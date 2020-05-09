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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия рекомендует продлить запрет на въезд в ЕС до 15 июня

Еврокомиссия рекомендует продлить запрет на въезд в ЕС до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня. Причина введенных ограничений - пандемия коронавирусной инфекции.

"Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали предпринимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой", - отметили в Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

В исполнительном органе ЕС добавили, что из-за этого странам объединения следует продлить ограничения на въезд на внешних границах.

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Как известно, ранее Еврокомиссия рекомендовала начинать открытие с внутренних границ ЕС, и лишь после этого переходить к внешним границам. Этот совет остается в силе, уточнили в Брюсселе.

"Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы отменим ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для нерезидентов, а также для путешествий, не являющихся необходимыми", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Эта рекомендация адресована 30 странам. Речь идет о 26 членов Шенгенской зоны, а также о четырех ассоциированных с ней странах: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Автор: 

граница (5312) Еврокомиссия (1474) карантин (16729) Шенген (187) Евросоюз (17341) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Країни, залежні від туризму вже забили на це. Греки відкрили Тасос для туристів не з ЄС.
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09.05.2020 19:46 Ответить
Справа в тому, що Єврокомісія не лише рокомендації виділяє, а й гроші. Грекам якось вдалося вкоськати того коронавіруса, і вони тепер можуть розглядатися, як місце для виїзду у європвідпустку. Але якщо перестараються, і цьоця Анєля скаже "хальт", то вони тут же закриють все взад.
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09.05.2020 21:01 Ответить
а как же потребность в работниках, чартеры для них, рабочие визы? понты?
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09.05.2020 19:47 Ответить
Работники не туристы. Отвезут, лагерь, надзор, работа. Все будет.
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09.05.2020 20:03 Ответить
Дякую
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09.05.2020 20:39 Ответить
Надіюся кордони відкриють раніше
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09.05.2020 19:48 Ответить
Дай Бог что бы к осени открыли.
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09.05.2020 21:53 Ответить
Не самая хорошая новость для тех, кто вернулся.
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09.05.2020 20:55 Ответить
зеленский продает украинских заробитчан в Европу до окончания карантина
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09.05.2020 22:12 Ответить
 
 