Шуфрич зареєстрував законопроєкт, що знімає заборону з "георгіївської стрічки"

Народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Нестор Шуфрич зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонує скасувати заборону на так звану "георгіївську стрічку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, документ опубліковано на сайті парламенту.

Він називається "Проєкт Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

Тексту проєкту і пояснювальної записки поки немає.

"Георгіївську стрічку" заборонили в Україні в 2017 році, за її використання передбачено штраф від 850 до 2550 гривень, за повторне порушення - штраф від 2550 до 5100 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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