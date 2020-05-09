РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7987 посетителей онлайн
Новости
29 382 108

На станции "Академик Вернадский" покончил с собой участник экспедиции Василий Омелянович

На станции

Повар Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович ушел из жизни 8 мая. По предварительным данным, он наложил на себя руки из-за личных проблем. Омеляновичу было 35 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию ​​"Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину"", — сказал руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Читайте на Цензор.НЕТ: 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский". ФОТО

Министерство образования и науки Украины и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Василия. Сейчас решается вопрос с доставкой его тела в Украину.

Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-я экспедиция), вновь и вновь возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й экспедиций).

"Очень скромный человек, специалист своего дела, надежный товарищ и романтик — таким мы будем помнить Василия Омеляновича", — сказано в сообщении Национального антарктического научного центра.

Также на Цензор.НЕТ: Киевские патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире. ФОТО

Автор: 

Антарктида (106) самоубийство (1015) полярники (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Блин ,самый расцвет жизни . Зачем ????
показать весь комментарий
09.05.2020 14:32 Ответить
+20
Дурак . Нет таких проблем .
показать весь комментарий
09.05.2020 14:30 Ответить
+12
апологетам самоізоляції на замітку
а родичам покійного - мої співчуття
показать весь комментарий
09.05.2020 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
кино -Нечто ч.3 - крыша поехала
показать весь комментарий
09.05.2020 17:11 Ответить
Это закономерный итог ,человек постоянно туда стремился ,снег ,лёд ,холод ,безлюдье ,нет ничего странного в таком финале.
показать весь комментарий
09.05.2020 17:21 Ответить
Какой холод? Там сейчас 0,-1. Эта станция ближе у Южной Америке, чем к Антарктиде.
показать весь комментарий
09.05.2020 19:25 Ответить
Психолога у них что ли нет? Как так?
показать весь комментарий
09.05.2020 18:42 Ответить
"Действие ... разворачивается на .... научно-исследовательской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F полярной станции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Антарктиде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)#cite_note-Antarctica-6 [6] . Полярники сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает обитателей станции и принимает облик своих жертвhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)#cite_note-Hutchings-7 [7] . Одним из основных мотивов фильма является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F паранойя , охватывающая героев, которые не знают, кто из них человек, а кто - уже нетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)#cite_note-Hutchings-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)#cite_note-TabooThing-8 [8] ."
показать весь комментарий
09.05.2020 19:06 Ответить
Це показник всього, що відбувається в країні. Станція, підбір песонала, психологи-**ь вони тільки туди приїхали! Рукожопість як зараза від *********** й по країні
показать весь комментарий
09.05.2020 20:35 Ответить
Можливо його вбили, а тепер намагаються видати за самогубство.
показать весь комментарий
09.05.2020 22:58 Ответить
Станция "Академик Вернадский" создана на базе бывшей британской станции "Фарадей", переданной Украине в 1996 году за символическую плату в один фунт. За годы существования британской антарктической станции (1977-1996) на ней по разным причинам погибло 5 человек. При максимально 4 тысячах полярников разных стран, находящихся в исследовательский сезон на континенте, общий счет исследователей Антарктиды, погибших от холода, пожаров, авиакатастроф, самоубийств и бесследно пропавших идет на сотни.
показать весь комментарий
10.05.2020 02:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 