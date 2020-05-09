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Чтобы полностью провести медреформу, нам нужно три года, - Степанов
Процесс реформирования медицинской отрасли можно осуществить в течение трех лет, убежден руководитель Минздрава Максим Степанов.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Это такой процесс, который невозможно провести за день, поэтому реформирование медицинской отрасли - одна из самых тяжелых реформ, которые осуществляются в мире... Думаю, если нормально работать от начала и до конца, чтобы полностью провести реформу, нам нужно три года", - отметил Степанов.
Он добавил, что этот срок – не менее, чем три года – необходим, чтобы все четко организовать, и система заработала эффективно.
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+13 MyronMaG mm
показать весь комментарий09.05.2020 23:47 Ответить Ссылка
+11 Ali Hasan
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+10 кацахол
показать весь комментарий09.05.2020 23:44 Ответить Ссылка
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Джонні, сдєлай мнє монтаж
В Судаке, на прыжках, прикалывались с парашютоукладчиц. Удачно монтировали.
Итого - 8 лет еврейского переможного реформирования. А что получится, я уже аж отсюда вижу.
или реформа только для врачей...
Источник: https://censor.net/n3194564"
А ведь Зе сказал, что у него другой врач, т.к. не хотел ждать начала, когда система заработает эффективно, впрочем, и зелекторат решил, что не надо ждать ...
Интересно, это его заявление - очередная порция в глаза или нет?
На наступних виборах переможе гасло: ні реформам! Досить красти гроші на реформах! Давайте працювати! Геть реформаторів! Досить!
И какие же идиоты согласятся жить в таком всеобщем концлагере ?
Есть куда более простой путь предотвратить создание новых вирусов и прочей гадости. А именно: на лабораторию, которая конструирует такую дрянь, случайно падает крылатая ракета. Или луч боевого лазера стрельнёт откуда-нибудь из космоса (ладно, пусть это фантазия, но она неизбежно станет реальностью). Или несколько больших специалистов в области создания такого биологического оружия однажды проснутся с головой в тумбочке.
Это куда проще и надёжнее. И не требует ни чтения мыслей, ни глобального концлагеря.
"ИИ", "BigData" - это всё пена, муть. Ваша любимая Alexa не может ответить на простейшие вопросы: "на кого ты работаешь ?", например.
ДНК разрушаются приблизительно при 100 гр. по Цельсию.
Сочиняйте дальше.
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>Даже может метеорит упасть и на нем может быть обнаружиться вирусы
Нет, не может. Максимум - простейшая органика; даже не аминокислоты.
- Этот ишак - не простой ишак! - Объявил Ходжа Насреддин. - Он принадлежит самому эмиру. Однажды эмир позвал меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам?» Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресветлый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому, я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!»
- Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! - воскликнул чайханщик. - Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран!
- Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, - ответил Ходжа Насреддин. - Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство - это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет - или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!
Разберём предложение (на сколько хватит терпения):
1. "Думаю" - не наш вариант, т.к. власть умеет только сперва говорить, затем что-то сделать наперекосяк, и лишь потом попытаться немного подумать;
2. "Если" - аналог слову "вдруг", и тут сразу вспоминаешь - вдруг откуда ни возьмись, появился в рот е-ись. А посему не проходит, т.к. нет постоянства;
3. "Нормально" - этот типа "и так сойдёт", т.е через дупу, а, значит, мы в пролёте;
4. "Работать" - для многих (без учёта ситуации с короной) сразу возникает вопрос - ну и для *****? Т.е. опять мимо;
5. "От начала и до конца" - это как копать канаву от забора до вечера, т.е. неконкретно, а значит нереально;
6. "Чтобы полностью" - это возможно только для можновладців, т.е. простому народу не останется, не хватит. Сие нас не устраивает;
7. "Нам" - это как в фильмах - не нам, а вам. Или ещё - а ты не путай личную шерсть с государственной. Опять фантастика;
8. "Нужно" - всё твоё - моё! Без комментариев, просто нет слов;
9. "Три года" - вариант "обещанного три года ждут" не в нашем случае,т.к. жизнь нас учит, что сроки, указанные властью, нужно умножать на три. А, значит это - никогда!
А в итоге мы все получим ноль целых и шиш десятых! Нам ли не привыкать!
Супрун не залишила дірок у системі, де харчуватись міністру та його жінці - тре адаптувати, а на це потрібен час...