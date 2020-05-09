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Новости Коронавирус и карантин
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Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов

Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов

Процесс реформирования медицинской отрасли можно осуществить в течение трех лет, убежден руководитель Минздрава Максим Степанов.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Это такой процесс, который невозможно провести за день, поэтому реформирование медицинской отрасли - одна из самых тяжелых реформ, которые осуществляются в мире... Думаю, если нормально работать от начала и до конца, чтобы полностью провести реформу, нам нужно три года", - отметил Степанов.

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Он добавил, что этот срок – не менее, чем три года – необходим, чтобы все четко организовать, и система заработала эффективно.

Автор: 

карантин (16729) медицина (2529) Степанов Максим (2062) медреформа (122) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Ці придурки вірять, що протримаються при владі три роки?
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09.05.2020 23:47 Ответить
+11
У вас час до осені, а потім не буде грошей і ваші реформи стануть не потрібними.
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09.05.2020 23:46 Ответить
+10
;Джонні, сдєлай мнє монтаж;.
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09.05.2020 23:44 Ответить
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;Джонні, сдєлай мнє монтаж;.
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09.05.2020 23:44 Ответить

Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов - Цензор.НЕТ 6821
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09.05.2020 23:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qgDUAteSOxY

Джонні, сдєлай мнє монтаж
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10.05.2020 00:02 Ответить
Вспомнил эту ржаку.
В Судаке, на прыжках, прикалывались с парашютоукладчиц. Удачно монтировали.
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10.05.2020 05:33 Ответить
через год вас повесят, не успеете.
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09.05.2020 23:46 Ответить
Нєіссякаема наротна любов іссякла. Так йому і передайте - не жілєц он ...

Щоб повністю провести медреформу, нам потрібно три роки, - Степанов - Цензор.НЕТ 5731
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09.05.2020 23:50 Ответить
Неісцякаємая любов мудрого наріду до Вови повертається обісцянням самого Володира народом. Або: Не сци в очі наріду і не обісцяним будеш - євангеліє від свідків Вови
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09.05.2020 23:52 Ответить
Народ того и хотел, ведь он ждал - когда ему предъявят анализы, не сданные в Евролабе, в глаза, правда, есть слабая версия, что народ не заметил, что анализы не были сданы...
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09.05.2020 23:59 Ответить
ти мрієш ро повернення ж=совкового щастя(коли ґої рабували а марамої "пільги"за хабарі купували)? НЕ БУДЕ ж=совкізьма вже НІКОЛИ! Так що валіза-вокзал-істєрична матерщина!!
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10.05.2020 07:02 Ответить
У вас час до осені, а потім не буде грошей і ваші реформи стануть не потрібними.
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09.05.2020 23:46 Ответить
те що шмарклі тимчасові -ОЧЕВИДНО!!, але реформа медицини вітбувається і повернення до фєодально=хабарної-мішпухі не буде
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10.05.2020 07:04 Ответить
Ці придурки вірять, що протримаються при владі три роки?
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09.05.2020 23:47 Ответить
Зелень дореформується до ручки.
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09.05.2020 23:47 Ответить
Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов

Итого - 8 лет еврейского переможного реформирования. А что получится, я уже аж отсюда вижу.
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09.05.2020 23:48 Ответить
а больные смогут столько ждать?
или реформа только для врачей...
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09.05.2020 23:52 Ответить
20 год по 3 года коли мені ждать
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09.05.2020 23:53 Ответить
"Он добавил, что этот срок - не менее, чем три года - необходим, чтобы все четко организовать, и система заработала эффективно.
Источник: https://censor.net/n3194564"

А ведь Зе сказал, что у него другой врач, т.к. не хотел ждать начала, когда система заработает эффективно, впрочем, и зелекторат решил, что не надо ждать ...
Интересно, это его заявление - очередная порция в глаза или нет?
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09.05.2020 23:56 Ответить
неслухайте його,вони нездари.
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10.05.2020 00:02 Ответить
Що, знову три роки ?
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10.05.2020 00:27 Ответить
Чергові втрачені роки...
На наступних виборах переможе гасло: ні реформам! Досить красти гроші на реформах! Давайте працювати! Геть реформаторів! Досить!
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10.05.2020 00:32 Ответить
Коронавирус - это подготовка человечества к более серьезному вирусу, который будет убивать не только стариков и людей с болезнями, а предстоящий вирус будет косить всех и детей и здоровых людей! И те страны, которые сейчас осознают, что надо разработать шаги, которые будут предприняты, когда этот вирус новый и в 100 раз мощнее коронавируса начнет косить всех, то тогда страны с лучшей готовностью смогут выжить. И предстоящий вирус будет не один, а их может в мир выскочить сразу сотни! И тогда те страны, которые смогут оперативно закрыться, а всех прибывших отправлять на изоляцию на транспорте управляемым беспилотным способом, а лечить их пытаться придется тоже новыми технологиями и все будет делаться при помощи рук роботов, как сейчас существую для операций высокоточных, только в этих изолированных больницах все будут выполнять помощники роботы и все будет автоматизированно! Также нужно следующие шаги активировать по закрытию границ между городами, между районами и микро районами, чтобы все оставались в своем периметре и если вирус там окажется, то вирус будет в этой локации и не будет выходить за пределы. Государство должно сейчас готовится и нужно вообще не открывать границы и быть изолированными, потому что коронавирус - это репетиция перед мощнейшим вирусом! Сейчас же государство обязано создавать биологические лаборатории, лаборатории по биоинженерии, лаборатории по редактированию ДНК - CRISPR, лаборатории вирусологии по исследованию вирусов, созданию новых вирусов и нахождения вакцин для них, также нужно создавать большие фармацевтические компании, которые будут получать из этих лабораторий множество новых видов лекарство. Также нужно объединить исследования и созданий био-технологий с компьютерными технологиями и созданием искусственных интеллектов и также создавать технологии типа нейролинк, как создает Илон Маск, то бишь чтобы можно было подключать к мозгу гаджет к нейронным связям мозга и тогда человек сможет при помощи мысли открывать допустим двери, включать технику, и даже общаться при помощи мысли с другими людьми с таким гаджетами в мозгу. Также это даст возможность человеку получать напрямую любые данные при помощи мысли с интернета, что сделает человек невообразимо умным! То бишь развив эти сферы можно будет получить массу преимуществ над другими странами! Украина должна с США договорится о взаимоотношениях крепких в айти и биологических сферах! Нам нужно укреплять союз с США! Нам нужно такой союз сделать США и Украины, чтобы мы были, как одна страна! Украина и США должны стать одним организмом!
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10.05.2020 00:53 Ответить
Это и есть ваш "новый мировой порядок" ?
И какие же идиоты согласятся жить в таком всеобщем концлагере ?

Есть куда более простой путь предотвратить создание новых вирусов и прочей гадости. А именно: на лабораторию, которая конструирует такую дрянь, случайно падает крылатая ракета. Или луч боевого лазера стрельнёт откуда-нибудь из космоса (ладно, пусть это фантазия, но она неизбежно станет реальностью). Или несколько больших специалистов в области создания такого биологического оружия однажды проснутся с головой в тумбочке.

Это куда проще и надёжнее. И не требует ни чтения мыслей, ни глобального концлагеря.
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10.05.2020 01:05 Ответить
лаборатории по созданию вирусов могут быть во первых под последним уровнем секретности и они будут у всех стран, потому такие лаборатории могут появиться у террористов, также читал где то статью, вроде на американском сайте, что ледники тают и внутри них море страшных вирусов выходит в воздух и в воду и неизбежно, что они будут заражать птиц, животных, и людей. Вообще кучи источников может быть вируса и они появляются не только с лабораторий. Даже может метеорит упасть и на нем может быть обнаружиться вирусы, также вирусы могут быть на дне океана на глубине в которой ничего не выживает и человеку туда не добраться и они выдерживают экстремальные температуры и давление и бахнет подводный вулкан и вирус вырвется наружу. Могут также болезни переходить от животного к животного и при химической реакции может произойти мутация болезни и возникнет новый вирус. Потому нужно готовить превентивные меры, инвестировать в безопасность связанную с мощными вирусами и сильнее которые коронавируса во много раз, в биологическую инженерию также инвестировать и также в создание робототехники и транспортной и медицинской и также в айти отрасль и создание ИИ, также страну полностью сделать подключенной к Big Date, чтобы все можно было контролировать и также системы нужно строить по диагностики быстрой всех химических и биологических элементов, которые внутри человека. Нужно готовится к страшным эпидемиям, которые будут накрывать человечество не предвидено. Черными лебедями будут прилетать, а если максимально приготовится, то и последствия критического урона будет возможно уменьшить! И вирусы стали появляться все чаще и все страшнее, как помнишь были птичий грипп, потом свиной, потом эбола, но ее удалось локализовать и победить, а если бы она так вырвалась, как коронавирус, то было бы хуже, чем от коронавируса, а сейчас коронавирусом накрыло, а в будущем будет вирус, который будет такой упакованный и такой мощный, что может вообще человечество выкосить! Потому умно было бы или изолироваться странам или разработать планы мер серьезных, или создать крутые диагностические аппараты, которые смогут выявлять любые вирусы и любые биологические изменения в организме человека, чтобы можно было выявлять вирусы. Кто сейчас не поймет, что коронавирус - это была репетиция, перед страшными вирусами, тот первый и понесет фатальный урон! Надо создавать огромный штат работников и инфраструктуры, а иначе мы все отправимся прямиком в АД!
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10.05.2020 01:58 Ответить
Ну, макароно-вирус - это фейк, абсолютный. Просто в таком виде прошла 3-я мировая война. А как поступать с авторами страшных вирусов - я уже сказал: точечные ликвидации являются самым лучшим способом. Гораздо дешевле и проще предотвратить создание таких вирусов, нежели бороться с ними. Любой "учёный" который собирается заниматься созданием такого оружия массового уничтожения, должен знать что он автоматически подписывает себе смертный приговор. Oрганы государственной безопасности цивилизованных государств должны ликвидировать такую опасность в зародыше.

"ИИ", "BigData" - это всё пена, муть. Ваша любимая Alexa не может ответить на простейшие вопросы: "на кого ты работаешь ?", например.
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10.05.2020 02:22 Ответить
"Вирусы выдеживают экстремальные температуры" - ага.
ДНК разрушаются приблизительно при 100 гр. по Цельсию.
Сочиняйте дальше.
---
>Даже может метеорит упасть и на нем может быть обнаружиться вирусы

Нет, не может. Максимум - простейшая органика; даже не аминокислоты.
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10.05.2020 02:31 Ответить
ты глуп!
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10.05.2020 03:02 Ответить
Железный аргумент
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10.05.2020 04:39 Ответить
железобетонный!
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10.05.2020 05:01 Ответить
Вали отсюда со своим вирусо-коммунизмом.
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10.05.2020 07:17 Ответить
каким нахер коммунизмом??? это ты коммунист! я беру информацию от людей умнейших на планете. Билл Гейтс предупреждает, что будут вирусы страшные и нужно к ним готовится, Илон Маск на днях дал интервью и тоже там говорил, что это сейчас репетиция для того, чтобы люди подготовились и в будущем будут вирусы мощнее во много раз, чем коронавирус! Это Билл Гейтс и Илон Маск получается коммунисты. ))) откуда у нас в стране столько дегенератов недоразвитых...
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10.05.2020 09:32 Ответить
Їхав би ти кацап на свою іскону ...
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10.05.2020 01:45 Ответить
Что за фигня. Да за три года они нормальный выполнимый план разработать не смогут, а не то, что реформу провести. Ломать - не строить. Вот попробуйте таких "реформаторов" одним предложением по существу охарактеризовать, без выражений, ярлыков и подзаборной брани.
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10.05.2020 02:42 Ответить
Три года, а главное млрды... А потом: нам не дали завершить реформу. Даже не креативно. р.s. Кто со Славянска, расскажите что за штрих?
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10.05.2020 04:34 Ответить
Читаем Леонида Соловьева "Повесть о Ходже Насреддине "
- Этот ишак - не простой ишак! - Объявил Ходжа Насреддин. - Он принадлежит самому эмиру. Однажды эмир позвал меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам?» Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресветлый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому, я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!»
- Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! - воскликнул чайханщик. - Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран!
- Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, - ответил Ходжа Насреддин. - Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство - это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет - или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!
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10.05.2020 06:29 Ответить
О чём это оно? За эти три года высдохнет 90% народу, а это чмо будет сидеть у разбитого корыта и рассказывать сказку.
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10.05.2020 06:51 Ответить
"Думаю, если нормально работать от начала и до конца, чтобы полностью провести реформу, нам нужно три года", - отметил Степанов. Источник: https://censor.net/n3194564

Разберём предложение (на сколько хватит терпения):
1. "Думаю" - не наш вариант, т.к. власть умеет только сперва говорить, затем что-то сделать наперекосяк, и лишь потом попытаться немного подумать;
2. "Если" - аналог слову "вдруг", и тут сразу вспоминаешь - вдруг откуда ни возьмись, появился в рот е-ись. А посему не проходит, т.к. нет постоянства;
3. "Нормально" - этот типа "и так сойдёт", т.е через дупу, а, значит, мы в пролёте;
4. "Работать" - для многих (без учёта ситуации с короной) сразу возникает вопрос - ну и для *****? Т.е. опять мимо;
5. "От начала и до конца" - это как копать канаву от забора до вечера, т.е. неконкретно, а значит нереально;
6. "Чтобы полностью" - это возможно только для можновладців, т.е. простому народу не останется, не хватит. Сие нас не устраивает;
7. "Нам" - это как в фильмах - не нам, а вам. Или ещё - а ты не путай личную шерсть с государственной. Опять фантастика;
8. "Нужно" - всё твоё - моё! Без комментариев, просто нет слов;
9. "Три года" - вариант "обещанного три года ждут" не в нашем случае,т.к. жизнь нас учит, что сроки, указанные властью, нужно умножать на три. А, значит это - никогда!
А в итоге мы все получим ноль целых и шиш десятых! Нам ли не привыкать!
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10.05.2020 07:02 Ответить
А ,чего не пять? Тем кто до Вас подобные заявления делал надо было пять-десять. При этом наворовавшись и угробив медицину они говорили что это"не до конца реформировали,не хватило времени"( не все украли) Обычно до таких заявлений надо показать план( согласованный и утвержденный) с ответственными за выполнение и сроками. До сих пор НИ ОДНА ТВАРЬ НИ один раз его не показала. Он "есть",но где то "глубоко законспирированный","тайный"( там где крадут ВСЕГДА "тайна") . Покажите документ,мы хоть почитаем- Что,кто в какие сроки и за какие деньги будет делать? И главное цель- Что хотим построить?
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10.05.2020 07:27 Ответить
Рай от зелёных наступил? Ну как зелебобикам, жить стало хорошо? И теперь эти уроды, избравшие клоуна будут тикать за бугор от райской жизни.
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10.05.2020 07:35 Ответить
Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, думаю успею напаковаться, что и правнукам хвати - Степанов
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10.05.2020 07:40 Ответить
Ну так...
Супрун не залишила дірок у системі, де харчуватись міністру та його жінці - тре адаптувати, а на це потрібен час...
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10.05.2020 09:49 Ответить
30 лет проводятся реформы, а как жили украинцы в дерьме, так и живут. Все, что после СССР осталось проели и пропили на радость конкурентов, так что теперь хохлы-голодранцы навечно. Сейчас Украина самая низкая в Европе, а скоро будет самая низкая в мире. Вперёд хохлы.
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10.05.2020 10:31 Ответить
мухомор headcock озвучил сроки, в которые он планирует нажраться
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10.05.2020 10:45 Ответить
Тебе рехформатора через трі года днем з огнем не знайдеш. І всі твої манси про людей тобі в дупі,головне за рік побольше зворовать і ***.....ть.
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10.05.2020 13:06 Ответить
Молодец Степанов!! Хоть один человек сказал правду про реформу медицины в украине!! А ещё он забыл или скорее всего, мудро пропустил и защитил этим мудаков от Зеленского, что к реформе надо добавить ещё минимум 46-50 миллардов гривен. А то все эти безмозглые 73% зедебилов, думают, что любые реформы бывают бесплатными!! Раскрывайте кошельки господа, платите налоги и тогда возможно будет доступная, нормальная и качественная медицина!!! А то все вы не хотите, хи хрена, платить налоги, а хотите, что бы везде всё вертелось и крутилось вокруг Вас жлобов!!! А дудки вам!!! Так, что супрун, бесплатно, ещё не мало сделала для бесплатной медицины в украине!!! спасибо её огромное за это!!
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10.05.2020 13:40 Ответить
При желании можно к концу 2021 года ее завершить и с 2022 уже полностью и без исключений работать и финансировать по новым правилам!
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10.05.2020 17:35 Ответить
в условиях Украины нужно сразу продумать ее работу в военное время!
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10.05.2020 17:38 Ответить
 
 