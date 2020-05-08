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Дуда подписал закон о проведении выборов президента Польши по почте

Дуда подписал закон о проведении выборов президента Польши по почте

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 8 мая, подписал закон о проведении президентских выборов с помощью почты из-за пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает польский канал RMF24.

Так, ранее поддержанный польским Сеймом закон о проведении дистанционного голосования на нынешних президентских выборах вступит в силу после публикации в "Официальном вестнике". Закон позволяет организовать президентские выборы посредством почты, чтобы избирателям не пришлось идти на участки.

Как пишут СМИ, теперь запланированные на 10 мая президентские выборы в Польше не состоятся, поскольку государственная избирательная комиссия не успела подготовить все необходимое для их проведения. В дальнейшем Верховный суд должен признать выборы несостоявшимися, после чего спикер Сейма объявит об организации новых выборов.

Отмечается, что дистанционное голосование должно состояться в июне или июле этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намеченные на 10 мая президентские выборы в Польше перенесены: голосование хотели провести по почте

Автор: 

выборы (24765) Польша (8546) Дуда Анджей (781)


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А чё поход на изб. участок чем-то принципиально отличается от похода в гастрономчик? Вирусобесие, такое вирусобесие...
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08.05.2020 23:02 Ответить
Нае....во людей палнитарного маштаба начинается. все началось с короновируса мифичного)))
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09.05.2020 00:24 Ответить
а наш мудрый нарит надеется бубочку свергнуть по почте,не выходя на протесты...ну,в крайнем случае по Новой почте
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08.05.2020 23:06 Ответить
с помощью приложения "Дія"
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08.05.2020 23:25 Ответить
По истории парашки можно разве что учебник по психиатрии написать.
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08.05.2020 23:14 Ответить
 
 