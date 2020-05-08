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Дуда підписав закон про проведення виборів президента Польщі поштою

Дуда підписав закон про проведення виборів президента Польщі поштою

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 травня, підписав закон про проведення президентських виборів за допомогою пошти через пандемію коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє польський канал RMF24.

Так, раніше підтриманий польським Сеймом закон про проведення дистанційного голосування на президентських виборах набере чинності після публікації в "Офіційному віснику". Закон дозволяє організувати президентські вибори за допомогою пошти, щоб виборцям не довелося йти на дільниці.

Як пишуть ЗМІ, тепер заплановані на 10 травня президентські вибори в Польщі не відбудуться, оскільки державна виборча комісія не встигла підготувати все необхідне для їх проведення. Надалі Верховний суд має визнати вибори такими, що не відбулися, після чого спікер Сейму оголосить про організацію нових виборів.

Зазначається, що дистанційне голосування має відбутися в червні або липні цього року.

Читайте також: Намічені на 10 травня президентські вибори в Польщі перенесено: голосування хотіли провести поштою

Автор: 

вибори (6724) Польща (8663) Дуда Анджей (797)


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А чё поход на изб. участок чем-то принципиально отличается от похода в гастрономчик? Вирусобесие, такое вирусобесие...
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08.05.2020 23:02 Відповісти
Нае....во людей палнитарного маштаба начинается. все началось с короновируса мифичного)))
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09.05.2020 00:24 Відповісти
а наш мудрый нарит надеется бубочку свергнуть по почте,не выходя на протесты...ну,в крайнем случае по Новой почте
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08.05.2020 23:06 Відповісти
с помощью приложения "Дія"
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08.05.2020 23:25 Відповісти
По истории парашки можно разве что учебник по психиатрии написать.
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08.05.2020 23:14 Відповісти
 
 