти
Ну от чого воно таке упороте?
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08.05.2020 22:15 Відповісти
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 8646
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08.05.2020 22:18 Відповісти
Его никто при новой власти не пиз.ил.Крапка.
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08.05.2020 22:22 Відповісти
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 9319
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08.05.2020 22:23 Відповісти
Зомбоящик на Московии таки делает свое "дело" с московитами и их отпрысками..
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09.05.2020 08:26 Відповісти
лучшеб она села задом.
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09.05.2020 10:13 Відповісти
-
А вот как грузины раньше строго объяснили российским фашистам -байкерам, что делать с кровавыми "колорадскими" ленточками
Двух российских байкеров в Тбилиси поймали и вынудили снять т.н. "георгиевские" ленточки - символ российской оккупации. Об этом сообщает Грузия-онлайн со ссылкой на одного из лидеров НПО "Свободная зона" Фарнаоза Чкадуа.
"На Колхозной площади заметили байкеров, друзей фашиста )(уйла - путлина, у которых были прикреплены колорадские (георгиевские) оккупационные ленты... и жёстко заставили их порезать на ленты собственными ножами и запретили им использование этих кровавых лент на территории Грузии", - пишет он. И как подсказывают окружающие свидетели эти российские фашисты - байкеры испуская жуткий, трусливый но и звериный вой уничтожили свои кровавые оккупационные ленты. Среди тех, кто заставил снять оккупационные ленточки российских байкеров - фашистов, был и внук младшего сержанта Мелитона Кантария - Героя Советского Союза, водрузившего в мае 1945 года флаг Победы над Рейхстагом, а в 90-х годах изгнанного из родного дома в Абхазии уже российскими фашистами оккупантами) - Ираклий Кантария.
Вот и не скажи что история может повторится, Герой Советского Союза М.Кантария мужественно уничтожал немецких фашистов а его внук И.Кантария готов уничтожать таких самых но уже российских фашистов оккупантов!
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08.05.2020 22:25 Відповісти
Обрізані країн СНГ єднайтесь.
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08.05.2020 22:31 Відповісти
""Обрізні» країн СНГ вже давно обьєднались,а гоям приходиться воювати між собою.
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09.05.2020 04:23 Відповісти
Разрешить одну ленточку на которой и повесить шуфрича.
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08.05.2020 22:42 Відповісти
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 8790
Шуфрич этот кремлёвский выродок Иуда гордо заявляет. А мою продажную морду скоро не набьют. Эта анти украинская власть ЗЕбилов капитулянтов она мене как родная. Ну разве что если и набьют но позже, и уже при другой про украинской власти патриотов..
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08.05.2020 22:46 Відповісти
Ишь, как парламентская сепарня зашевелилась! Получили "маляву" от *****, твари?!!
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08.05.2020 22:48 Відповісти
Запасайтесь, хлопци, дустом. Дюже богато колорадов предстоит травить.
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08.05.2020 22:49 Відповісти
Шуфричу потрібно пояснити, що за носіння в радянські часи "георгієвської" стрічки людей просто розстрілювали. У Жукова і Рокасовського були георгієвські хрести. Але жодного разу вони не начіплювали їх на свої мундири за сталінського періоду. Навіть згадка про ці нагороди в сталінські часи означала 58 статтю від 10 років до розстрілу. В радянські часи носили "гвардійську" стрічку, яка має суттєву різницю від стрічки "георгієвської". Шуфричу треба ще разок-другий дотепно пояснити по пиці, що імперські символи Росії не мають жодного стосунку до символів Радянського Союзу в Другій світовій. Кавалер, блд, "георгієвський"-путіна-мать-ху"ла-шуфрич...
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08.05.2020 22:54 Відповісти
шуфрич страх потерял
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08.05.2020 22:56 Відповісти
Та нет ,он смерти ищет.
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09.05.2020 10:33 Відповісти
следует помнить, блохи, чтобы укусить- выстраиваются в цепочку, вши - кусают хаотично
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08.05.2020 23:09 Відповісти
Эти прокацапские твари делают вид, что "9 мая", акция "бессмертный полк", колорадская ленточка" и прочие скрепы, это не пропагандистские фсбэшные акции, которые призваны расколоть украинский народ и сформировать пятую колонну, всегда готовую к сепаратистским действиям, а "священная память" о погибших дедах. ПОДОНКИ!
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08.05.2020 23:17 Відповісти
Он тожє русккагавар"яшьчьєйся чілав"єкь.
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08.05.2020 23:34 Відповісти
Интересно, услышат его вопли мухосранчане?
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08.05.2020 23:29 Відповісти
Надо разрешить
засунуть ленточку шуфричу в Дупу
дать пинка-чтобы бежал до самого Ростова
а лента развивалась от газов
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08.05.2020 23:43 Відповісти
Давно этому уроду не чистили е-ло!
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08.05.2020 23:58 Відповісти
Ипало набить этому уроду шуфричу:
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 818

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09.05.2020 00:14 Відповісти
Снегиря ещё котушкевичу на клинок насадить....
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09.05.2020 00:59 Відповісти
Что все так неймется этому комсомольцу- коллаборационисту то ?
Били, били , не добили сученка .
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09.05.2020 01:23 Відповісти
Есть статья сепаратизм и госизмена, а если он завтра предложит закон об присоедении к сосии? Он должен быть лишён депутатского мандата и давать показания.
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09.05.2020 04:02 Відповісти
сепаров надо мочить не только на донбасе но и по всей Украине
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09.05.2020 05:55 Відповісти
Давненько этому ублюдку ИПАЛО не били.
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09.05.2020 06:10 Відповісти
В Одесу, терміново в Одесу!!!
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09.05.2020 06:53 Відповісти
вот и посмотрим кто из "слуг народа" проголосует ЗА
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09.05.2020 07:17 Відповісти
Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки" - Цензор.НЕТ 6176
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09.05.2020 07:28 Відповісти
Что снова некому по его харе накостылять?
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09.05.2020 07:32 Відповісти
Не дали его тогда толпе на майдане на растерзание. А жаль.
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09.05.2020 08:12 Відповісти
Когда собаке делать нечего - она лижет яйца (пишет бредовый законопроект).
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09.05.2020 08:14 Відповісти
Карфаген Шуфрич должен быть разрушен отмудохан
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09.05.2020 08:51 Відповісти
Давно чмо по харе не получало. Осмелело.
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09.05.2020 09:15 Відповісти
....дивно чому шухрича так давно не ******* ??? тре щось робити з цими недоробками .
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09.05.2020 09:55 Відповісти
До каких пор мы будем кормить их за какието ленточки?
У него в голове одни ленточки. Пенсионер марозматик.
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09.05.2020 10:10 Відповісти
Шо уже голова зажила и опять просит кулака?
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09.05.2020 10:32 Відповісти
да майдан не домайданил если такие как шуфрич ,бойко,медведчук а еще и аферист рабинович сидят в Раде !!!
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09.05.2020 11:28 Відповісти
Еліта столичного глямура і кум квакалки ірини бєлік ,а ще таке ж таке обирає .
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09.05.2020 13:16 Відповісти
до Зеленского гнилая власть недодавила ригов и нынешняя страдает тем же.Где нацкорпус, правый сектор, с-14 и ЕС, куда смотрит СБУ?
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09.05.2020 15:18 Відповісти
Украинофобы давно уже открыто декларируют свои украинофобские намерения.
Украина - страна для украинофобов.
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09.05.2020 15:40 Відповісти
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