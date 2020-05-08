Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки"
Народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Нестор Шуфрич зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонує скасувати заборону на так звану "георгіївську стрічку".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, документ опубліковано на сайті парламенту.
Він називається "Проєкт Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".
Тексту проєкту і пояснювальної записки поки немає.
"Георгіївську стрічку" заборонили в Україні в 2017 році, за її використання передбачено штраф від 850 до 2550 гривень, за повторне порушення - штраф від 2550 до 5100 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
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А вот как грузины раньше строго объяснили российским фашистам -байкерам, что делать с кровавыми "колорадскими" ленточками
Двух российских байкеров в Тбилиси поймали и вынудили снять т.н. "георгиевские" ленточки - символ российской оккупации. Об этом сообщает Грузия-онлайн со ссылкой на одного из лидеров НПО "Свободная зона" Фарнаоза Чкадуа.
"На Колхозной площади заметили байкеров, друзей фашиста )(уйла - путлина, у которых были прикреплены колорадские (георгиевские) оккупационные ленты... и жёстко заставили их порезать на ленты собственными ножами и запретили им использование этих кровавых лент на территории Грузии", - пишет он. И как подсказывают окружающие свидетели эти российские фашисты - байкеры испуская жуткий, трусливый но и звериный вой уничтожили свои кровавые оккупационные ленты. Среди тех, кто заставил снять оккупационные ленточки российских байкеров - фашистов, был и внук младшего сержанта Мелитона Кантария - Героя Советского Союза, водрузившего в мае 1945 года флаг Победы над Рейхстагом, а в 90-х годах изгнанного из родного дома в Абхазии уже российскими фашистами оккупантами) - Ираклий Кантария.
Вот и не скажи что история может повторится, Герой Советского Союза М.Кантария мужественно уничтожал немецких фашистов а его внук И.Кантария готов уничтожать таких самых но уже российских фашистов оккупантов!
Шуфрич этот кремлёвский выродок Иуда гордо заявляет. А мою продажную морду скоро не набьют. Эта анти украинская власть ЗЕбилов капитулянтов она мене как родная. Ну разве что если и набьют но позже, и уже при другой про украинской власти патриотов..
засунуть ленточку шуфричу в Дупу
дать пинка-чтобы бежал до самого Ростова
а лента развивалась от газов
Били, били , не добили сученка .
КарфагенШуфрич должен быть разрушенотмудохан
У него в голове одни ленточки. Пенсионер марозматик.
Украина - страна для украинофобов.