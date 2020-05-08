Дуда підписав закон про проведення виборів президента Польщі поштою

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 травня, підписав закон про проведення президентських виборів за допомогою пошти через пандемію коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє польський канал RMF24.

Так, раніше підтриманий польським Сеймом закон про проведення дистанційного голосування на президентських виборах набере чинності після публікації в "Офіційному віснику". Закон дозволяє організувати президентські вибори за допомогою пошти, щоб виборцям не довелося йти на дільниці.

Як пишуть ЗМІ, тепер заплановані на 10 травня президентські вибори в Польщі не відбудуться, оскільки державна виборча комісія не встигла підготувати все необхідне для їх проведення. Надалі Верховний суд має визнати вибори такими, що не відбулися, після чого спікер Сейму оголосить про організацію нових виборів.

Зазначається, що дистанційне голосування має відбутися в червні або липні цього року.

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