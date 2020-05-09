На станции "Академик Вернадский" покончил с собой участник экспедиции Василий Омелянович

Повар Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович ушел из жизни 8 мая. По предварительным данным, он наложил на себя руки из-за личных проблем. Омеляновичу было 35 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию ​​"Академик Вернадский". Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину"", — сказал руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Министерство образования и науки Украины и Национальный антарктический научный центр искренне сочувствуют родителям, брату, друзьям и близким Василия. Сейчас решается вопрос с доставкой его тела в Украину.

Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-я экспедиция), вновь и вновь возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й экспедиций).

"Очень скромный человек, специалист своего дела, надежный товарищ и романтик — таким мы будем помнить Василия Омеляновича", — сказано в сообщении Национального антарктического научного центра.

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